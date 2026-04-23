시민연대제공

공식 청원 공문 발송 사진국민주권사수 광주전남민주시민연대(아래 시민연대)는 최근 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선 과정에서 발생한 여론조사 시스템 결함 의혹과 관련해 당 지도부에 공식적인 진상규명을 촉구했다.시민연대는 지난 21일 정청래 민주당 대표를 비롯해 최고위원단, 양부남·김원이 시·도당위원장 등 당 지도부 10명에게 진상규명 청원서와 입장문을 일괄 발송했다고 22일 밝혔다.시민연대는 청원서를 통해 지난 12~14일 실시된 전남광주특별시장 후보 경선 중 전남 지역 일반 시민 여론조사 2308건의 응답이 중단되는 이른바 'ARS 먹통' 사태가 발생했다고 주장했다.이들은 "중앙당 선관위도 '절차상 오류'를 인정한 이번 사안은 공정해야 할 경선 과정에 중대한 절차적 하자가 있었음을 보여주는 것"이라며 "예비·본경선 때는 없던 오류가 결선에서, 그것도 전남 특정 지역에서만 발생한 점은 납득하기 어렵다"고 했다.특히 "최종 경선 결과가 0.89%p(약 290여 표) 차이에 불과했던 점을 고려하면, 증발한 2308표는 승패를 충분히 뒤집을 수 있는 결정적인 숫자"라며 "후보 간 합의로 재발신이 이뤄졌다고는 하나 과정이 투명하지 않고 데이터 반영 여부도 확인되지 않고 있다"고 밝혔다.시민연대는 권리당원 투표 안내와 관련된 의혹도 제기됐다. 이들은 "중앙당은 권리당원 31만여 명에게 투표 안내를 했다고 밝혔으나, 실제 안내를 받지 못했다는 당원들의 민원이 속출하고 있다"며 관련 데이터의 공개를 요구했다.상세 요구 사항으로는 ▲ 31만 명에 대한 문자 발송 내역 및 횟수 ▲ 전남광주 27개 시군구별 권리당원 투표율 및 득표율 등을 제시했다.시민연대는 "시스템 오류로 시민의 참정권이 배제된 것은 공직선거법 위반 소지가 다분하다"며 "당은 위법 행위에 대한 증거를 보전하고, 절차상 중대한 문제가 확인될 경우 선거를 전면 무효화해야 한다"고 주장했다.이어 "해당 요구가 관철될 때까지 모든 수단을 동원해 강력한 투쟁을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.