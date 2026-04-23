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26.04.23 13:39최종 업데이트 26.04.23 13:39
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김인엽 예비후보는 23일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘세종 스쿨 체인지 프로젝트’ 공약’을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자

김인엽 세종시교육감 예비후보가 학교별 고유 교육 브랜드를 구축해 세종을 대한민국 '공교육 수도'로 만들겠다는 청사진을 제시했다.

김 예비후보는 23일 오전 기자회견을 열고, 획일화된 평준화 교육의 틀을 깨고 학생의 적성과 재능을 극대화하는 혁신 전략인 '세종 스쿨 체인지(Sejong School Change) 프로젝트'를 공식 발표했다.

김 후보는 프로젝트의 핵심 과제로 SBCD(학교 기반 교육과정) 고도화를 내세웠다. 기존의 단순한 중점 학교 모델에서 벗어나 인문, 사회, 경영, 금융, 예체능 등 학교별 특성에 맞춘 '(가칭)세종 집현전 교육과정'을 도입해 각 학교에 독자적인 교육 브랜드를 입히겠다는 계획이다.

그는 "더 이상 모든 아이가 획일적이고 평준화된 교육과정이 아닌, 자신의 재능과 적성에 맞는 최적의 교육을 받을 수 있도록 세종의 학교 현장을 역동적으로 변화시키겠다"고 강조했다.

현재 교육 발전 특구 시범 지역의 이점을 살린 실질적인 규제 혁신안도 포함됐다. 김 후보는 당선 즉시 정부로부터 '고교 입시 자율권' 승인을 받아내 '고교 학교장 수시 전형'을 실시하겠다고 약속했다. 이는 학교장이 건학 이념과 교육과정에 적합한 인재를 직접 선발하는 진로 중심의 입시 혁신안이다.

또한 지역 대학(고려대, 홍익대, 충남대, 공주대 등)과 연계해 고교 시절 이수한 심화 과목을 대학 학점으로 인정받는 '세종형 AP(대학 과목 선이수제) 프로그램'을 통해 공교육의 질을 세계적 수준으로 끌어올리겠다고 덧붙였다.

그는 "지역 대학과의 벽을 허물고 상생 방안을 찾도록 하겠다"며, "대학의 우수한 인프라를 고교 현장으로 과감하게 끌어들여 세종 공교육의 품질을 세계적 수준으로 높이겠다"고 설명했다.

김인엽 세종시교육감 예비후보가 학교별 고유 교육 브랜드를 구축해 세종을 대한민국 ‘공교육 수도’로 만들겠다는 청사진을 제시했다.뉴스피치 김이연심 기자

학생들의 입시 성적을 끝까지 책임지겠다는 의지도 피력했다. 김 후보는 교육청 직속으로 ▲집현전 교육과정 지원단 ▲입시 전략 연구 지원단을 설치해 온오프라인 하이브리드 방식의 밀착 진로 지원 체제를 가동하겠다고 약속했다.

특히 "세종 교사의 성장이 곧 아이들의 성장이 된다"는 철학 아래, 진로 진학 상담 교사들에게 최고 수준의 전문 연수를 제공하여 전문성을 확보하겠다고 밝혔다.

이어진 질의응답에서 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회의 추대를 받은 임전수 후보와의 2차 단일화 가능성을 묻는 질문에 김 후보는 "가능성이 낮다"고 단호하게 선을 그었다.

그는 추진위의 단일화 논의 과정을 언급하며 "지나치게 빠르게 진행됐고, 민주적인 절차 측면에서 충분한 컨센서스(합의)가 부족했다"고 지적했다. 이어 "교육 자치는 정치와 분리되어 시민에게 선택권을 부여하는 것이 본래의 정신"이라며 "단일화라는 이름의 결집보다는 직접 시민의 선택을 받는 것이 저와 캠프 모두에게 가치 있는 일"이라고 강조했다.

김 후보는 자신의 30년 교육 경력을 강조하며 지지를 호소했다. 야학 교사를 시작으로 13년간의 중등 교사 생활, 그리고 세종 국책연구기관 연구위원으로서 유아 교육부터 평생교육까지 전 분야를 연구해 온 점을 내세웠다.

그는 "절체절명의 위기에 빠진 세종 교육을 혁신하기 위해서는 현장과 이론을 모두 겸비한 진짜 전문가가 필요하다"며 "누가 진짜 민주진보 교육의 가치를 실현할 인물인지 시민들께서 세밀하게 살펴달라"고 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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