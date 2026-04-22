오마이TV 이병한의 상황실

"예산 문제 때문에 현 경북지사나 전 대구시장이 손도 못 댔다. 저는 김부겸 후보랑 계속 소통하면서 어떻게 해결할 건가 고민하고 있다. 국비 지원은 기본이고, 어떻게든 민간 자본을 투입해야 한다.



TK 신공항을 세우면 경북에 하늘길을 여는 것이다. 신공항 문제를 누구나 이야기하지만, 이재명 대통령과 어려운 시절을 함께 겪은 저를 도지사로 만들어주시면 TK 신공항은 반드시 이뤄진다고 약속드린다."

"이재명 대통령께서 양극화와 지역소멸을 해소하기 위한 5극3특 정책을 추진하고 있지 않나. 저도 지역을 떠났던 청년이었는데, 경산을 청년에게 기회가 되는 도시로 만들려 한다. 떠나지 않고 꿈을 펼칠 수 있는 도시를 꼭 만들겠다."

김기현 더불어민주당 경산시장 후보가 22일 오마이TV '이병한의 상황실'과 인터뷰하고 있다.김 후보는 요즘 현장에서 만나는 유권자들 중에 "'나 보수인데 (대선 때 이재명 후보를) 찍지는 않았지만 이번에는 국민의힘을 못 찍겠다'는 분들이 꽤 많다"라고 전했다. 오 후보는 "(바로 옆) 김부겸 대구시장 후보는 '이제 진영논리 필요 없다. 국민의 삶이 한 발자국 더 나아가는 게 제일 중요하다'고 (대구에) 읍소하고 있다"라며 "이것은 이재명 정부의 철학과, 저의 철학과도 똑같다"라고 말했다.오중기, 김기현 두 후보는 모두 현재 경북의 침체가 30년간 한 정당의 독식과 밀접한 관련이 있다고 밝혔다. 견제와 경쟁이 없다 보니 정치와 행정이 기득권 안주되어 있다는 것이다. 오 후보는 "세계가 급변하고 있는 만큼 이재명 대통령과 정부가 얼마나 노력하고 있나"라며 "세계가 변하는 속도에 반발자국이라도 더 빨리가려고 노력하는데, 경북은 그냥 제자리"라고 말했다. 국민의힘 후보로 3선 도전에 나선 이철우 경북도지사에 대해 "열정이 없고, 초심을 잊었다"며 "열정이 없다는 걸 보여준 사례가 경북 산불 문제를 앞에 두고 (지난해) 대통령에 출마하겠다고 나선 것"이라고 꼬집었다.'당선된면 이것만큼은 꼭 이뤄내겠다'는 건 무엇이냐는 질문에 오 후보는 'TK 신공항'을 꼽았다.김 후보는 경산을 '청년에게 기회가 되는 도시'로 만들고 싶다는 포부를 밝혔다.https://www.youtube.com/live/FjncbxDCnmw?si=_LbsFPK9P14Vj92E&t=3239