연합뉴스

22일 강원 양양군 손양면 수산리어촌마을회관을 찾은 국민의힘 김진태 강원지사 예비 후보가 지도부를 향해 쓴소리하자 장동혁 당 대표가 이를 받아적고 있다.- 장동혁 국민의힘 대표가 여전히 '남다른 행보'를 이어가고 있다. 21일에는 페이스북에 [이재명 "미국과 헤어질 결심"]이라며 트럼프 대통령의 사진 한 장을 올렸는데, 미국 속어로 'FAFO(까불면 다친다)'는 표현이 써있는 이미지였다.- 하지만 정작 장 대표는 민심과 헤어질 결심을 하는 것처럼 보인다. 오늘(22일) 강원도를 찾은 그에게 강원지사 후보인 김진태 현 지사는 "하루종일 발 부르트도록 다녀봐야, 중앙 뉴스가 뜰 때마다 가슴이 철렁 내려 앉을 때가 많다"며 불만을 토로했다. "현장을 다녀보니 '원래는 빨간당이었는데 중앙당을 생각하면 열불 나서 투표를 안 한다는 분들이 많다"는 것. 김 지사는 "처음엔 저도 '나만 열심히 하면 되겠거니' 하고 다녔는데 그래도 당이 뒷받침을 해줘야 한다"며 "옛날의 멋진 장동혁으로 돌아가면 좋겠다"고 덧붙였다. 장 대표는 별다른 반응을 보이지 않았다.- 장 대표에 대한 민심은 싸늘하다. 22일 공표된 쿠키뉴스-한길리서치 조사에 따르면, 장 대표의 직무수행 긍정평가는 고작 27.9%, 반면 부정평가는 64.1%였다. 특히 '아주 잘못하고 있다'가 48.8%에 달했다. 지난 1월 조사(긍정 30.4%-부정 58.5%)보다 긍정평가는 하락했고, 처음으로 20%대로 떨어졌다. 모든 연령대, 모든 지역에서 부정평가가 우세했고 특히 보수 지지세가 강한 70세 이상(긍정 29.6%-부정 57.2%), 대구경북(25.0%-62.8%)에서도 부정평가가 과반을 넘겼다. 대구경북 지역 긍정평가가 25.0%로 전국보다 낮다는 것도 의미심장하다.* 2026년 1월 10~12일 전국 성인 1061명 유선전화면접(3.0%)·무선ARS(97.0%). 표본오차 ±3.0%p(95% 신뢰수준).* 2026년 4월 18~20일 전국 성인 1006명 유선전화면접(4.7%)·무선ARS(95.3%). 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).