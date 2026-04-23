광주북구의회

광주 북구의회가 공개하고 있는 의원 징계 현황. '품위유지 의무 위반'이라는 징계사유와 처분결과만 공개되어 있다. 때문에 언론을 통해서만 해당 의원(2023년 10월 징계)이 자신과 직·간접적 연관이 있는 업체와 9천만 원 상당의 수의계약을 체결해 징계를 받았다는 사실을 파악할 수 있다. *해당 이미지에 기재된 신상정보는 <오마이뉴스>에서 가렸습니다.징계 현황 정보에서 알 수 있는 것은 더욱 적다. 공개하고 있는 내용을 통해 알 수 있는 것은 위배한 법 조항과 '공개사과', '공개경고', '출석정지', '제명' 등의 징계 종류뿐, 징계를 받은 의원이 어떤 잘못을 저질렀는지, 적절한 수위의 징계를 받은 것인지 가늠할 수 없다. 회의록을 읽어봐도 의결은 비공개로 진행되고, 공개사과나 공개경고를 할 때도 경위는 드러내지 않을 때가 많다. 결국 시민이 징계 정황을 파악하고 싶다면 언론에 보도되길 바라는 수밖에 없다.이번 실태 조사 및 데이터 구축에 참여한 시민들은 입을 모아 공개의 가이드라인이나 표준안이 필요하다고 말했다. 지침은 '공개하라'고만 했을 뿐, 무엇을 어떤 형식으로 공개해야 하는지는 각 의회의 재량에 맡겨져 있다. 때문에 의회마다 공개하는 항목도, 형식도, 수준도 천차만별이다. 어느 지역 주민이든 동등하게, 지방의원 정보에 접근할 수 있도록 정보공개의 질적 확대도 필요하다.지방의회 홈페이지는 누구를 위해 존재하는가. 주민의 알 권리는 정보의 공개만으로 충족되지 않는다. 정보를 충분히 이해하고 편히 활용할 수 있어야 비로소 알 권리는 실현된다. 의원이 어떤 일을 겸하고 있는지, 어떤 이유로 징계를 받았는지, 주민이 알아야 할 정보를 주민이 알아볼 수 있는 형태로 공개하는 것이 진정한 의미의 의정활동 정보공개 확대이다. 지방의원의 정보가 주민에게 열려 있을 때, 비로소 주민들의 지방자치가 열릴 수 있다.