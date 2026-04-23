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26.04.23 10:43최종 업데이트 26.04.23 10:44
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제9대 군의원으로서 신 예비후보는 ▲주민 생활 불편 해소를 위한 현장 중심 활동 ▲지역 공동체 활성화와 주민 참여 확대 ▲지역 경제와 농촌 활성화를 위한 노력▲ 청년과 미래 세대를 위한 기반 마련 등을 위한 의정활동을 펼쳐왔다고 밝혔다.이은주

"재선의원이 된다면, '소통', '책임', '실천'이라는 세 가지 원칙을 중심에 두고 의정활동에 임하겠습니다. 말이 아닌 행동으로, 보여주기식이 아닌 결과로 평가받겠습니다. 홍성의 내일을 바꾸는 길에, 저 신동규가 앞장서겠습니다."

제9대 홍성군의원이자 이번 6.3 지방선거에 재도전하는 신동규 예비후보(57, 민주당, 다선거구)는 지역 주민들과 더 가까이에서 소통하며, 실질적인 변화를 만들어내겠다고 밝혔다.

일찌감치 홍성군의원 다선거구 기호 1번을 배정받고 후보로 확정된 신 예비후보는 "그동안 지역 사회의 다양한 목소리를 들으며, 해결되지 못한 생활 불편과 발전의 기회를 직접 체감해왔다"며 "이제는 그 목소리를 정책으로 연결하고, 군민의 삶에 도움이 되는 구체적인 결과를 만들어야 할 때라고 판단했다"고 출마소회를 밝혔다.

이어 "다선거구인 광천, 홍동, 장곡, 금마는 더 큰 가능성을 지닌 지역이다. 그러나 그 가능성이 충분히 실현되지 못하고 있는 현실 속에서, 변화와 혁신을 이끌어갈 사람이 필요하다고 생각했다"면서 "저는 현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 정책을 추진하고, 주민 한 분 한 분의 삶이 나아질 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.

제9대 군의원으로서 신 예비후보는 ▲ 주민 생활 불편 해소를 위한 현장 중심 활동 ▲ 지역 공동체 활성화와 주민 참여 확대 ▲ 지역 경제와 농촌 활성화를 위한 노력▲ 청년과 미래 세대를 위한 기반 마련 등을 위한 의정활동을 펼쳐왔다고 밝혔다.

신 예비후보는 지역구인 다선거구(광천, 홍동, 장곡, 금마)의 당면한 지역현안과 구체적인 해결방안을 제시했다.

인구 감소와 지역 소멸 위기극복을 위한 해결방안으로 ▲ 청년 정착 지원 확대(주거 지원, 창업·농업 초기자금 지원) ▲ 귀농·귀촌 맞춤형 프로그램 강화 ▲ 작은 학교 살리기 및 교육 인프라 개선을 통해 '머물고 싶은 지역'을 만들겠다는 것이다. 특히 홍동·장곡의 생태·교육 자원을 활용한 특화 정착 모델을 적극 육성하겠다고 약속했다.

이어 지역 경제 침체와 일자리 부족 문제해결을 위해 ▲ 광천 토굴새우젓 등 지역 특산물 브랜드화 및 판로 확대 ▲ 로컬푸드 직거래 시스템 강화 ▲ 소규모 가공·유통 지원센터 구축 ▲ 농촌형 일자리(사회적경제, 마을기업) 확대를 통한 '지속 가능한 수익 구조'를 만드는 데 집중하겠다고 제시했다.

또한, 생활 인프라 및 교통 불편 문제해결을 위해 ▲ 수요응답형 교통(DRT) 확대 도입 ▲ 마을 순환버스 체계 개선 ▲ 이동형 의료·복지 서비스 확대 ▲ 생활 SOC(작은 문화·체육시설) 확충을 통해 주민들의 기본적인 삶의 질을 높이겠다고 밝혔다.

"행정과 주민 사이 간극 좁히는 '다리'가 되겠다"

신 예비후보는 “약속에 그치지 않고, 반드시 실천으로 보여드리겠다. 군민 여러분의 삶이 실제로 나아지는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.이은주

이를 위한 자신만의 강점으로 신 예비후보는 '현장 중심의 실천력'과 '군민과의 진정성 있는 소통'을 내세웠다.

그는 "말보다 행동으로 보여드리는 실천형 인물이다. 지역 곳곳을 직접 발로 뛰며 주민들의 목소리를 듣고, 문제를 확인하고, 해결 방안을 찾아왔다"며 "단순한 공약이 아닌, 실제로 실행 가능한 정책을 만들고 끝까지 추진하는 끈기가 저의 가장 큰 자산이다"라고 꼽았다.

또한, "군민과의 소통을 가장 중요하게 생각한다. 다양한 세대와 계층의 이야기를 경청하고, 그 의견이 정책에 반영될 수 있도록 연결하는 역할을 하겠다"며 "행정과 주민 사이의 간극을 좁히는 '다리'가 되겠다. 보여주기 위한 정치가 아니라, 결과로 증명하는 정치를 하겠다"고 강조했다.

신 예비후보는 주요공약으로 "청년이 돌아오는 지역 조성을 위해 청년 주거 지원 확대, 창업 및 귀농·귀촌 지원 강화, 지역 맞춤형 일자리 창출을 통해 젊은 세대가 머물고 싶은 환경을 만들겠다"며 "또한, 지역 경제 활성화을 위해 광천 전통시장과 골목상권을 살리고, 토굴새우젓 등 특산물의 브랜드화와 판로 확대를 추진하겠다. 로컬푸드 직거래 활성화와 소상공인 지원을 강화하겠다"고 제시했다.

이와 함께 "농업 경쟁력 강화를 위해 소규모 농가 지원 확대, 농산물 가공·유통 기반 구축, 안정적인 판로 확보를 통해 농가 소득을 높이고 지속 가능한 농업 환경을 만들겠다"고 약속했다. 이외에도 ▲ 교통 및 생활 인프라 개선 ▲ 복지와 교육 환경 강화 ▲ 군민과의 소통 강화 등을 주요공약으로 내세웠다.

신 예비후보는 "약속에 그치지 않고, 반드시 실천으로 보여드리겠다. 저 신동규를 선택해주시면 군민 여러분의 삶이 실제로 나아지는 변화를 체감할 수 있도록하겠다"고 말했다.

한편, 신 예비후보는 ▲ 광천중·고등학교 졸업 ▲ 혜전대학교 디지털서비스학과를 졸업하고 ▲ 현)제9대 홍성군의회 후반기 의회운영위원장▲ 현)광천토굴육젓상회대표▲ 전)국제로타리3620지구 광천로타리클럽 회장 ▲ 전)광천읍체육진흥회 재무이사 ▲ 전)홍성군씨름협회 이사 ▲ 전)홍성군 족구연합회 부회장 ▲ 전)홍성 이봉주마라톤 사무국장 ▲ 전)은하면 자율방범대장 ▲ 전)은하면 주민자치위원장 ▲ 전)은하면 체육진흥회 부회장 ▲ 전)사단법인 광천토굴새우젓 생산자연합 초대회장 ▲ 전)17회 18회 21회 광천토굴새우젓 광천김 대축제 추진위원장 ▲ 전)더불어민주당 홍성 예산 지역위원회 운영위원장을 역임했다.
덧붙이는 글 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.
#지방선거 #홍성군의원 #기초의원 #신동규 #더불어민주당

6.3 지방선거
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