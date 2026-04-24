남소연

2025년 12월 30일 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시 대표가 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 답변하고 있다.트럼프 1기 때 백악관 수석비서실 선임참모를 지낸 롭 포터는 지금 쿠팡의 글로벌 대외전략 총괄 임원이다. 쿠팡이 상장 직후 외부 로비스트로 고용한 알렉스 웡의 궤적은 더 입체적이다. 그는 트럼프 1기 때 국무부에서 북한 문제를 담당한 부차관보였고, 2025년 1월 트럼프 2기 백악관의 부국가안보보좌관에 임명됐다. 한때 쿠팡의 로비 창구였던 인물이 한국 안보 정책을 다루는 자리로 옮겨간 셈이다. 작년 5월 '시그널게이트' 여파로 경질됐지만, 이 경로 자체가 말해주는 바는 분명하다. 기업 로비와 안보 결정의 경계는 이미 허물어져 있다.하원 법사위원회 쪽은 더 가관이다. 짐 조던 법사위원장의 수석 정책보좌관이던 타일러 그림은 2024년 12월 대형 로비회사 밀러 스트래티지스로 자리를 옮겼다. 14년간 의회에서 일한 조던의 최측근이었다. 그 이전에는 이번 서한의 공동 주도자인 대럴 아이사 의원의 입법보좌관과 비서실 차장도 지냈다. 서한의 주도자와 법사위의 실세가 같은 사람을 거쳐 연결된다.그가 로비회사로 옮긴 뒤 무슨 일이 벌어졌는가. 그림이 모시던 조던이 위원장으로 있는 바로 그 법사위가 2026년 2월 쿠팡 한국법인 임시대표에게 소환장을 발부했다. 같은 법사위를 2013년부터 2017년까지 이끌었던 라마 스미스 전 위원장도 지금은 로비회사 에이킨 검프에서 쿠팡 일을 맡고 있다. 전직 위원장과 전직 수석보좌관이 현직 위원장의 소환장 뒤에 나란히 서 있는 구조다.하원 세입위원회도 같은 각본이었다. 2026년 1월 13일 무역소위원장 애드리언 스미스 의원은 청문회에서 "한국이 미국 기업을 노골적으로 표적 삼는 입법을 계속하고 있다. 쿠팡이 바로 그 사례"라고 발언했다. 그는 쿠팡 정치자금위원회로부터 5000달러(740만 원)씩 두 차례를 받은 인물이다. 세입위원장 제이슨 스미스는 1만 5천 달러(2200만 원)를 받았고, 같은 청문회에서 한국을 "정치적 마녀사냥"이라 몰아붙인 캐롤 밀러 의원 역시 쿠팡 정치자금의 수혜자다.2025년 1월 트럼프 취임식은 이 네트워크의 정점이었다. 쿠팡은 취임위원회에 100만 달러(14억 8000만 원)를 기부했고, 김범석 의장은 취임식에 직접 참석했다. 취임위원회의 재정을 총괄한 인물이 바로 쿠팡과 계약한 로비회사 밀러 스트래티지스의 대표 제프 밀러다. 기부자와 주선자와 수혜자가 한 테이블에 앉은 셈이다.이번 4월 21일 서한으로 돌아가자. 공동 주도자 대럴 아이사 의원 역시 쿠팡 정치자금위원회로부터 5000달러(740만 원)를 받았고, 그의 전직 비서실 차장이 지금 쿠팡 로비스트로 일한다. 장동혁 국민의힘 대표가 방미 중 직접 만났다는 인물이 바로 그다. 장 대표는 귀국 기자회견에서 "미국 핵심 인사들과 핫라인을 구축했다"고 자랑했지만, 누구를 만났는지는 끝내 밝히지 않았다.이쯤 되면 이 서한을 '미국의 여론'이나 '한미 관계의 심판'으로 이해하는 것이 얼마나 부정확한지 드러난다. 이것은 미국 증시에 상장된 쿠팡이 한국 수사로부터 미국 내 법적 책임이 커지는 것을 막기 위해 수년에 걸쳐 설계한 로비 채널의 산출물이다. 외교를 거래로 보는 행정부에서는 로비력이 있는 기업이 그 자체로 외교 자산이 된다. 지금 한국이 받아 든 것은 미국 정부의 요구가 아니라, 그 자산이 발행한 청구서다.한미 관계의 지속 가능성은 호혜성에 있다. 미국의 모든 요구를 받아들이는 것은 동맹의 강화가 아니라 동맹의 변질이다. 사법주권은 국가 자율성의 기본선이다. 이 선을 외교 압박에 내주는 선례는 반드시 더 큰 양보 요구로 돌아온다. 국제정치의 오래된 철칙이다.한국 보수 진영도 이제 '친미 대 반미' 구도로 한미 관계를 국내 정치에 소비하는 낡은 습관에서 벗어날 때다. 눈 가리고 아웅 하던 시절은 지났다. 미국의 정치자금 흐름은 의외로 투명하다. 누가 누구에게 얼마를 기부했는지, 어느 로비 회사가 누구와 계약했는지, 전직 보좌관이 어느 기업으로 옮겨 갔는지, 마음만 먹으면 누구나 공공 데이터베이스에서 추적할 수 있다.한국 보수가 진정으로 한미 관계를 중시한다면 설 자리는 분명하다. 부당한 외교 압박 앞에서 사법주권의 원칙을 함께 요구하는 자리다. 사법주권은 한국이 주권국으로서 갖는 전략적 자율성의 가장 기본적인 권리이자 원칙이다. 여야가 따로 있을 수 없다.친미(親美)와 굴미(屈美)는 다르다. 원칙에 서 있는 동맹만이 국익도 증진하고 더 오래간다.