tvN 구기동프렌즈

"야야야야야야야야야야야야야야야야~~~~"

자신이 말을 가려하지 못한다며, 예시를 든 최다니엘. 그 말을 들은 다른 출연자들이 웃음을 그치지 못하고 있다.재미있는 상황은 계속 이어졌다. 요리를 잘하는 장근석은 함께 모여서 먹는 첫 식사를 위해 문어를 주문했다. 그런데 문제는, 주문한 문어가 무려 18kg였다는 것이다.안재현은 스티로폼 박스를 열고 문어를 마주하자마자 이건 식용이 아니라고 소리치며 달아난다. 문어 다리 하나가 사람 팔뚝만 하다. 게다가 살아있다. 문어는 꿈틀거리며 박스 밖을 나온다. 그 문어를 싱크대로 옮기려는데 문어가 경로를 이탈한다. 이때 오디오를 꽉 채우는 소리.그 장면을 보는 나도 그들과 같이 소리를 질렀다. 다행히 그들은 시장에 간 인원을 제외하고도 4명이나 됐기에 함께 문어를 싱크대에 넣고, 손질할 수 있었다. 혼자였다면 공포 장르로 이어질 수 있었던 상황이 함께여서 코미디가 되었다.저녁 식사 때는 모두 처음에 입주했을 때보다 훨씬 편해 보였다. 최다니엘이 밥을 먹으며 '이렇게 1년을 산다면 좋을지 싫을지 선택하라'고 물었는데 대부분 '좋겠다'는 대답을 했다. 오늘이 너무 즐거워서 오늘만 같다면 살 수 있을 것 같다고.최근 1.5가구가 늘고 있다고 한다. '따로 또 같이' 사는 새로운 형태의 라이프 스타일이다. 얽매이지 않는 느슨한 연결. <구기동 프렌즈> 관련 유튜브나 릴스의 댓글을 보면 '나도 저렇게 살고 싶다'는 반응이 많다. 나 또한 그들의 삶이 너무 좋아 보였다. 부러운 나머지 나는 저들의 삶에서 단점을 찾고 싶다.자, 우선 먹을 때는 좋았다. 치울 때는 6인분의 설거지를 해야 한다. 아하하하.자, 놀 때는 좋았다. 잘 때는 자는 시간과 습관이 다 달라 불편하다.자, 한 방당 한 사람이지만, 한 사람당 한 화장실은 아니다. 내가 원한다고 화장실을 바로 갈 수 없다. 게다가 내가 사놓은 위스키가 일어나 보니 절반이 줄어 있다. 뭐지? 나만 빼고 술판이 벌어진 건가.