김보성

23일 예비후보 등록을 마친 김석준 부산교육감이 이날 부산진구 선거캠프에서 6.3 부산교육감 선거 출마를 선언하고 있다.지방선거를 40여 일 앞둔 시점인 23, 김석준 부산교육감이 선거전에 본격적으로 뛰어들었다. 예비후보 등록까지 마친 그는 "정상화를 넘어 미래전환"이란 구호를 맨 앞에 내세웠다. 이에 따라 그동안 '나홀로 구도'였던 선거 분위기도 달라질 전망이다.김 교육감은 이날 부산진구에 마련한 선거캠프에서 기자회견을 열어 "부산시민과 교육가족의 단합된 힘으로 일궈낸 성과로 부산교육의 정상화까지 이루어냈다. 이제는 미래로의 전환을 완수하겠다"라고 밝혔다.9년에 걸쳐 부산교육을 이끌었던 김 교육감은 그동안의 성과를 세 단계로 강조했다. 1기에서 기반을 다지고, 2기 도약을 거쳐 2.1기 과정을 밟았단 그는 이제 미래를 바꾸는 3기로 가겠다고 말했다. 구체적으론 ▲AI(인공지능)시대 선도 인간중심 미래교육 ▲점수보다 오래가는 진짜 학력 강화 ▲학생·교사가 모두 안심하는 교육환경 조성 ▲교육비 부담 없는 부산을 약속했다.상대 또한 교육전문가를 자임하고 있어 자신이 "해낸 사람"이란 점도 부각했다. 부산교육감 선거에는 현재 전 교육감 출신인 최윤홍 예비후보만 뛰고 있다. 이를 겨냥하듯 김 교육감은 "단순히 해본 사람이 아니라 해낸 사람, 누구보다 부산교육을 잘 알고 바꿔본 사람"이라고 자신을 설명했다. 그러면서 "이를 토대로 부산교육의 미래전환으로 나아가겠다"라고 지지를 당부했다.진보교육감으로 평가받지만 '합리적 개혁'에 방점을 찍어온 김 교육감은 민선 3·4기에 이어 지난해 재선거까지 세 번 당선됐다. 두 번의 연임 이후 낙선했지만, 다시 현직에 복귀하면서 3.1선(4선) 도전 의사를 보여왔다. 재선거로 보장된 임기가 1년 남짓한 시간에 불과해 추가 당선으로 남은 과제를 풀겠단 각오다.김 교육감이 출마함에 따라 부산교육감 선거는 경쟁 구도로 재편될 예정이다. 하지만 과거와 달리 보수·진보 단일화 없이 치러질 가능성이 있다. 여러 논란 속에 거론된 여러 주자가 처음부터 출마 의사를 접거나 '눈치 보기'를 한 탓이다. 맞대결이냐 아니냐를 결정할 선거 시계는 갈수록 빨라지고 있다. 현재까지 중앙선거관리위원회 예비후보 등록 명부에는 두 사람만 이름을 올렸다.