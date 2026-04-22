"충남 홍성에서 나고 자란 토박이로서, 홍성의 성장과 쇠퇴를 모두 지켜본 사람으로서 더 이상 지켜보기만 할 수 없다는 절박함으로 출마를 결심했습니다. 군민의 삶을 바꾸는 생활정치를 실현하겠습니다." 송효진 홍성민주평통 수석부회장이 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 홍성군의원 가선구(홍성읍)에 더불어민주당 후보로 출마하며 지역 정치권에 새로운 변화를 예고했다. 홍성군의원 가선거구 기호1-가 번을 배정받은 송효진 예비후보는 자신의 강점으로 원칙과 소신, 강단 있는 추진력, 다양성과 포용성을 꼽았다. 송 예비후보는 "군의원은 지역 정치의 최일선에서 군민의 목소리를 듣고 공감하며 해결책을 찾아야 한다. "며 "군민 삶속의 고충을 해결하기 위해 강단있는 추진력으로 현장에서 뚝심있게 답을 찾는 군의원이 되겠다"고 강조했다. 송 예비후보는 홍성읍의 당면한 현안에 대해 원도심 공동화 문제 해결을 최우선 과제로 제시했다. 그는 "홍주성 복원사업 장기화로 원도심 상권이 급격히 침체되고 자영업자들의 어려움이 커지고 있다."며 "공사 장기화 피해 자영업자 지원과 전통시장 상생 프로그램을 추진하겠다"고 밝혔다. 또한 "행정 중심이 아닌 군민 중심 도시재생으로 원도심 활력을 되찾겠다"고 덧붙였다. 지역경제 활성화 공약도 내놓았다. 송 예비후보는 "소상공인 특별지원 조례를 제정하고 홍성읍 한우 관광타운을 조성해 외부 관광객 유입을 늘리겠다"며 "홍성 한우를 전국 대표 브랜드로 육성해 지역경제 선순환 구조를 만들겠다"고 설명했다. 그는 고령화 대응 정책도 핵심 공약으로 제시하며 "독거 어르신 돌봄 확대와 생활안전 응급시스템 강화, 어르신 일자리 창출을 추진하겠다"며 "홍성형 고령화 특별조례를 통해 복지 선도 도시를 만들겠다"고 말했다. 이어 "오관지구 재개발을 통한 세대 상생형 주거단지 조성과 청년 창업 지원 확대도 추진하겠다"고 밝혔다. 송 예비후보는 이주민 정책 강화 의지도 강조했다. 그는 "이주노동자 후원 활동 경험을 바탕으로 안정적 정착 환경을 조성하고 지역경제 참여를 확대하겠다."며 "인구 감소 대응과 지역 상권 활성화를 동시에 이루겠다"고 약속했다. 홍성인의 저력으로 재건홍성을 이루겠다는 송 예비후보의 주요공약은 ▲ 원도심 주차난 해결 ▲주민불편 24시간 처리 시스템 마련 ▲ 아이돌봄(어린이 안전통학로 개선, 놀이터 정비 및 신설, 부모 커뮤니티 지원)·어르신 복지(이동편의 지원, 건강프로그램 확대, 마을 공동급식지원) 등 확대하겠다는 것이다. 이와함께 ▲ 골목상권 활성화 정책 추진(소상공인 간판 정비 지원, 지역화폐 사용 확대 추진, 전통시장 이용환경 개선) ▲ 안전한 홍성읍 만들기(골목 LED교체, CCTV 확대 설치, 교통위험지역 정비, 어린이 보호구역 개선) ▲ 주민 간담회 정례화 ▲ 청년정책 제안창구 운영 ▲ 주민참여 예산 확대 추진 등을 공약으로 내세웠다. 송 예비후보는 "홍성의 현실을 가장 잘 아는 사람으로 작은 민원에도 귀 기울이겠다. 균형 잡힌 행정과 따뜻한 복지, 모두가 잘 사는 홍성을 반드시 만들겠다"며 "거창한 말보다 작은변화부터 만들겠다. 골목길 하나, 가로등 하나, 주차공간 하나, 주민 여러분이 바로 체감할 수 있는 삶속의 변화를 만들겠다"고 밝혔다. 한편 송 예비후보는 홍주초, 홍주중, 홍성고, 청주대(수학교육과)를 졸업했다. 군 경력으로는 육군대위 전역(ROTC 24기), 인사장교, FDO(사격지휘장교), 포대장 등의 임무를 수행했다. 사회경력으로는 ▲ 서울학원장(현) ▲ 홍성민주평통 수석부회장 ▲ 홍성YMCA(현) ▲ 홍성이주민센터 후원회장(현)을 맡고 있으며, ▲ 민주당 홍성예산지역위원회 사무국장(전) ▲ 홍성폴리텍대학 기능대학 시간강사(전) ▲ 홍성군학원연합회장(전) ▲ 홍성중학교 운영위원(전) ▲ 충남체조협회부회장(전) ▲ 홍성군우슈협회장(전) 등을 역임했다. 덧붙이는 글 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다. #지방선거 #홍성군의원 #송효진 #더불어민주당 구독하기 6.3 지방선거 이전글 경기교육감 민주·진보 단일후보 안민석 "교육개혁 이루겠다" 다음글 김진태 "장동혁 결자해지 필요" 쓴소리에, 장동혁 "뭘 말하는지 모르겠다" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기