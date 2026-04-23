무안군

김산 전남 무안군수경찰이 김산 무안군수와 일부 군청 직원들의 공직선거법 위반 의혹을 잡고 23일 오전 무안군청을 압수수색 중이다.무안경찰서 수사관들은 현재 군청 기획실·홍보실·행정과 등 다수 부서를 대상으로 관련 자료를 확보하는 중이다.경찰의 이번 압수수색은 지난달 31일 김 군수가 군청 회의실에서 출마 기자회견을 하는 과정에서 제기된 선거법 위반 의혹 규명 차원이다.경찰은 당시 출마 회견을 위한 장소 사용 승인, 언론 보도자료 배포 등에 선거 캠프 관계자가 아닌 공무원 일부가 관여한 정황을 잡은 것으로 전해졌다.또 출마 회견 당시 확성기 사용 등 일부 행위가 단순 기자회견이 아닌 사전 선거운동으로 선거법 위반이 되는지 여부도 규명 대상이다.김산 군수는 경찰 수사와 관련해 입장을 들으려는 <오마이뉴스>에 "다음에 이야기 하자"고만 말하고 전화를 끊었다.김 군수는 경선을 거쳐 전날 밤 이번 지방선거 민주당 후보로 확정했다.