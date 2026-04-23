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이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보가 23일 광주시의회에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 출마 선언을 하고 있다.이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보는 23일 "30% 선거혁명을 만들어 달라"며 지방선거 공식 출마를 선언했다.이 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 "이번 공천을 광주·전남 30년 독점 구조를 바꿔보라는 엄중한 주문으로 받아들이겠다"고 밝혔다.그는 "30%는 단순한 숫자가 아니라 무시할 수 없는 힘이고 정치를 움직이는 협상력이며 독점을 깨는 균형이자 경쟁을 만드는 출발"이라며 "정치를 바꾸고 예산을 움직이고 광주·전남의 운명을 바꾸는 힘"이라고 강조했다.이어 "한 사람을 위한 표가 아니라 광주·전남의 미래를 위한 선택"이라며 "시도민 열 명 중 세 분만 결단해 주면, 그분들을 의인이라 부르겠다"고 말했다.3대 공약으로 ▲광주·전남 행정 전반에 대한 대대적인 진단과 구조 개혁 단행 ▲청년이 주도하는 통합도시 ▲미래 산업 기반 구축을 제시했다.이 후보는 "행정 전반의 구조 개혁을 위해 예산·인사·인허가·공공사업을 전면 재검토하고 청년, 전문가, 시민이 함께 참여하는 광주·전남 대(大)진단위원회를 구성해 낡은 구조를 근본부터 바꾸겠다"고 약속했다.또 "위촉직의 51%를 45세 이하 청년으로 구성하고 전체 예산의 10%, 연간 약 2.5조원을 청년의 의견으로 편성·집행·감사하도록 할 것"이라며 "도시 디자인과 정책 방향 역시 청년에게 과감히 맡기겠다"고 강조했다.이어 "미래차 100만 대 규모의 소재·부품·장비 생산단지와 풍력을 포함한 발전설비 산업단지를 조성하겠다"며 "기업을 유치하고 일자리를 만들고 지방 세수를 늘려 지역경제를 반드시 살리겠다"고 말했다.이와 함께 통합시청은 광주에 두고 전남은 산업 기능을 분산 배치하는 방식으로 역할을 나눠 균형발전을 도모하고, 광주 군공항 이전과 무안공항 재설계를 통해 물류·노선·정비(MRO) 기능을 갖춘 서남권 관문공항을 구축하겠다는 구상도 발표했다.전남의대 문제는 공공의대 중심 의료인력 양성체계를 도입해 필수의료 공백을 해소하겠다고 밝혔다.5·18 광주 민주화운동의 헌법 전문 수록에 대해서는 "특정 지역의 역사가 아니라 대한민국 민주주의의 역사다. 이 문제는 정쟁이 아니라 통합의 기준으로 완성해야 한다"며 찬성의 뜻을 재확인했다.