허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 22일 공약을 발표하고 있다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 지역화폐 '온통대전'을 확장한 '온통대전 2.0' 구상을 내놓으며 지역경제 회복을 위한 정책 청사진을 제시했다.허 후보는 22일 오전 선거사무소에서 기자간담회를 열고 정책수당 통합과 캐시백 제도 개선 등을 핵심으로 한 '온통대전 2.0' 세부 공약을 발표했다.허 후보는 "온통대전 2.0은 거대 개발이 아닌 대전의 돈이 대전 안에서 제대로 돌게 만드는 구조의 전환"이라며 "민선 7기에서 시작한 온통대전을 지역순환경제 플랫폼으로 업그레이드하는 것"이라고 설명했다.이번 공약의 핵심은 각종 정책수당을 하나의 시스템으로 통합하는 데 있다. 허 후보는 청년지원금과 교통 환급, 탄소감축 인센티브, 자원봉사 포인트, 공무원 복지포인트 등을 하나의 '온통대전 지갑'으로 통합해 지급하겠다고 밝혔다. 이는 정책수당 자체를 지역 내 소비로 연결해 지역경제 선순환을 강화하겠다는 취지다.또한 '고무줄 캐시백' 논란을 빚어온 대전사랑카드의 문제를 개선하기 위해 기본 캐시백을 일정하게 유지하고, 전통시장과 골목상권, 취약계층, 청년 창업 가맹점 등에 대해서는 추가 혜택을 제공하겠다고 밝혔다.소비 데이터 활용 방안도 포함됐다. 허 후보는 "현재 민간 운영사에 집중된 소비 데이터를 공공적으로 활용할 수 있도록 전환해 소상공인에게 매출 추이와 업종 비교, 피크 시간 분석 등 경영 정보를 무료 제공하겠다"고 말했다.허 후보는 아울러 "온통대전 2.0은 단순한 카드 정책이 아니라 고유가 피해지원금, 청년기본소득, 문화바우처 등 다양한 정책을 연결하는 플랫폼"이라며 "시민 한 명의 소비가 지역경제 활성화 효과로 이어지는 구조를 만들겠다"고 강조했다.최근 대전사랑카드 캐시백이 조기 종료된 상황에 대해서는 "가장 힘든 시기에 필요한 지원이 먼저 사라지는 것이 현실"이라며 "예산을 줄이는 방식이 아니라 구조를 바꿔 지역 내 돈의 순환을 늘려야 한다"고 지적했다.이날 공약 발표에 앞서 허 후보는 전통시장 상인들과 간담회를 갖고 현장 의견을 청취했다. 간담회에서 제기된 기업 간 거래(B2B) 확대 방안에 대해 허 후보는 "유럽 등지에서 이미 성공 사례가 있으며, 적용 가능한 업종부터 단계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.한편, 온통대전은 2020년 코로나19 시기 도입된 지역화폐로, 소상공인과 골목상권 보호 정책으로 높은 평가를 받으며 대전시정 주요 성과로 꼽혀왔다.