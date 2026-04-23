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중국 스마트폰 속의 디지털 위안화 전자지갑. 디지털 위안화 앱 화면을 켜면 마오쩌둥의 초상이 그려진 지폐 모양과 함께 아래 지갑 내 잔액이 표시된다.연합뉴스
중국이 먼저 시작한 CBDC, 디지털 화폐개혁
2026년 1월 1일, 중국인민은행은 e‑CNY(디지털 위안화)를 전면 개편하며 2.0 단계를 공식 선언했습니다. 세 가지 핵심 변화가 있었는데 첫째, 상업은행이 e‑CNY 잔액에 이자를 지급할 수 있게 됐습니다. 세계 최초의 이자부 CBDC(Central Bank Digital Currency)입니다.
둘째, 12개 신규 상업은행이 e‑CNY를 직접 발행·교환·관리하는 1차 유통 주체로 지정되어 유통망이 대폭 확장됐습니다. 여기에 위챗페이와 알리페이가 서비스 채널로 이미 통합돼 있어, 실질적으로 중국 스마트폰 사용자 10억 명 이상이 e‑CNY 접근권을 보유하고 있습니다.
셋째, 계좌 체계(신원 기반 지갑)+코인 스트링(인터넷 없이도 작동하는 디지털 화폐)+스마트 컨트랙트(조건이 충족되면 자동 실행되는 결제 프로그램)'의 삼중 구조가 도입됐습니다 이 삼중 구조가 e‑CNY 2.0의 기술적 핵심입니다. 기존 디지털 현금(1.0)이 단순히 지폐를 디지털화한 수준이었다면, 2.0은 화폐 자체에 실행 가능한 계약 논리를 내장한 '프로그래머블 머니(Programmable Money)'입니다.
계좌 체계는 신원과 잔액을 관리하고, 코인 스트링은 오프라인 환경에서도 거래를 가능하게 하며, 스마트 컨트랙트는 조건이 충족되면 사람의 개입 없이 자동으로 결제를 실행합니다. 이 세 요소가 하나의 화폐 안에 통합되는 순간, e‑CNY는 단순한 지급 수단을 넘어 경제 자동화의 인프라가 됩니다.
스테이블코인 발행자 선정과 금융 레일의 소매 레이어 완성
2026년 4월 10일 홍콩 금융관리청(HKMA)은 홍콩 역사상 최초의 스테이블코인 발행 라이선스를 두 기관에 공식 부여했습니다. HSBC와 앵커포인트 파이낸셜(스탠다드 차타드·HKT·애니모카 브랜즈가 2025년 2월 설립한 합작법인)입니다. 전체 36개 기관이 경쟁했고 단 2곳만 선정됐으니 통과율은 5.6%에 불과했습니다.
HKMA 총재 에디 유(Eddie Yue)는 라이선스 수여 발표문에서 네 가지 승인 용도를 명시했습니다. 국경 간 결제, 홍콩 내 로컬 결제, 토큰화 자산 거래, 그리고 조건부 지급·공급망 금융 등 혁신적 프로그래머블 용도입니다. 에디 유 총재는 "스테이블코인이 실물 경제의 페인 포인트(Pain Point)를 해결하는 건설적 역할을 하는 것이 목표"라고 선언했습니다.
HSBC는 2025년 12월 31일 기준 총 자산 3조 2,323억 달러(한화 약 4,733조 원)의 세계 최대 은행 중 하나로, 2026년 하반기 HKD 스테이블코인을 330만 PayMe 사용자와 HSBC HK 모바일 앱에 통합할 계획입니다. 발행 토큰은 100% 고품질 유동자산으로 분리 계좌에 담보 보관됩니다.
앵커포인트는 2026년 2분기부터 HKDAP(홍콩달러 1:1 연동 스테이블코인)를 기관 투자자를 대상으로 단계적 발행한 뒤 리테일로 확대합니다. 홍콩텔레콤이 유통 레일(Distribution Rail)을 제공하는 B2B2C 구조입니다.
