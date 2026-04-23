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대리 등록을 유도하는 문자메시지유은혜 후보 측 제공
유 후보 측은 "'이는 대리 등록뿐 아니라 등록의 마지막 단계인 제3자 대리납부가 이루어졌음을 충분히 짐작하게 만들고 있다"며 "실제로 대리납부가 가능한지 확인하기 위해 원격 등록과 대리 결제를 시도해 본 결과 정상적으로 선거인단 가입이 완료되었다"라고 밝혔다.
그러면서 "대리 등록과 대납 불허는 단일화의 가장 큰 원칙이고 신념이었는데, 실제로는 대리 등록과 대리 납부가 차단되지도, 또 이러한 규정 위반 행위에 대한 어떠한 제재도 이루어지지 않았다"라고 강조했다.
또한 유 후보 측은 "이러한 사실(문자 메시지)을 혁신연대 측에 전달하고 확인 요청을 했지만, 확인해 보겠다는 답변만 있었을 뿐 특별한 조치를 했다는 안내는 없었다"라고 밝히며 ▲선거인단 전체에 대한 대리 등록 및 대납 여부 즉각적 수사 요청 ▲수사 결과 발표 때까지 단일화 후보 확정 유보 ▲수사 결과 대리 등록·납부 확인되면 단일화 과정 원천 무효 등을 요구했다.
그러면서 "본 사안은 단순한 절차상의 문제가 아니라 민주·진보 교육감 후보 선출을 위한 명분과 원칙을 무너뜨리고 경선의 공정성과 결과의 정당성을 근본적으로 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라며 "수사 결과에 따라 단일화가 원천 무효 되어야 한다"고 강조했다.
경기도 교육감 민주·진보 단일후보로 선출된 이는 안민석 예비후보(전 국회의원)다. 혁신연대는 지난 22일 경선 결과를 발표하며 "단일 후보를 교육감으로 만들 과제 남았다"며 "지역에서, 현장에서 할 수 있는 역량 모아 함께 할 것"이라는 계획을 전한 바 있다(관련 기사 : 경기교육감 민주·진보 단일후보 안민석 "교육개혁 이루겠다"
https://omn.kr/2hw86).
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