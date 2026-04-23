▲
민경선 더불어민주당 고양시장 후보고양신문
역대 가장 치열했던 더불어민주당 고양시장 경선에서 민경선 후보가 최종 본선 진출자로 확정됐다. 3선 경기도의원과 경기교통공사 사장을 지낸 그는 고양시 곳곳의 묵은 현안을 꿰뚫고 있는 행정·정치 전문가다. 민 후보는 지난 4년 이동환 시장의 시정을 '불통과 아집'으로 규정하며, 고양시 정체 원인을 소통 부재로 꼽았다.
경선 발표 다음날인 21일 민경선 후보를 만나 경선 승리 소감과 함께 고양시의 시급한 현안 해결 방안, 그리고 그가 구상하는 새로운 리더십과 시정 운영 방향에 대해 자세한 이야기를 나눴다.
"경선 승리 가장 큰 요인, 시민들의 의식 변화"
- 역대 가장 많은 예비 후보들이 도전한 당내 경선에서 최종 후보가 됐다. 경선 승리를 위해 어떤 노력을 해왔고 어떤 점이 높게 평가받아 승리할 수 있었다고 생각하나.
"우선 최종 후보로 선출돼 너무 기쁘면서도 책임감이 무겁다. 10명이라는 훌륭한 후보들과 치열하게 경쟁하며 올라왔기에, 그만큼 고양시민과 당원들이 나에게 기대하는 바가 크다는 것을 잘 알고 있다.
경선 과정에서 가장 힘들었던 점은 속칭 내게 '뒷배가 없다'는 주변 시선이었다. 초창기에는 컷오프 소문까지 돌면서 나를 돕던 이들조차 반신반의하며 다른 캠프로 이동하는 일도 있어 심리적 충격도 받았다. 하지만 내 뒷배는 오직 '시민과 당원'이라는 확신이 있었다.
이번 경선 승리의 가장 큰 요인은 시민들의 의식 변화라고 본다. 이재명 대통령이 보여준 리더십처럼, 리더 한 사람이 바뀌었을 때 행정이 얼마나 빠르고 효능감 있게 변할 수 있는지를 시민들이 체감하고 있다. 결국 화려한 커리어나 배경보다는, 실제로 고양시를 바꿀 수 있는 '실력과 능력'이 있는가를 유권자들이 평가해 주었고, 그 점에서 나의 진정성이 닿았다고 생각한다."
- 3선 도의원과 경기교통공사 사장 등 많은 경력이 있지만, 아직 후보를 잘 모르는 유권자들도 있다. '정치인 민경선은 이런 사람이다'라고 소개한다면.
"처음 국회에서 보좌관으로 정치에 입문했을 때, 선배 보좌관이 나에게 '짐 싸서 가라'고 한 적이 있다. 나처럼 때 묻지 않고 착한 성정으로는 온갖 모략과 인맥이 얽힌 정치판에서 상처만 받고 버틸 수 없다는 뜻이었다. 그때 참 많이 울었지만, 오히려 오기가 생겼다. '착하고 시민만 바라보는 사람이 정치를 잘하는 세상'을 내가 직접 증명해 보이겠다는 다짐을 했다.
2010년 도의원에 출마할 당시, 제 지역구는 민주당의 험지였다. 자연마을과 아파트 단지가 혼재된 어려운 곳에 출마해 내리 3선을 했다. 그 과정에서 각종 보상 문제, 그린벨트 해제 민원, 학교 신설 지연, 주차장 문제 등 온갖 갈등을 맨몸으로 부딪히며 해결해왔다. 특히 10여 년 전 서울문산고속도로 반대 투쟁 당시 국토교통부와 건설사를 상대로 치열하게 싸우는 한편, 찬반 주민들 간의 갈등 또한 인내심있게 중재하고 조정해온 경험이 있다. 이것이 정치인 민경선의 진짜 모습이며 내가 시장을 잘할 수 있다고 확신하는 이유다."
- 경선 결과 이후에 상대 후보들과 소통했는가. 캠프 원팀 구성을 어떻게 가져갈 계획인가.
"경선이 끝나고 다른 후보들과 계속 소통하고 있다. 특히 끝까지 경쟁했던 명재성 후보에게는 어젯밤(20일) 전화를 드려 위로의 말씀을 전했고, 며칠 내로 만나 차담이나 식사를 나눌 예정이다.
이번 선거 과정에서 중앙당에 참 고마운 것이, 공천을 무척 신속하게 마무리해 줬다는 점이다. 보통은 선거를 불과 열흘 정도 앞두고 후보가 확정돼 물리적으로 원팀을 구성할 시간이 부족한데, 이번에는 본선거까지 한 달여의 충분한 시간이 있다. 이 기간 동안 경쟁했던 후보들을 공동선대위원장으로 추대하고, 타 후보들이 제시했던 훌륭한 가치와 정책들을 조율하고 융합해 완벽한 원팀으로 본선에 임할 좋은 기회라고 본다."
"고양시 침체 돌파할 핵심 해법은..."