송명희

2026년 4월 23일(목), 전국농민회총연맹 부산경남연맹, 전국여성농민회총연합 경남연합은 기자회견을 열고, 진보당 전희영 경남도지사 후보를 지지한다고 선언했다.전국농민회총연맹 부산경남연맹(전농부경연맹)과 전국여성농민회총연합 경남연합(전여농경남연합)은 23일 기자회견을 열고 진보당 전희영 경남도지사 후보를 공식 지지한다고 밝혔다.사회를 맡은 박근영 전여농경남연합 사무처장은 "기후위기와 식량위기, 지역소멸 위기 등 복합적 위기를 맞은 농촌에는 지역 특색에 맞는 농민 중심의 지방 농정이 필요하다"며 "이러한 정치를 펼칠 후보는 민중이 어려울 때 가장 먼저 손을 내미는 진보정당의 후보인 전희영 후보"라고 지지 선언의 취지를 밝혔다. 박 사무처장은 "경남에는 내란 동조 세력이 여전히 득세하고 있는 만큼, 진보정당과 농민이 힘을 모아 내란 청산과 사회 대개혁 과제를 해결하고 내란 세력의 기반이라는 오명을 떨쳐내자는 선언"이라고 덧붙였다.제미애 전여농경남연합 회장은 지지 발언에서 "농민의 문제와 요구가 있을 때 항상 앞장서는 정당은 진보당이며, 남태령 투쟁에 가장 적극적으로 함께한 정당도 진보당"이라며 "사회 대개혁을 이루는 데 앞장설 정당 역시 진보당이기에 전 후보를 지지한다"고 말했다. 제 회장은 "경상남도에서 처음으로 출마한 여성 도지사 후보라는 점에서 더욱 환영한다"고 밝혔다.박갑상 전농부경연맹 의장은 "기후위기와 농산물 가격 폭락으로 참담한 농민의 현실을 바로잡아 줄 후보는 전희영 후보"라며 지지 이유를 세 가지로 제시했다.박 의장은 "전 후보는 농민수당 인상, 필수 농자재 지원 즉각 실행, 농어촌 기본소득 보장 등 구체적이고 현실적인 정책으로 농민의 생존권을 지키고 농촌의 미래를 책임질 후보"라며 "25년간의 교직 생활을 돌아볼 때 일하는 사람의 도지사가 될 인물임이 증명됐고, 거대 양당이 외면한 경남의 농민 의제를 전국으로 끌어올려 경남 정책을 전국화할 혁신적 리더십을 갖췄다"고 밝혔다. 이어 "농민이 당당하게 농사만 지으면 되는 세상을 위해 전농부경연맹과 전여농경남연합은 전 후보 당선에 최선을 다하겠다"고 말했다.지지 선언문은 산청군 농민 양정석씨와 창녕군 여성농민 변은주씨가 낭독했다. 이들은 선언문에서 이번 지방선거를 "내란 세력을 청산하고 무너진 농업과 나라를 바로 세우는 중차대한 선거"로 규정하고, "남태령의 차벽을 넘던 연대와 투쟁의 정신으로 선거에 임하겠다"고 밝혔다. 이들은 또 각 지역 농민 후보들이 직접 정치에 참여해 "농정 개혁의 파트너인 전희영 도지사 후보와 함께 농업의 근본 대개혁을 이뤄내 농민 직접 정치의 새 시대를 열겠다"고 선언했다.전희영 후보는 "농민들의 지지 선언에 천군만마를 얻은 것 같다"며 감사의 뜻을 전한 뒤 "이번 선거는 남태령 정신을 현실로 만들고, 농업을 망친 세력을 경남에서 쓸어버려 무너진 농업을 바로 세우는 선거"라고 말했다. 전 후보는 "기후위기 시대에 식량 안보를 책임지는 농민이야말로 진정한 애국자"라며 "농민으로 살아가는 것이 자랑스러운 경남, 농사만 지어도 잘 살 수 있는 경남을 만들겠다"고 밝혔다.