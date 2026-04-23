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26.04.23 12:23최종 업데이트 26.04.23 12:23
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유은혜 경기도 교육감 예비후보유은혜예비후보

경기도 교육감 민주·진보 단일화 경선에 참여했던 유은혜 예비후보 측이, 단일후보 확정 발표 직후인 22일 오후 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)에 선출 과정에 대한 이의를 제기했다.

유 후보 측은 선거인단 대리 등록과 대리 회비 납부 등의 의혹을 제기하며 혁신연대에 수사 의뢰를 요청했다. 아울러 수사가 끝날 때까지 단일화 후보 확정을 유보하고, 조사 결과 대리납부 등이 확인되면 단일화 과정 자체를 무효화 하라고 요구했다.

민주·진보 단일후보 선출 방식은 여론조사 45%, 경선 선거인단 투표 55% 비율이었다.

유 후보 측은 이의신청서를 통해 이 내용을 설명하며 "규정에 따라 선거인단 등록은 반드시 본인의 핸드폰으로 본인 인증 및 가입비(3000원) 납부를 해야 했는데, 제대로 지켜지지 않았고, 특정 후보는 대리 신청을 유도하기도 했다"며 근거 자료를 제시했다.

근거 자료는 휴대폰 문자 메시지다. 해당 메시지엔 "오늘 인증/결제 안되는 분들은 위 번호로 전화 주시면 원격에서 인증/결제를 도와드리겠습니다"라는 글과 함께 휴대전화 번호가 적혀 있다.

"실제 대리납부 가능한지 확인해 보니..."

대리 등록을 유도하는 문자메시지유은혜 후보 측 제공

유 후보 측은 "'이는 대리 등록뿐 아니라 등록의 마지막 단계인 제3자 대리납부가 이루어졌음을 충분히 짐작하게 만들고 있다"며 "실제로 대리납부가 가능한지 확인하기 위해 원격 등록과 대리 결제를 시도해 본 결과 정상적으로 선거인단 가입이 완료되었다"라고 밝혔다.

그러면서 "대리 등록과 대납 불허는 단일화의 가장 큰 원칙이고 신념이었는데, 실제로는 대리 등록과 대리 납부가 차단되지도, 또 이러한 규정 위반 행위에 대한 어떠한 제재도 이루어지지 않았다"라고 강조했다.

또한 유 후보 측은 "이러한 사실(문자 메시지)을 혁신연대 측에 전달하고 확인 요청을 했지만, 확인해 보겠다는 답변만 있었을 뿐 특별한 조치를 했다는 안내는 없었다"라고 밝히며 ▲선거인단 전체에 대한 대리 등록 및 대납 여부 즉각적 수사 요청 ▲수사 결과 발표 때까지 단일화 후보 확정 유보 ▲수사 결과 대리 등록·납부 확인되면 단일화 과정 원천 무효 등을 요구했다.

그러면서 "본 사안은 단순한 절차상의 문제가 아니라 민주·진보 교육감 후보 선출을 위한 명분과 원칙을 무너뜨리고 경선의 공정성과 결과의 정당성을 근본적으로 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라며 "수사 결과에 따라 단일화가 원천 무효 되어야 한다"고 강조했다.

경기도 교육감 민주·진보 단일후보로 선출된 이는 안민석 예비후보(전 국회의원)다. 혁신연대는 지난 22일 경선 결과를 발표하며 "단일 후보를 교육감으로 만들 과제 남았다"며 "지역에서, 현장에서 할 수 있는 역량 모아 함께 할 것"이라는 계획을 전한 바 있다(관련 기사 : 경기교육감 민주·진보 단일후보 안민석 "교육개혁 이루겠다" https://omn.kr/2hw86).
#유은혜이의신청 #경기도교육감민주진보단일화

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