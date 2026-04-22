연합뉴스

"중국의 군사적 위협에 대한 일본의 인식은 2010년부터 매우 구체화되어 나타나고 있지만, 이것이 격화되어 대화와 협의가 실종된 소위 치킨게임의 양상으로 치닫기 시작한 것은 시진핑 정권과 아베 정권이 거의 동시에 등장하면서부터라고 할 수 있다. 따라서 중국을 의식한 안보정책의 수립, 그리고 이를 위한 수단으로서 주변국과의 방산 협력이 구체화되기 시작한 것은 아베 정권 들어서였으며, 신원칙은 바로 이를 위한 조치였다고 할 수 있을 것이다."

2019년 11월 18~20일 지바시에 있는 종합전시장인 '마쿠하리 멧세'에서 처음 개최된 국제 무기 전시회 'DSEI 재팬'에 전시된 군용 트럭.이처럼 2011년에서 2014년 사이에 일본의 주요 정당들이 3원칙에 제동을 건 것은 2008년 이후의 세계정세 변동과 관련이 깊다. 그해에는 베이징 올림픽이 성공적으로 치러지고, 올림픽 폐막(8.24) 뒤인 9월 15일(미국 시각)부터 미국이 글로벌 금융위기의 진원지가 됐다. 이로부터 2년 뒤 중국은 국내총생산(GDP) 기준으로 세계 2위가 됐다.이 같은 힘의 변화에 대응해 버락 오바마 행정부는 2011년에 '아시아 재균형 정책'을 내놓았다. 중국과의 협력 노선을 수정해, 겁도 주고 달래기도 하며 중국을 억제하는 정책이었다.이런 시기에 일본에서 나온 3원칙의 사실상 폐기 및 최종 폐기는 무기 수출의 원활화를 통해 방위산업을 진흥시키겠다는 의도뿐 아니라, 국제 방산협력을 통해 일본의 대외 군사협력을 넓히고 이를 통해 중국을 견제하겠다는 의도도 담은 것으로 평가되고 있다. 세종연구소 논문은 '새로운 방위장비 이전 3원칙'의 등장 배경을 이렇게 설명한다.최근 십 수년간 일본의 무기 수출 확대를 추동한 요인 중 하나는 중국에 대한 두려움과 경쟁심이다. 이런 상태에서 다카이치 내각이 살상무기 수출까지 허용해, 중국 외교부가 '하늘에 사무칠 죄행', '신형 군국주의 망동' 같은 거친 표현을 사용했다.살상무기 수출을 통한 일본의 공세적 대외 군사협력은 중국 포위라는 효과도 의도할 수 있으므로 다카이치 내각의 이번 조치는 중국과의 갈등을 더욱 조장할 수밖에 없다. 다카이치 내각은 중국과의 긴장 고조로 인해 부담을 많이 느끼는 상황에서도 이런 조치를 내놓았다. 위험한 상황 전개를 굳이 회피하지 않는 동아시아 국제사회의 거친 분위기를 반영하는 장면이다.