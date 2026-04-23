조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 23일 오전 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 대구경북 행정통합 및 대구경북 신공항 이전 관련 공약을 발표했다.김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 당선될 경우 대구경북 행정통합과 신공항 건설 사업에 즉시 착수할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.김 예비후보는 23일 오전 자신의 선거사무소에서 공약 발표회를 열고 "제가 시장이 되면 경상북도와 함께 공동 통합 추진위원회를 출범시키겠다"며 "통합의 과정과 주어질 혜택 등을 시도민 여러분들에게 충분히 설명 드려 어느 지역도 소외되지 않도록 이해와 동의를 구하겠다"고 약속했다.김 예비후보는 경북 북부지역 일부가 행정통합에 반대하는 것을 의식해 주민투표를 통해 민주적 정당성을 확보하겠다고도 했다.그는 "주민투표를 통해 민주적 정당성을 확보하겠다"며 "그 후에 통합 특별법의 국회 통과를 강력히 추진하고 2028년 총선에서 통합 단체장을 선출해 행정통합을 완성하겠다"고 강조했다.김 후보는 "특정 정치세력이 독점하는 정치구도를 바꿔놓지 않고 통합이 되면 사실상 통합 단체장의 막강한 권한 때문에 민주적인 통제가 불가능하다는 우려도 있는 게 사실"이라고 말했다.그러면서 "가장 좋은 것은 주민투표를 거쳐 민주성을 완성하고 통합특별법을 국회에서 통과시킨 다음 통합단체장을 뽑는 것"이라며 "2년간 10조 원 정도의 정부 지원이 확보되면 중요한 산업 배치라든지 대학 연구 역량이라든지 기업 유치라는지 확실한 (성장) 계기를 잡을 수 있다"고 덧붙였다.대구경북신공항 관련해서도 중앙정부에서 1조 원의 재원을 확보해 조속히 이전할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.김 예비후보는 "일제시대 건설된 군공항 때문에 24만 명의 시민이 극심한 소음 피해를 겪고 있다"며 "3400만 평이 고도제한에 묶여서 도시 성장의 발목이 잡혀 있다"고 설명했다. 그는 "신공항 건설은 총 사업비가 15조 원 이상 투입되는 단군 이래 최대의 지역 사업"이라며 "배후도시까지 다 포함하면 20조가 넘는 엄청난 돈이 드는데 대구시가 어떻게 감당하겠는가"라고 지적했다.김 후보는 "정부의 특별지원 5000억 원과 공공자금관리기금 중 5000억 원을 더해 1조 원의 재원을 확보하겠다"며 "신공항건설 조기 추진 방안과 관련 당과 이미 협의를 마쳤다"고 설명했다. 그러면서 "신공항 건설 계획 발표 이후 8년 동안 그 누구도 진전시키지 못한 중앙정부 예산 1조 원을 제가 가져오겠다"며 "당장 부지 매입 설계 등 공항 이전 사업을 시작하겠다"고 말했다.그는 신공항 인근 지역 주민들에 대한 지원 방안도 마련하겠다며 "시장에 당선되면 당정 협의를 통해 국가의 책임 분담과 추가적인 재정 지원을 이끌어내겠다"고 공약했다.통합신공항 주변에 공항과 연계한 외국인 투자를 유치하고 방위산업 클러스터와 첨단 물류 산업 신도시로 조성하는 한편 현재 사용 중인 공항 후적지에는 청년 창업 첨단 산업단지와 어우러진 미래형 기업도시를 조성하겠다는 구상도 밝혔다.김 후보는 "거대한 비전은 단순히 말로만 실현되지 않는다"며 "정부를 설득하고 국회와 협업하여 막대한 예산을 끌어오는 일은 국정 경험을 갖춘 힘 있는 여당 후보만이 할 수 있다"며 자신감을 내비쳤다.공항 이전을 위한 예산 1조 원을 마련할 수 있겠느냐는 기자들의 질문에 김 후보는 "당 대표 및 정책위와 이미 협의를 마쳤다"며 "선거사무소 개소식에 정청래 대표가 오는데 그때 당의 의지를 밝혀줄 것으로 기대한다"고 답했다.군공항만 이전하고 민간공항은 존치해야 한다는 주장에 대해서는 "군 공항만 이전하면 그 부담은 누가 져야 되느냐"며 "복잡한 논쟁도 있지만 대구시민의 10%가 피해를 보고 있는데 그분들한테 계속 피해를 강요할 수는 없지 않느냐"라고 말했다.