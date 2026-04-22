김상욱TV 갈무리

김상욱 의원이 22일 국회 소통관에서 송영길 전 대표에 대한 합당한 대우를 요구하는 기자회견을 하고 있다.더불어민주당 울산광역시장 후보인 김상욱 의원(울산 남구갑)이 22일 당에 송영길 전 대표의 합당한 대우와 선거연대 선도 역할을 당부했다.김상욱 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "선당후사의 길을 걸어온 송영길 전 대표를 공적 의리와 동지의 정으로 합당하게 예우하여 주시길 간청드린다"라며 "긴 세월 함께 싸워온 동지를 품을 줄 아는 어른다움은 우리 당을 더욱 품위있게 만들 것"이라고 밝혔다.송 전 대표에 대한 합당한 대우를 요구하는 배경으로 "3년 전, 2023년 4월 22일 송 전 대표가 파리에서 기자회견을 열고 당을 떠난 것은 당을 위해 먼저 짐을 내려놓는 선당후사의 결단이었다"라는 점을 들었다.이어 "법원 무죄 선고와 검찰 상고 포기로 무죄가 최종 확정되고 민주당은 탈당 3년여 만에 복당을 공식 의결했다"라며 "공적 의리를 지킨 동지의 귀환, 송 전 대표는 우리 민주당의 소중한 자산"이라고 밝혔다.또한 현재 논의 중인 민주-진보 단일화와 관련 "6월 3일 지방선거에서 범민주 진영의 맏형으로서, 시민의 진정한 뜻이 분산되거나 왜곡되지 않는 선거연대를 선도하여 달라"며 "단일화는 지는 싸움이 아니라, 이기는 방법이며 반민주를 뿌리 뽑고 범 민주 세력이 진짜 민주주의를 열어갈 절호의 기회"라고 밝혔다.김상욱 의원은 또한 "제 지역구인 남구 갑에 새롭게 공천받을 예정인 전태진 변호사는 저와 우리 지역구민들에게도 아직은 낯선 분인데 선거를 준비할 시간이 너무 촉박하다"라며 "동반 승리로 울산의 민주주의를 지킬 수 있게 우리 민주당의 더 많은 관심과 격려를 부탁드린다"는 요청도 했다.김상욱 의원은 끝으로 "더불어민주당이 진정으로 시민을 주인으로 받들며, 시민의 이익을 지켜가고, 더불어 함께 사는 대동 세상을 열어가도록 늘 대의, 공심, 진심을 챙기며 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"는 각오를 밝혔다.