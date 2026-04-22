연합뉴스

22일 강원 양양군 손양면 수산리어촌마을회관을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표 등 지도부가 강원지역 공약을 발표하고 있다.장 대표는 김 지사의 발언을 메모하며 들었으나 특별한 대꾸를 하진 않았다. 장 대표는 강원 지역 공약을 발표하고는 "강원도가 발전을 이뤄내기 위해선 강원을 잘 아는 도지사가 반드시 필요하다", "낙하산 후보에게 강원도 살림과 발전을 맡길 순 없다"는 등의 말만 이어갔다.그러고는 이날 취재진과 질의응답 하는 과정에서야 뒤늦게 관련 입장을 밝혔다. 장 대표는 '김 지사의 당부에 대한 답변'을 묻는 말에 "당이 여러 가지로 어려운 상황이라 애정이 어린 말씀을 해주신 듯하다"며 "선거에 이기기 위해 중앙당이 무얼 해야 할지 고민해 보겠다"라고 답했다.'김 지사가 말한 결자해지의 의미는 어떻게 이해했는가'라는 질문엔 "글쎄요. 결자해지, 어떤 걸 말하는지 잘 모르겠다"라면서 "저는 지방선거에서 우리가 최선의 결과를 낼 수 있도록 노력하고 있다. 그게 저에게 지금 주어진 책임이라고 생각한다"라고 말했다.'오차 범위 밖 열세인 강원도 선거와 향후 선거 전략'에 대한 질문엔 "여러 원인을 분석해 보겠다"라고, '개혁신당과의 연대'에 대한 질문엔 "그런 점들을 잘 참고해서 선거에서 승리할 방법이 무엇인지 고민해 보겠다"라고 했다.장 대표는 '선거대책위원회 구상'에 대한 물음엔 최근 연일 제기되는 '독자 선대위' 문제를 간접적으로 거론하며 답했다. 그는 "더불어민주당도 선대위 구성이 안 된 것으로 안다"면서 "그리고 각 광역단체장 후보들이 결정되면 각 후보는 각자 선대위를 구성해 왔다. 중앙당에서 공천 상황을 지켜보며 최대한 이른 시간 내에 구성하겠다"라고 했다.한편 장 대표의 강원도 방문은 방미 후 첫 현장 일정이었는데, 일정 시작도 전부터 삐그덕거리는 모습을 연출했다. 지난주 취재진 사이에서 '강원 현장 최고위' 계획이 알려졌고, 관련 기사도 여럿 났으나 끝내 취소된 것. 원내지도부 역시 강원 일정을 뒤늦게 전달받은 것으로 전해졌다.관련해 최보윤 수석대변인은 하루 전인 21일 국회에서 취재진과 만나 "현장 최고위를 하면 최고위원들이 지방에 같이 내려가야 한다. 여러 부분을 고려했을 때 그대로 목요일에 최고위를 개최하는 것으로 했다"라고 설명했다. 그런데 이날 강원도 일정엔 양향자 최고위원이 동행했다.