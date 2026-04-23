유솔아

강제추행 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년과 성폭력 예방 강의 40시간 수강 명령을 선고 받은 송활섭 대전시의원.대전지역여성단체들이 강제추행 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받고도 이번 6.3지방선거에 나서는 송활섭(무소속) 대전시의원의 선거 출마를 규탄하며 즉각 사퇴를 촉구했다.대전여성단체연합은 23일 성명을 발표하고 "법원으로부터 강제추행 혐의로 유죄를 선고받은 송활섭 대전시의원이 사과나 사퇴도 없이 선거 출마를 강행하는 것은 시민을 기만하는 파렴치한 행태"라며 강력 규탄했다.송활섭 대전시의원은 지난 2024년 2월 국민의힘 대덕구 국회의원 후보자 선거캠프에서 일하던 30대 여성을 반복적으로 강제추행한 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰 공소장에 따르면, 송 의원은 대덕구의 한 건물 엘리베이터 앞에서 피해자 A씨의 신체를 부적절하게 접촉하여 추행하고, 다른 날 저녁 식사를 하러 가는 길에서도 신체 부위를 치고, 손을 잡는 등의 부적절한 신체접촉을 수차례 반복한 혐의를 받고 있다.이에 대해 송 의원은 '가볍게 손을 올린 것이다', '기억이 나지 않는다', '추행의 목적이 없었다'는 등의 진술로 혐의를 부인했지만, 법원은 지난해 7월 10일 열린 1심 선고공판에서 송 의원에게 징역 6개월에 집행유예 1년과 성폭력 예방 강의 40시간 수강 명령을 선고했다.그럼에도 불구하고 송 의원은 이번 6.3 지방선거에서 대전시의원 재선에 도전하기 위해 예비후보 등록을 마쳤다.이에 대해 대전여성단체연합은 지난 22일 송 의원에 대한 항소심 첫 공판이 열리는 대전지법 앞에서 기자회견을 연 뒤, 이날 또 성명을 발표해 송 의원의 사퇴를 촉구하고 나선 것.이들은 성명서를 통해 "2026년 4월 22일 송활섭의 강제추행 항소심 첫 공판이 열렸고, 1심 유죄 판결로부터 9개월이 지난 시점"이라며 "다음 재판 기일은 7월 1일로, 6월 3일 선거 이후 법정에 서게 되는 상황"이라고 지적했다.이어 "송활섭은 재판이 진행 중인 상태로 예비후보 등록을 마쳤고, 선거를 완주한 뒤 법정에 서게 됐다"며 "시간을 번 송활섭이 한 일은 사죄, 반성이 아닌 선거"라고 비판했다.이들은 특히 항소심 과정에서 피해자와 목격자를 증인으로 신청한 점에 대해서도 문제를 제기했다. 이들은 "1심 재판부가 이미 피해자의 진술을 신뢰해 유죄를 선고했음에도 피해자를 다시 법정에 세우겠다는 것은 반성 없는 태도"라며 "이는 방어권 행사의 탈을 쓴 피해자 압박"이라고 강조했다.이들은 또 "성범죄 피해자가 법정에 서는 일은 극심한 고통을 수반하는 과정이며, 다시 진술하고 반대신문을 받는 것은 또 다른 피해가 될 수 있다"며 "가해자는 선거 운동을 하는 동안 피해자는 고통을 감내해야 하는 상황이 반복되고 있다"고 지적했다.그러면서 이들은 "송활섭 의원은 즉시 의원직을 사퇴하고 예비후보 등록을 철회해야 한다"며 "1심 유죄 판결만으로도 시민 대표로 나설 자격은 이미 상실됐다"고 주장했다.또 대전시의회에 대해서도 "강제추행 가해자를 제명하지 않은 책임을 피할 수 없다"며 "출마를 막을 기회가 있었음에도 이를 방치한 것은 의회의 공동 책임"이라고 비판했다.대전여성단체연합은 끝으로 "선거 결과와 관계없이 사건의 사법적 판단 과정을 끝까지 지켜보고 피해자와 연대할 것"이라며 "성범죄에 대한 책임 있는 정치와 제도적 대응이 필요하다"고 강조했다.