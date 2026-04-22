이민선

경기도의회 브리핑룸에서 열린 경기도 교육감 민주진보 단일후보 선출 결과 발표 기자회견안민석 예비 후보(전 국회의원)가 경기도 교육감 민주·진보 단일 후보로 선출됐다. 안 후보는 "경기도에서 교육개혁 이루겠다"는 각오를 밝혔다.단일후보 선출을 위한 경선을 추진한 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)는 22일 경기도의회에서 기자회견을 열어 경선 결과를 발표하며 "단일 후보를 교육감으로 만들 과제 남았다"며 "지역에서, 현장에서 할 수 있는 역량 모아 함께 할 것"이라는 계획을 전했다.기자회견이 열리기 1시간 전부터 기자회견장은 취재 열기로 가득했다. 50여 개 취재석은 일찌감치 꽉 찼고, 미처 자리를 잡지 못한 기자들은 서서, 또 바닥에 주저앉아서 취재했는데 11시 예정됐던 결과 발표는 늦어졌다.그 사이 11시 14분께 한 언론에서 안민석 후보가 단일 후보로 선출 됐다는 속보가 나오자 기자들 항의가 빗발쳤다. "이미 결과 발표가 보도 됐는데, 어째서 기자회견을 하느냐?"는 항의였다.37분가량 늦게 기자회견장에 도착한 안 후보는 "저의 승리는 개인의 승리가 아니라 경기도와 대한민국 교육의 변화와 개혁을 갈망하는 국민과 도민의 염원이 담긴 것"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로 4년이 아니라 최소 10년의 교육개혁 비전을 갖고 제가 맨 앞에서 교육개혁의 도구가 되겠다"라며 "함께 경쟁했던 세 후보와 경기교육혁신연대 참여 단체들이 원팀으로 용광로 선대위를 꾸려 다시 진보 교육의 시대를 함께 열겠다"고 말했다.안 후보와 경쟁을 벌인 유은혜·성기선 후보는 참석하지 않았다. 박효진 후보만 참석해 "안 후보 본선 승리 등을 위해 역할 할 것"이라는 각오를 전했다.