여기서 중요한 것은 이 스테이블코인들이 단순한 결제 도구로 설계되지 않았다는 점입니다. 해시키 그룹(HashKey Group) 회장 샤오펑(肖風·Xiao Feng)은 2026년 4월 홍콩 웹3 포럼에서 "스테이블코인의 장기적 가치는 AI 에이전트 간의 소액·국경 간·프로그래머블 결제를 가능하게 하는 데 있다"고 밝혔습니다. AI 에이전트와 결합하면 기업 간 대규모 거래, 공급망 대금 지급, 조건부 보조금 집행이 완전 자동화됩니다.
이는 단순한 디지털 현금을 넘어 '프로그래머블 경제'의 인프라 선언이었습니다. 2025년 전 세계 스테이블코인 총 공급량은 2,140억 달러(한화 약 295조 원), 연간 거래액은 35조 달러(한화 약 4경 8,300조 원)에 달했습니다. 홍콩 달러 스테이블코인은 이 거대한 생태계와 e‑CNY·CIPS 도매 레일 사이를 연결하는 소매 레이어입니다.
수치로 읽는 구조 — CIPS가 만드는 위안화 신경망
CIPS(위안화 국경 간 지급 시스템)는 현재 189개 국가·지역을 커버합니다. 2026년 3월 일평균 거래액은 9,205억 위안(한화 약 201조 6,000억 원)으로 전월 6,197억 위안 대비 48% 증가했고, 4월 9일에는 단일 거래일 사상 최초로 1조 2,200억 위안(약 42,000건)을 돌파했습니다.
2025년 상반기 누적 처리 건수는 4,029,500건, 처리액은 90조 1,900억 위안(한화 약 1경 9,751조 원)에 달합니다. 2025년 전체 위안화로 국가들이 주고 받은 총액은 70조 6,000억 위안(한화 약 1경 5,461조 원)이며, 무역금융 내 위안화 점유율은 2024년 초 2%에서 2026년 초 8%로 4배 성장했습니다(스탠다드차타드 데이터).
미‑이란 분쟁 이후 중동의 구조 변화도 눈여겨봐야 합니다. 2026년 1분기 기준 중국의 중동산 원유 수입 중 위안화 결제 비중은 41%로 달러(52%)에 이어 2위로 올라섰습니다. 이란은 100% 위안화로 전환했고, 이라크는 2026년 2월 27일 위안화 결제 제한을 해제한 뒤 한 달 만에 60% 이상을 위안화로 결제하고 있습니다.
사우디아라비아는 2025년 말 15%에서 2026년 3월 40~45%로 급등했으며, UAE는 외환보유액 중 위안화 비중이 27%를 넘어 에너지 결제 파일럿을 시작했습니다. 위안화 사용 비중은 2020년 16%에서 2025년 약 30%로 상승했습니다(증권시보 데이터).
mBridge, 포스트‑SWIFT 다자 CBDC 플랫폼
mBridge는 중국인민은행, 홍콩금융관리청, 태국 중앙은행, UAE 중앙은행, 사우디중앙은행(SAMA)이 공동 운영하는 다자 CBDC 결제 플랫폼입니다. 2022년 파일럿 이후 2026년 1월 기준 누적 거래액이 555억 달러(한화 약 81조 원)를 넘어섰으며, 이는 2022년 초 대비 2,500배 성장한 수치입니다(Reuters, Atlantic Council, 2026-01-16).
SWIFT 배제 조치가 국제 결제망의 정치 무기화 가능성을 확인시켜준 이후, mBridge는 그 대안 레일로 기능하고 있습니다. mBridge는 각국 중앙은행이 발행한 CBDC끼리 직접 교환·정산하는 '중앙은행 전용 송금망'입니다. 민간 기업과 개인은 이 망에 직접 접근할 수 없습니다.
홍콩 달러 스테이블코인은 바로 이 지점을 채웁니다. HKMA의 규제 아래 민간 금융기관이 발행하는 HKD 스테이블코인은 mBridge의 중앙은행 정산 결과를 일반 시민과 기업의 지갑으로 연결하는 '마지막 1킬로미터(Last Mile)' 역할을 합니다. 중앙은행 간 대동맥(mBridge)과 민간 모세혈관(HKD 스테이블코인)이 HKMA를 허브로 연결되는 순간, 비로소 디지털 화폐 생태계의 위아래가 완성됩니다.