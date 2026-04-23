김남권

6.3지방선거 강릉시기초의원선거 다선거구에 출마한 진보당 박하은 예비후보거리에서 12·3 비상계엄에 맞서고 가뭄 현장에서 시민 2000명의 서명을 모았던 28세 청년이 제도권 정치에 직접 뛰어든다. 거대 양당이 독식해 온 강릉시의회의 견고한 벽을 깨겠다는 선전포고다.오는 6·3 지방선거 강릉시의원 다선거구(홍제·중앙·교1동)에 진보당 공천으로 출마하는 박하은(28) 예비후보의 이야기다.그의 출마 동력은 현장에서 뼈저리게 체감한 '기성 정치의 한계'다. 박 후보는 "2024년 12월 3일 비상계엄 사태 당시 시민들과 월화거리에 나섰지만 사회 대개혁은 요원했고, 2025년 극심한 가뭄 때는 청년 서포터즈를 꾸려 시민 서명을 끌어냈음에도 절실한 목소리가 제도적 변화로 직결되지 못했다"고 출마 배경을 밝혔다.현실의 장벽을 절감한 그는 "강릉을 바꾸려면 양당만 존재하는 시의회에 민생을 살릴 진보 청년 시의원 한 명이 필요하다"며 "기성 정치가 해내지 못한 것을 주민들과 직접 만들어 내겠다"고 강조했다.지역 선거 지형도 요동치고 있다. 지난 22일, 선거구 개편에 따라 박 후보가 출마하는 다선거구는 기존 3인에서 4인 선거구로 확대됐다. 거대 양당의 틈새를 비집고 들어갈 소수 정당과 정치 신인의 원내 진입 가능성이 그만큼 커진 셈이다.소수 정당의 한계를 '청년의 행동력'으로 정면 돌파하겠다는 박 후보의 출사표가 강릉 지역 정치판에 단순한 '실험'을 넘어 실질적인 '균열'을 낼 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.한편 박 후보는 국립 강릉원주대학교 다문화학과를 졸업했으며, '강릉 가뭄해결 청년 서포터즈 단장', '내란청산 사회대개혁을 위한 강원도 대학생·청년 시국모임 대표'를 역임했다. 현재 '진보당 강릉지역위원회 공동위원장'을 맡고 있다.