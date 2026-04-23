남소연

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽부터), 추미애 경기도지사 후보, 정원오 서울시장 후보가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 광역단체장 후보 연석회의에 참석해 필승을 다짐하고 있다.가장 불리한 판세를 보이고 있는 오중기 경북도지사 후보는 이날 '지역주의 타파'를 강조했다. 그는 "민주주의는 피를 먹고 자란다고 했다. 대한민국은 민주주의를 완성해가고 있지만, 마지막으로 지역주의 해체가 남아있다"며 "그 지난한 세월과 긴 땀방울이 결실을 맺게 힘을 다하겠다. 정상화를 위한 마지막 단추를 경북에서 반드시 깨겠다"고 약속했다.경합지로 꼽히는 경남의 김경수 도지사 후보 또한 영상으로 참석해 "지난해 한국 경제를 비롯 부산과 울산이 모두 플러스 성장을 했는데, 경남만 마이너스 성장을 했다. 혁신이 멈춰있다"라며 "부울경 메가시티를 통해 성장엔진을 키우겠다. 경남이 최선두에서 지선의 전국 승리를 이끌어 보겠다"라고 공약했다.민주당 우세지인 경기도의 추미애 경기지사 후보는 '전국 승리'를 자신했다. 추 후보는 이날 "장동혁 국민의힘 대표가 지방을 3번 정도 갔다는 것 같은데, 정청래 대표는 이미 4월에만 약 22번 지방에 방문했다"며 "이렇게 훨씬 더 잘하는 당대표가 있기 때문에 이번 지방선거는 반드시 승리할 수밖에 없다고 본다"고 말했다.후보들은 이날 공개 회의 종료 뒤 약 10분 간 비공개 회의를 통해 향후 지도부 지원방안, 지역 간 결합 유세 등을 논의한 뒤 헤어졌다. 강준현 수석대변인은 회의 뒤 기자들과 만나 "지선 승리를 목표로 최대한 지원하기로 했다. 일례로 경북은 아무래도 험지인데 지도부가 경북을 더 많이 간다든가 하는 방법을 고민 중"이라고 말했다.