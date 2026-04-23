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제9대 군의원으로서 신 예비후보는 ▲주민 생활 불편 해소를 위한 현장 중심 활동 ▲지역 공동체 활성화와 주민 참여 확대 ▲지역 경제와 농촌 활성화를 위한 노력▲ 청년과 미래 세대를 위한 기반 마련 등을 위한 의정활동을 펼쳐왔다고 밝혔다.이은주
"재선의원이 된다면, '소통', '책임', '실천'이라는 세 가지 원칙을 중심에 두고 의정활동에 임하겠습니다. 말이 아닌 행동으로, 보여주기식이 아닌 결과로 평가받겠습니다. 홍성의 내일을 바꾸는 길에, 저 신동규가 앞장서겠습니다."
제9대 홍성군의원이자 이번 6.3 지방선거에 재도전하는 신동규 예비후보(57, 민주당, 다선거구)는 지역 주민들과 더 가까이에서 소통하며, 실질적인 변화를 만들어내겠다고 밝혔다.
일찌감치 홍성군의원 다선거구 기호 1번을 배정받고 후보로 확정된 신 예비후보는 "그동안 지역 사회의 다양한 목소리를 들으며, 해결되지 못한 생활 불편과 발전의 기회를 직접 체감해왔다"며 "이제는 그 목소리를 정책으로 연결하고, 군민의 삶에 도움이 되는 구체적인 결과를 만들어야 할 때라고 판단했다"고 출마소회를 밝혔다.
이어 "다선거구인 광천, 홍동, 장곡, 금마는 더 큰 가능성을 지닌 지역이다. 그러나 그 가능성이 충분히 실현되지 못하고 있는 현실 속에서, 변화와 혁신을 이끌어갈 사람이 필요하다고 생각했다"면서 "저는 현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 정책을 추진하고, 주민 한 분 한 분의 삶이 나아질 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.
제9대 군의원으로서 신 예비후보는 ▲ 주민 생활 불편 해소를 위한 현장 중심 활동 ▲ 지역 공동체 활성화와 주민 참여 확대 ▲ 지역 경제와 농촌 활성화를 위한 노력▲ 청년과 미래 세대를 위한 기반 마련 등을 위한 의정활동을 펼쳐왔다고 밝혔다.
신 예비후보는 지역구인 다선거구(광천, 홍동, 장곡, 금마)의 당면한 지역현안과 구체적인 해결방안을 제시했다.
인구 감소와 지역 소멸 위기극복을 위한 해결방안으로 ▲ 청년 정착 지원 확대(주거 지원, 창업·농업 초기자금 지원) ▲ 귀농·귀촌 맞춤형 프로그램 강화 ▲ 작은 학교 살리기 및 교육 인프라 개선을 통해 '머물고 싶은 지역'을 만들겠다는 것이다. 특히 홍동·장곡의 생태·교육 자원을 활용한 특화 정착 모델을 적극 육성하겠다고 약속했다.
이어 지역 경제 침체와 일자리 부족 문제해결을 위해 ▲ 광천 토굴새우젓 등 지역 특산물 브랜드화 및 판로 확대 ▲ 로컬푸드 직거래 시스템 강화 ▲ 소규모 가공·유통 지원센터 구축 ▲ 농촌형 일자리(사회적경제, 마을기업) 확대를 통한 '지속 가능한 수익 구조'를 만드는 데 집중하겠다고 제시했다.
또한, 생활 인프라 및 교통 불편 문제해결을 위해 ▲ 수요응답형 교통(DRT) 확대 도입 ▲ 마을 순환버스 체계 개선 ▲ 이동형 의료·복지 서비스 확대 ▲ 생활 SOC(작은 문화·체육시설) 확충을 통해 주민들의 기본적인 삶의 질을 높이겠다고 밝혔다.
"행정과 주민 사이 간극 좁히는 '다리'가 되겠다"