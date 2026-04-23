연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 하고 있다.국민의힘 부산·경남 광역단체장들이 장동혁 지도부와 선을 긋고 독자 선거를 치르고, 부산 북구갑 무공천 요구를 검토하고 있다는 언론보도에 사실무근이라며 발끈했다. <한국일보>가 관련 기사를 내보냈는데, 이들은 바로 정정보도를 요구하는 등 강하게 선을 그었다.22일 박형준 부산시장은 "부울경 단체장들과 독자 선거를 치르겠다는 내용의 성명을 발표할 계획이 없으며, 부산 북갑 보궐선거 무공천 요구와 관련해서도 어떠한 논의도 한 바가 없음을 밝힌다"라고 공개 입장문을 냈다.박완수 경남도지사 또한 비슷한 언론 공지를 통해 "'부산 북갑 무공천' PK의 반란...한동훈 끌어안고 장동혁 선 긋기 제하의 기사는 사실이 아님을 알려드린다"라고 설명했다. 특히 해당 언론이 자신들의 의견을 정확하게 확인하지 않았다며 "정정보도를 요청할 예정"이라고 밝혔다.두 광역단체장의 이같이 반응한 건 하루 전 <한국일보>가 '단독'을 달아 이들이 지역 후보 중심의 선거에 공감대를 이뤘다고 보도하면서다. 이 기사엔 김두겸 울산시장 측 핵심 관계자 발언이 인용됐는데, 그는 "지도부에 부산 북갑 '무공천'을 촉구하는 내용의 기자회견을 여는 방안을 논의 중"이라고 말했다.이른바 장 대표의 '절연' 논란에 더해 '한동훈 제명' 보수 분열 상황으로는 지방선거에서 승리하기 어렵다는 것이다. <한국일보>는 김 시장과 한 전 대표가 최근 '힘을 합쳐야 한다'라는 대화까지 나눈 것으로 전해진다는 부분도 기사에 담았다.그러나 정작 성명의 축이 돼야 할 다른 두 사람이 이를 강하게 부인하면서 사실 여부 확인은 시간이 더 필요할 전망이다. 이번 지방선거에서 내홍 봉합은 보수 야당의 쟁점 중 하나다. 김 시장은 지역일간지인 <경상일보>와의 인터뷰에서 친한계가 아님을 전제하면서도 분열을 우려했다. 그는 '무공천-공천 강행'으로 파생될 문제를 걱정하는 눈치다.국민의힘 전현직 대표 사이에 불거진 갈등은 실제로 극심한 상황이다. 당원게시판 논란으로 제명된 한 전 대표가 부산 북구갑에 둥지를 틀어 보수 재건을 외치자, 장동혁 지도부는 이를 강하게 견제했다. 공당으로 당연히 공천을 할 것이라며, '한동훈 지원전'을 선언한 진종오 의원 진상조사까지 할 태세다. 이는 미국에서 돌아오자마자 내린 1호 지시였다.그러자 전입신고로 부산 주민이 된 한 전 대표도 "희생양 찾기"라고 맞대응했다. 채널A <뉴스A CITY LIVE>에 나온 그는 "지역에 가보면 여의도나 광화문에서 생각하는 것보다 국민의힘 지도부가 잘못 가고 있다는 것에 대한 비판 의식이 정말 강하다. 그 방향은 잘못된 것"이라며 장동혁 체제에 대한 반기를 굽히지 않았다.