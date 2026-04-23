신영근

23일 예비후보 등록을 마친 국민의힘 이완섭 시장이 기자회견을 했다.국민의힘 이완섭 서산시장이 6.3지방선거 서산시장 예비후보로 등록했다. 이 시장은 6·3지방선거를 41일 앞둔 23일 오전 10시, 서산시선거관리위원회를 방문해 예비후보 등록을 마쳤다.이에 따라 서산시는 이날부터 신필승 부시장을 중심으로 권한대행 체제에 돌입했다. 권한대행 체제는 선거일인 6월 3일까지 유지된다.4선 도전에 나선 이 시장은 지난 3월 단수공천으로 일찌감치 국민의힘 시장 후보로 확정됐으며, 지난 13일, 서산시 브리핑룸에서 기자회견을 열고 공식 출마를 선언했다.이번에 이 시장은 민주당 맹정호 전 시장과 세 번째 맞대결을 벌인다. 두 사람간 최근 전적은 1승 1패다.지난 13일, 공식 출마 선언 당시 이 시장은 "서산의 변화는 이제 막 본궤도에 올랐다"면서 "이 거대한 흐름을 확실한 성공과 완성으로 이끄는 것이 제게 주어진 마지막 책무"라며 4선 도전 이유를 밝혔다.또한, 같은 날 자신의 SNS에 "시작한 일 끝까지 책임지고 완성하겠다"라며 "시장직에 주어진 책무를 최대한 수행한 후, 조만간 본격적으로 시민 곁으로 다가가겠다"면서 예비후보 등록을 예고한 바 있다.권한대행 체제에 대해 서산시 관계자는 23일 기자와 한 통화에서 신필승 권한대행이 시민 불편 없는 시정을 추진하겠다는 입장을 밝혔다면서 "고유가 피해 지원금이 차질 없이 시민들에게 지원될 수 있도록 노력하겠다"고 했다고 전했다. 그러면서 신 권한대행이 "공무원들에게는 선거기간 공직기강 확립과 정치적 중립을 당부했다"고 덧붙였다.예비후보 등록을 마친 이완섭 시장은 이날 오전 11시, 지방선거 출마자들과 함께 '일 잘하는 시장, 행정의 모범운전자. 시작한 일 책임지고 완성하겠다'는 펼침막을 내걸고 기자회견을 여는 등 본격적인 선거운동과 함께 지지를 호소했다.한편, 서산시장 선거에는 민주당 맹정호, 국민의힘 이완섭, 개혁신당 유관곤 후보 등 3명이 출사표를 던졌다.