▲
23일 예비후보 등록을 마친 국민의힘 이완섭 시장이 기자회견을 했다. 신영근
국민의힘 이완섭 서산시장이 6.3지방선거 서산시장 예비후보로 등록했다. 이 시장은 6·3지방선거를 41일 앞둔 23일 오전 10시, 서산시선거관리위원회를 방문해 예비후보 등록을 마쳤다.
이에 따라 서산시는 이날부터 신필승 부시장을 중심으로 권한대행 체제에 돌입했다. 권한대행 체제는 선거일인 6월 3일까지 유지된다.
4선 도전에 나선 이 시장은 지난 3월 단수공천으로 일찌감치 국민의힘 시장 후보로 확정됐으며, 지난 13일, 서산시 브리핑룸에서 기자회견을 열고 공식 출마를 선언했다.
이번에 이 시장은 민주당 맹정호 전 시장과 세 번째 맞대결을 벌인다. 두 사람간 최근 전적은 1승 1패다.
지난 13일, 공식 출마 선언 당시 이 시장은 "서산의 변화는 이제 막 본궤도에 올랐다"면서 "이 거대한 흐름을 확실한 성공과 완성으로 이끄는 것이 제게 주어진 마지막 책무"라며 4선 도전 이유를 밝혔다.
또한, 같은 날 자신의 SNS에 "시작한 일 끝까지 책임지고 완성하겠다"라며 "시장직에 주어진 책무를 최대한 수행한 후, 조만간 본격적으로 시민 곁으로 다가가겠다"면서 예비후보 등록을 예고한 바 있다.
권한대행 체제에 대해 서산시 관계자는 23일 기자와 한 통화에서 신필승 권한대행이 시민 불편 없는 시정을 추진하겠다는 입장을 밝혔다면서 "고유가 피해 지원금이 차질 없이 시민들에게 지원될 수 있도록 노력하겠다"고 했다고 전했다. 그러면서 신 권한대행이 "공무원들에게는 선거기간 공직기강 확립과 정치적 중립을 당부했다"고 덧붙였다.
예비후보 등록을 마친 이완섭 시장은 이날 오전 11시, 지방선거 출마자들과 함께 '일 잘하는 시장, 행정의 모범운전자. 시작한 일 책임지고 완성하겠다'는 펼침막을 내걸고 기자회견을 여는 등 본격적인 선거운동과 함께 지지를 호소했다.
한편, 서산시장 선거에는 민주당 맹정호, 국민의힘 이완섭, 개혁신당 유관곤 후보 등 3명이 출사표를 던졌다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)