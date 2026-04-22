더불어민주당

더불어민주당 광주광역시당.더불어민주당 광주광역시당은 22일 6·3 지방선거 광주 광역의원 후보 선출을 위한 경선 결과를 발표했다.선거구별로 ▲동구1 홍기월 ▲동구2 노진성 ▲서구1 강수훈 ▲서구2 오미섭 ▲서구4 심철의 ▲남구1 강원호 ▲남구2 노소영 ▲남구3 박상길이 본선 후보로 선출됐다.또 ▲북구1 안평환 ▲북구2 김건안 ▲북구3 이숙희 ▲북구4 조석호 ▲북구5 주순일 ▲북구6 허석진 ▲광산1 한귀례 ▲광산2 이영순 ▲광산3 이영훈 ▲광산4 이귀순 ▲광산5 김광란 등도 본선에 진출했다.여성 특구로 지정된 서구 3선거구는 단독 후보로 등록한 고경애 후보가 경선 없이 본선 후보로 선출됐다.민주당 광주시당은 광역의원 선거구 획정 변경에 따라 사상 첫 중대선거구제가 도입된 남구 제1·2 선거구(동남갑), 북구 제1·2·3 선거구(북갑), 북구 제4·5·6 선거구(북을), 광산구 제3·5 선거구(광산을)의 경우 낙선자 중 2차 경선 참여를 희망하는 후보자를 대상으로 패자부활전을 치른다.해당 선거구별 전체 권리당원 투표를 진행해 1명씩, 총 4명을 본선 후보로 추가 선출한다.본선 기호(가·나·다 등)는 1차 경선 통과자를 대상으로 별도 권리당원 투표를 통해 결정하고, 2차 경선을 통해 선출된 후보자는 뒷순위로 배치한다.