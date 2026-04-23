이은주

신 예비후보는 “약속에 그치지 않고, 반드시 실천으로 보여드리겠다. 군민 여러분의 삶이 실제로 나아지는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.이를 위한 자신만의 강점으로 신 예비후보는 '현장 중심의 실천력'과 '군민과의 진정성 있는 소통'을 내세웠다.그는 "말보다 행동으로 보여드리는 실천형 인물이다. 지역 곳곳을 직접 발로 뛰며 주민들의 목소리를 듣고, 문제를 확인하고, 해결 방안을 찾아왔다"며 "단순한 공약이 아닌, 실제로 실행 가능한 정책을 만들고 끝까지 추진하는 끈기가 저의 가장 큰 자산이다"라고 꼽았다.또한, "군민과의 소통을 가장 중요하게 생각한다. 다양한 세대와 계층의 이야기를 경청하고, 그 의견이 정책에 반영될 수 있도록 연결하는 역할을 하겠다"며 "행정과 주민 사이의 간극을 좁히는 '다리'가 되겠다. 보여주기 위한 정치가 아니라, 결과로 증명하는 정치를 하겠다"고 강조했다.신 예비후보는 주요공약으로 "청년이 돌아오는 지역 조성을 위해 청년 주거 지원 확대, 창업 및 귀농·귀촌 지원 강화, 지역 맞춤형 일자리 창출을 통해 젊은 세대가 머물고 싶은 환경을 만들겠다"며 "또한, 지역 경제 활성화을 위해 광천 전통시장과 골목상권을 살리고, 토굴새우젓 등 특산물의 브랜드화와 판로 확대를 추진하겠다. 로컬푸드 직거래 활성화와 소상공인 지원을 강화하겠다"고 제시했다.이와 함께 "농업 경쟁력 강화를 위해 소규모 농가 지원 확대, 농산물 가공·유통 기반 구축, 안정적인 판로 확보를 통해 농가 소득을 높이고 지속 가능한 농업 환경을 만들겠다"고 약속했다. 이외에도 ▲ 교통 및 생활 인프라 개선 ▲ 복지와 교육 환경 강화 ▲ 군민과의 소통 강화 등을 주요공약으로 내세웠다.신 예비후보는 "약속에 그치지 않고, 반드시 실천으로 보여드리겠다. 저 신동규를 선택해주시면 군민 여러분의 삶이 실제로 나아지는 변화를 체감할 수 있도록하겠다"고 말했다.한편, 신 예비후보는 ▲ 광천중·고등학교 졸업 ▲ 혜전대학교 디지털서비스학과를 졸업하고 ▲ 현)제9대 홍성군의회 후반기 의회운영위원장▲ 현)광천토굴육젓상회대표▲ 전)국제로타리3620지구 광천로타리클럽 회장 ▲ 전)광천읍체육진흥회 재무이사 ▲ 전)홍성군씨름협회 이사 ▲ 전)홍성군 족구연합회 부회장 ▲ 전)홍성 이봉주마라톤 사무국장 ▲ 전)은하면 자율방범대장 ▲ 전)은하면 주민자치위원장 ▲ 전)은하면 체육진흥회 부회장 ▲ 전)사단법인 광천토굴새우젓 생산자연합 초대회장 ▲ 전)17회 18회 21회 광천토굴새우젓 광천김 대축제 추진위원장 ▲ 전)더불어민주당 홍성 예산 지역위원회 운영위원장을 역임했다.