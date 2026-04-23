고양신문

- 지난 4년간 이동환 시장의 시정을 어떻게 평가하는가. 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하며 시장으로 당선된다면 어떻게 개혁하고 싶은가.

- 고양시에 가장 시급한 현안이 무엇이라고 생각하며, 이에 대한 해법을 어떻게 구상하고 있는가.

- 경선 과정에서 수륙양용버스 공약 등에 대한 우려의 목소리가 제기되기도 했다. 교통 정책에 대한 후보의 생각과 우려를 어떻게 조율해 나갈 계획인가.

- 이제 본선거를 앞두고 있다. 앞으로 선거운동을 어떻게 할 예정인가.

민경선 더불어민주당 고양시장 후보"이동환 시정의 가장 큰 문제점은 단연 '불통과 아집'이다. 소통하지 않으니 아집이 생기고, 정책의 일관성 없이 행정에 혼선만 줬다. 내 편과 네 편을 가르는 식의 행정은 민민 갈등만 조장하는 아주 나쁜 선례를 남겼다.현재 고양시는 기존 중장년층이 늙어가고 청년들은 떠나가는 심각한 위기상황을 맞고 있다. 일산테크노밸리, 방송영상밸리, CJ라이브시티 등 기존에 추진되던 일자리 사업들을 멈추거나 방치해선 안 된다. 시장이 되면 고양시 핵심 사업부서에 공무원들을 전진 배치해 총력을 다하게 할 것이다.또한 시의회를 동등한 파트너로 인정해야 한다. 시청사 백석 이전 기습 발표 등으로 대표되는 이동환 시장의 일방통행식 행정이 예산 삭감과 극한 대립을 불러왔다. 갈등을 봉합하고 협력을 끌어내는 것이 진정으로 고양시를 위하는 시정임을 보여주고 싶다.""고양시 침체를 돌파할 핵심 해법은 '있는 입지 여건과 자원을 최대한 활용하자'는 것이다. 외부에서 새로운 대학이나 기업을 유치하겠다고 청사진만 그리는 것은 인프라 구축과 행정 절차에만 최소 10~20년이 걸리는 비현실적인 이야기다. 과밀억제권역 등 수도권정비계획법 개정도 그동안 많은 정치인들이 매달렸지만 쉽지 않은 현실이다.해답은 내부에 있다. 고양시에는 항공대, 중부대, 동국대 바이오캠퍼스 등 훌륭한 대학들이 있다. 굳이 없는 대학을 유치하려 애쓸 것이 아니라, 있는 대학을 지원하고 특화시켜야 한다. 항공대의 UAM(도심항공교통) 및 드론 기술 역량과 고양시가 배정받을 수 있는 공업 물량을 결합하면 된다. 조성원가로 부지를 제공하고 면세 혜택을 줘 관련 기업을 유치하고, 지역 대학 출신 인재들이 그 기업에 바로 취업하는 산학연계 생태계를 구축하는 것, 이것이 가장 빠르고 실현 가능한 일자리 창출 방안이라고 생각한다.""수륙양용버스에 대해서는 약간의 오해가 있다. 내 대중교통 공약의 핵심은 취임 1년 내에 이뤄낼 '버스 노선 전면 개편'이다. 임기 초반에 기존 버스노선 개편 용역 결과를 바탕으로 신속하고 과단성 있게 지간선 체계를 정비해 고양시민들의 출퇴근 시간을 30분 단축하는 것이 핵심 목표다. 출퇴근이 빨라져야 저녁이 있는 삶이 보장되고 덩달아 지역 상권도 살아난다.수륙양용버스는 출퇴근 교통난 해소를 위한 다양한 '옵션' 중 하나로, 철저한 안전 담보를 전제로 우선 관광용으로 도입해 보겠다는 취지에서 제안한 것이다. 수익성과 안전성이 입증된 후 대중교통 활용을 검토하겠다는 것이지, 당장 주력 교통수단으로 투입하겠다는 것이 아니다.""선거기간 동안 소탈하고 진정성 있는 모습을 유권자들에게 있는 그대로 보여줄 계획이다. 경선 과정에서도 많은 간담회와 토크쇼를 통해 시민의 목소리를 경청했던 것이 좋은 결과로 이어졌다고 본다. '불통' 이미지와 대척점에 있는 '소통하는 민경선'을 강조할 것이다.만약 시장으로 당선될 경우 가장 먼저 시장실을 1층으로 전진 배치할 계획이다. 지금의 시장실은 접근성도 떨어지고 비서실과도 단절돼 소통의 병목 현상을 일으키고 있다. 시장실을 1층으로 옮겨 누구나 쉽게 찾아올 수 있는 '시민 사랑방'으로 만들고, 불필요한 의전을 없애 시청 간부회의를 실시간 생중계하는 등 투명하고 열린 시정을 직접 실천하겠다."