중앙선거관리위원회

정성홍 전남광주통합특별시 교육감 예비후보.정성홍 광주전남통합특별시 교육감 예비후보는 22일 학업 중단 학생 문제 해결을 위한 방안으로 '전남광주형 전환학교' 설립 공약을 제시했다.정 후보는 "매년 광주와 전남에서 1500명 안팎의 아이들이 학교를 떠나지만, 현재의 교육 시스템은 이들을 다시 품어내지 못하고 있다"며 "교육은 단 한 번의 기회로 끝나서는 안 된다. 반드시 다시 돌아올 수 있는 '두 번째 기회'를 보장해야 한다"고 강조했다.정 후보가 공약한 '전환학교'는 기존의 대안학교나 직업교육기관과는 다른 개념이다. 학교를 떠난 학생들에게 재입학 기회를 제공하고, 졸업 시 정규 학력을 인정받을 수 있는 공립학교다.단순한 검정고시 준비나 취업교육 중심이 아니라 입시 중심 교육에서 벗어나 다양한 체험과 맞춤형 교육을 통해 학생들이 다시 배움에 흥미를 느끼고 자신의 재능을 발견할 수 있도록 설계된다.특히, 학생이 원할 경우 중도에 기존 학교로 복귀할 수 있는 유연한 학적 시스템도 함께 구축할 계획이다.정 후보는 광주 1곳, 전남 동부권·서부권 각 1곳 등 총 3개의 전환학교를 설립해 시범 운영한 뒤 단계적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.예산 확보에 대해서는 "분산된 기존 사업을 통합하면 가능하다"고 밝혔다. 교육청 자체 예산과 기존 대안교육 및 학업중단 예방 예산, 그리고 교육부 관련 예산을 연계해 신규 재정 부담을 최소화하면서 분산된 예산을 통합·재설계하면 가능하다는 것이다.아울러 초중등교육법 등 관련법을 검토한 결과, 별도의 법률 제정 없이 현행법 테두리에서 전환학교 설립이 가능하다는 결론에 이르렀다고 밝혔다. 다만 관련 조례를 제정해 제도적 안정성을 확보하는 동시에 학교 설립 공감대를 넓혀 가겠다는 구상이다.정 후보는 "전환학교는 실패를 되돌리는 학교가 아니라, 다시 시작하는 학교"라며 "단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육, 다시 기회를 주는 교육을 반드시 실현하겠다"고 말했다.