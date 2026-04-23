▲
김인엽 예비후보는 23일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘세종 스쿨 체인지 프로젝트’ 공약’을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자
김인엽 세종시교육감 예비후보가 학교별 고유 교육 브랜드를 구축해 세종을 대한민국 '공교육 수도'로 만들겠다는 청사진을 제시했다.
김 예비후보는 23일 오전 기자회견을 열고, 획일화된 평준화 교육의 틀을 깨고 학생의 적성과 재능을 극대화하는 혁신 전략인 '세종 스쿨 체인지(Sejong School Change) 프로젝트'를 공식 발표했다.
김 후보는 프로젝트의 핵심 과제로 SBCD(학교 기반 교육과정) 고도화를 내세웠다. 기존의 단순한 중점 학교 모델에서 벗어나 인문, 사회, 경영, 금융, 예체능 등 학교별 특성에 맞춘 '(가칭)세종 집현전 교육과정'을 도입해 각 학교에 독자적인 교육 브랜드를 입히겠다는 계획이다.
그는 "더 이상 모든 아이가 획일적이고 평준화된 교육과정이 아닌, 자신의 재능과 적성에 맞는 최적의 교육을 받을 수 있도록 세종의 학교 현장을 역동적으로 변화시키겠다"고 강조했다.
현재 교육 발전 특구 시범 지역의 이점을 살린 실질적인 규제 혁신안도 포함됐다. 김 후보는 당선 즉시 정부로부터 '고교 입시 자율권' 승인을 받아내 '고교 학교장 수시 전형'을 실시하겠다고 약속했다. 이는 학교장이 건학 이념과 교육과정에 적합한 인재를 직접 선발하는 진로 중심의 입시 혁신안이다.
또한 지역 대학(고려대, 홍익대, 충남대, 공주대 등)과 연계해 고교 시절 이수한 심화 과목을 대학 학점으로 인정받는 '세종형 AP(대학 과목 선이수제) 프로그램'을 통해 공교육의 질을 세계적 수준으로 끌어올리겠다고 덧붙였다.
그는 "지역 대학과의 벽을 허물고 상생 방안을 찾도록 하겠다"며, "대학의 우수한 인프라를 고교 현장으로 과감하게 끌어들여 세종 공교육의 품질을 세계적 수준으로 높이겠다"고 설명했다.