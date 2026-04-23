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대전시국회의, 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 세상을바꾸는대전민중의힘, 사회민주당대전시당, 조국혁신당대전시당, 정의당대전시당, 진보당 대전시당 등 대전지역 시민사회단체 및 진보정당 등은 23일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열어 "대전시의회는 기초의원 4인 선거구 쪼개기를 중단하라"고 촉구했다.오마이뉴스 장재완

6·3 지방선거를 앞두고 대전시의회가 기초의원 4인 선거구를 2인 선거구로 분할하는 방안을 검토하고 있다는 주장이 제기되고 있다. 이에 대해 대전지역 시민사회단체와 진보·개혁정당들이 선거구 획정위원회 원안 유지를 촉구하며 강하게 반발하고 나섰다.

대전시국회의와 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 진보정당 등은 23일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전광역시의회는 대전시 자치구의원 선거구획정위원회 원안대로 조례 개정안을 의결하라"고 요구했다.

지난 22일 대전시자치구선거구획정위원회는 기존 4인 선거구 2곳을 유지하고 유성구 1곳을 4인 선거구로 확대하는 안을 결정해 대전시에 제출했다. 이에 따라 대전시는 해당 내용을 반영한 '대전시 자치구의회 지역구의 명칭·구역 변경 및 의원 정수 조례' 개정안을 대전시의회에 제출할 예정이며, 시의회는 오는 27~28일 임시회를 열어 조례 개정안을 처리할 방침이다.

문제는 대전시의회가 이번 선거구 획정안 중 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개는 방안을 검토 중이라는 소문이 지역 정가에 나돌고 있다. 시의회 다수를 차지하고 있는 국민의힘이 수정 의결을 통해 4인 선거구를 2인 선거구 2개로 나눌 것이라는 주장이다.

아직 해당 주장을 뒷받침할 구체적 정황은 나오지 않고 있지만, 국민의힘과 더불어민주당 등 거대 양당에게 유리한 선거 구도를 만들기 위해 선거구 분할을 시도할 것이라는 것. 특히, 이러한 선거구 쪼개기는 과거에도 있었던 전례가 있어 시민사회단체와 진보정당 등이 예의 주시하고 있다.

이날 기자회견에 나선 대전지역 시민사회단체와 진보정당 등은 "우리는 소수 정당과 정치 신인의 진입 장벽을 낮추고 인구 비례와 표의 등가성을 반영하여 사표를 방지함과 동시에 정치적 다양성을 보장하는 '대전시자치구선거구획정위원회'의 원안을 환영한다"고 밝혔다.

이어 "대전광역시 의회는 민심 쪼개기인 4인 선거구를 2인 선거구로 분할하는 시도를 중단하고 민주주의 다양성을 보장해야 한다"며 "2인 선거구제 하에서는 거대 양당이 의석을 싹쓸이하는 구조가 고착화될 수밖에 없고 이는 풀뿌리민주주의의 '다양성'을 말살하는 것"이라고 비판했다.

"선거구 쪼개기는 시민의 뜻 거스르는 것... 원안대로 통과시켜야"

대전시국회의, 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 세상을바꾸는대전민중의힘, 사회민주당대전시당, 조국혁신당대전시당, 정의당대전시당, 진보당 대전시당 등 대전지역 시민사회단체 및 진보정당 등은 23일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열어 "대전시의회는 기초의원 4인 선거구 쪼개기를 중단하라"고 촉구했다.오마이뉴스 장재완

이날 발언에 나선 남재영 대전시국회의 상임대표는 지방선거를 앞둔 시점에서 선거구 조정 논란이 반복되는 것에 대해 우려를 표하며 "지난 17일 민주당과 국민의힘이 합의해서 지방의회의 정치적 다양성 보장과 사표 방지를 위해 4인 선거구를 확대하기로 했고, 시도의회가 그 취지를 반영하도록 노력해야 한다는 입장까지 밝혔다"며 "이런 상황에서 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개려는 움직임은 시민의 뜻을 거스르는 것"이라고 지적했다.

이어 그는 "온전한 민주주의란 시민들의 다양한 뜻과 생각이 반영된 민주주의이며, 거대 양당이 자신들에게 유리하게 선거구를 획정하고 작은 정당의 진입을 막는 정치가 아니라 다양한 정치 세력이 참여하는 제도여야 한다"면서 "시민이 명령한다. 대전시의회는 선거구 획정안 원안대로 통과시켜라"고 촉구했다.

김호경 민주노총 대전지역본부 사무처장도 "이번 사안의 본질은 단순한 선거구 조정이 아니라 민주주의의 다양성과 대표성을 지킬 것인가, 아니면 특정 세력의 기득권을 강화할 것인가의 문제"라며 "4인 선거구는 대표성 확대와 사표 방지를 실현하는 제도이며, 2인 선거구에서는 거대 양당 독점 구조가 강화돼 다양한 시민의 의사가 반영되지 못하게 된다"고 지적했다.

그는 또 "국회가 이미 중대선거구 확대를 통해 정치 다양성을 보장하겠다는 방향을 명확히 했음에도 이를 거스르는 것은 법 취지를 정면으로 훼손하는 행위"라면서 "대전시의회는 기득권을 위한 정치를 할 것인지, 시민을 위한 민주주의 정치를 할 것인지 선택해야 한다"고 경고했다.

"선거구 쪼개기는 풀뿌리 민주주의 근간 뒤엎는 폭거"

대전시국회의, 대전시민사회단체연대회의, 민주노총대전지역본부, 세상을바꾸는대전민중의힘, 사회민주당대전시당, 조국혁신당대전시당, 정의당대전시당, 진보당 대전시당 등 대전지역 시민사회단체 및 진보정당 등은 23일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열어 "대전시의회는 기초의원 4인 선거구 쪼개기를 중단하라"고 촉구했다.오마이뉴스 장재완

문성호 대전시민사회단체연대회의 상임대표는 "대전시의회가 지방선거를 앞두고 선거구 쪼개기를 통해 자신들의 자리를 보존하려 한다"며 "이는 풀뿌리 민주주의 근간을 뒤엎는 폭거"라고 규정했다.

그러면서 "4인 선거구 확대는 소수 정치 세력이 의회에 진출해 소외되는 민의를 줄이기 위한 제도인데, 이를 쪼개는 것은 시민의 뜻을 왜곡하는 것"이라며 "시의회가 끝내 강행한다면 145만 대전 시민들의 혹독한 심판을 면할 수 없을 것"이라고 말했다.

이날 기자회견 참가자들은 "대전시의회는 선거구 획정위원회 원안대로 의결하라", "민주주의 말살하는 4인 선거구 쪼개기 시도 규탄한다" 등의 구호를 외쳤다.
#선거구쪼개기 #기초의원4인선거구 #대전시의회 #선거구획정 #국민의힘

6.3 지방선거
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