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정성홍 전남광주통합특별시 교육감 예비후보.중앙선거관리위원회
정성홍 광주전남통합특별시 교육감 예비후보는 22일 학업 중단 학생 문제 해결을 위한 방안으로 '전남광주형 전환학교' 설립 공약을 제시했다.
정 후보는 "매년 광주와 전남에서 1500명 안팎의 아이들이 학교를 떠나지만, 현재의 교육 시스템은 이들을 다시 품어내지 못하고 있다"며 "교육은 단 한 번의 기회로 끝나서는 안 된다. 반드시 다시 돌아올 수 있는 '두 번째 기회'를 보장해야 한다"고 강조했다.
정 후보가 공약한 '전환학교'는 기존의 대안학교나 직업교육기관과는 다른 개념이다. 학교를 떠난 학생들에게 재입학 기회를 제공하고, 졸업 시 정규 학력을 인정받을 수 있는 공립학교다.
단순한 검정고시 준비나 취업교육 중심이 아니라 입시 중심 교육에서 벗어나 다양한 체험과 맞춤형 교육을 통해 학생들이 다시 배움에 흥미를 느끼고 자신의 재능을 발견할 수 있도록 설계된다.
특히, 학생이 원할 경우 중도에 기존 학교로 복귀할 수 있는 유연한 학적 시스템도 함께 구축할 계획이다.
정 후보는 광주 1곳, 전남 동부권·서부권 각 1곳 등 총 3개의 전환학교를 설립해 시범 운영한 뒤 단계적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.
예산 확보에 대해서는 "분산된 기존 사업을 통합하면 가능하다"고 밝혔다. 교육청 자체 예산과 기존 대안교육 및 학업중단 예방 예산, 그리고 교육부 관련 예산을 연계해 신규 재정 부담을 최소화하면서 분산된 예산을 통합·재설계하면 가능하다는 것이다.
아울러 초중등교육법 등 관련법을 검토한 결과, 별도의 법률 제정 없이 현행법 테두리에서 전환학교 설립이 가능하다는 결론에 이르렀다고 밝혔다. 다만 관련 조례를 제정해 제도적 안정성을 확보하는 동시에 학교 설립 공감대를 넓혀 가겠다는 구상이다.
정 후보는 "전환학교는 실패를 되돌리는 학교가 아니라, 다시 시작하는 학교"라며 "단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육, 다시 기회를 주는 교육을 반드시 실현하겠다"고 말했다.
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