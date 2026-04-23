뉴스피치 김이연심 기자

김인엽 세종시교육감 예비후보가 학교별 고유 교육 브랜드를 구축해 세종을 대한민국 ‘공교육 수도’로 만들겠다는 청사진을 제시했다.학생들의 입시 성적을 끝까지 책임지겠다는 의지도 피력했다. 김 후보는 교육청 직속으로 ▲집현전 교육과정 지원단 ▲입시 전략 연구 지원단을 설치해 온오프라인 하이브리드 방식의 밀착 진로 지원 체제를 가동하겠다고 약속했다.특히 "세종 교사의 성장이 곧 아이들의 성장이 된다"는 철학 아래, 진로 진학 상담 교사들에게 최고 수준의 전문 연수를 제공하여 전문성을 확보하겠다고 밝혔다.이어진 질의응답에서 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회의 추대를 받은 임전수 후보와의 2차 단일화 가능성을 묻는 질문에 김 후보는 "가능성이 낮다"고 단호하게 선을 그었다.그는 추진위의 단일화 논의 과정을 언급하며 "지나치게 빠르게 진행됐고, 민주적인 절차 측면에서 충분한 컨센서스(합의)가 부족했다"고 지적했다. 이어 "교육 자치는 정치와 분리되어 시민에게 선택권을 부여하는 것이 본래의 정신"이라며 "단일화라는 이름의 결집보다는 직접 시민의 선택을 받는 것이 저와 캠프 모두에게 가치 있는 일"이라고 강조했다.김 후보는 자신의 30년 교육 경력을 강조하며 지지를 호소했다. 야학 교사를 시작으로 13년간의 중등 교사 생활, 그리고 세종 국책연구기관 연구위원으로서 유아 교육부터 평생교육까지 전 분야를 연구해 온 점을 내세웠다.그는 "절체절명의 위기에 빠진 세종 교육을 혁신하기 위해서는 현장과 이론을 모두 겸비한 진짜 전문가가 필요하다"며 "누가 진짜 민주진보 교육의 가치를 실현할 인물인지 시민들께서 세밀하게 살펴달라"고 호소했다.