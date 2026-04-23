이재환

충남교육청충남 시민사회단체들이 오는 6.3 지방선거에서 충남교육감 후보로 출마하는 예비후보자들에게 '교육분야 10대 기후 정책'에 대한 입장을 묻는 질의서를 보내 공약 이행 가능성을 타진했다. 그 결과 일부 후보들은 보수·진보와 관계없이 '10대 공약' 이행을 약속했다. 반면 일부 후보들은 질의에 답변을 하지 않은 것으로 파악됐다.충남에너지전환네트워크, 충남에너지협동조합연대, (사)충남기후에너지시민재단, 부여군환경시민연대, 서천미세먼지송전선로대책위원회, 기후위기보령행동, 기후위기천안비상행동 7개 조직, 소속 50여개 단체(아래 단체)는 충청남도 교육감 예비 후보자들을 대상으로 '충청남도 기후에너지 전환을 위한 정책'을 공약 채택하고 이행할 의사가 있는지를 물었다. 정책 질의는 4월 13일부터 17일까지 진행됐다.이번 정책 질의에는 ▲학교 기후·에너지전환·정의로운전환 교육 의무화 ▲학생인권조례 기후인권 명문화 및 학교 책무 강화 ▲기후위기·재난 상황 학습권 보호 기준 마련 및 명문화 ▲학교·공공부지 도민 참여형 재생에너지 확대 및 목표 설정 ▲ 학생·학부모·주민 참여 에너지 협동조합 모델 도입 ▲학생 대상 기후재난 교육·훈련 의무화 ▲교육청–지자체–소방 협력 통합 대응체계 및 매뉴얼 구축 등 10대 정책과제가 포함됐다.단체는 "질의 결과 이병도·한상경·이명수 후보는 제시한 10대 정책 과제를 모두 공약으로 채택하고 이행하겠다고 답변했다"라며 "기후위기 대응과 에너지 전환의 필요성에 공감하고 관련 정책 추진 의지를 밝힌 것으로 평가된다"고 밝혔다.정책에 대한 검토가 필요하다는 입장을 밝힌 후보도 나왔다. 단체는 "김영춘 후보는 일부 핵심 과제인 '학교·공공부지 도민 참여형 재생에너지 확대 및 목표 설정' 과제와 '학생·학부모·주민 참여 에너지 협동조합 모델 도입 '2개 정책 과제에 대해서 '정책 검토'로 답변했다"고 밝혔다. 이어 "(보수 후보로 꼽히고 있는) 명노희, 이병학 두 후보는 무응답으로 답변하지 않았다"라고 덧붙였다.단체 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "진보 성향의 후보들의 경우, 정책 질의에 대해 모두 답변을 했다"라며 "국민의힘 소속인 이명수 전 국회의원이 10대 정책을 모두 수용한 것은 이례적이다"라고 평가했다.이 관계자는 "햇빛 소득 마을 등 재생에너지 정책은 정부도 신경을 쓰고 있는 분야이다. 하지만 일부 후보들이 '무응답'으로 답변 자체를 하지 않은 것은 아쉽다"라고 덧붙였다.