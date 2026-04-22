남소연

김용 전 민주연구원 부원장이 13일 서울 여의도 국회에서 정치검찰 조작기소 국정조사 관련 기자간담회를 하고 있다.이재명 대통령의 '분신'이라고 불릴 정도로 핵심 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 "저를 외면하면 민주당의 자기 부정"이라며 6·3 국회의원 재보궐선거 출마 의지를 강하게 드러내고 있다. 하지만 민주당에선 항소심 유죄 판결을 받고 대법원 판결을 앞둔 김 전 부원장의 공천 여부를 둘러싸고 당내 찬반 여론이 맞서는 등 당내 고심이 깊어지고 있다.김 전 부원장은 22일 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 "민주당의 당론으로 검찰을 잡자는 국정조사를 하고 있는데, 제가 최대 피해자인데 오히려 지방선거에서 이걸 우리의 강점으로 국민들한테 어필하는 게 우리 민주당의 역할이 아니겠느냐"라며 "제가 출마하는 게 오히려 도움이 된다"라고 말했다.김 전 부원장은 '당에서 이번에 공천하지 않는 걸로 결론을 내리면 어떡할 거냐, 무소속 출마하느냐'라는 진행자 질문에 "공천 안 준다고 제가 열받는다고 할 수 없잖느냐"라며 "당연히 승복할 것"이라고 답했다. 그러면서 "민주당 공당이 국정조사까지 하는데 저를 외면하면 민주당의 자기 부정 아니겠는가"라며 "모든 결정에 따르겠다"라고 덧붙였다.김 전 부원장은 앞서 21일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서도 "평택 지역은 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 대표가 지금 활동하고 있고 정치적으로 여러 복잡한 상황에 놓여 있다"라며 "저는 안산이나 하남, 이 두 군데에서 당이 전략적으로 판단하는 기준에 따라 결정해 주시면 거기에 따라 열심히 할 생각"이라고 밝힌 바 있다.다만 조승래 민주당 사무총장은 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 김 전 부원장의 공천 여부와 관련해 "당내도 크게 두 가지 의견이 있는 것 아니겠나"라며 "정치검찰 조작기소의 피해자이기 때문에 정치적으로 배려해야 한다는 목소리가 있고, 국민 눈높이 등 측면에서 봤을 때 적절치 않다는 의견도 있다. 선거에 미치는 영향이 어떨 건가에 대한 판단이 필요해 보인다"라고 말했다.조 사무총장은 "개별 선거구의 당선 가능성이 있다 하더라도 그 인사에 대한 공천이 다른 선거에 영향을 나쁘게 미친다면 그건 선택할 수 없는 카드"라며 "이런 것들을 종합적으로 살피고 있는 중"이라고 말했다. 그러면서 김 전 부원장에 대해선 "대체적으로 긍정적인 면보단 부정적인 면이 많지 않냐는 의견들이 좀 더 강한 것 같다"라고 덧붙였다.조 사무총장은 "출마를 희망하거나 검토했던 분들은 이렇게 당내에서 논의하는 과정들을 좀 거쳐야 정치적으로도 상처를 덜 받을 수 있고 혹시 후보가 안 되더라도 수용하거나 승복할 수 있는 구조가 생기지 않겠나"라며 "김 전 부원장을 비롯해 당의 좋은 자원들은 당이 합리적이고 객관적인 프로세스를 통해 어떤 의사 결정을 하면 수용할 거라 생각한다"라고 말했다.정청래 민주당 대표는 앞서 20일 국회에서 열린 긴급 기자간담회에서 '김 전 부원장 공천에 대한 당내 찬반 여론을 같이 검토하느냐'라는 질문에 "그 부분은 차차 말씀드릴 날이 있을 것"이라며 즉답을 피했다.정 대표는 22일 경남 통영 욕지도 선상 최고위원회의에서 "선거는 이기려고 한다"라며 "모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점"이라고 밝혔다. 그러면서 "6·3 지방선거 승리의 관점에서, 국회의원 재보궐선거 승리의 관점에서 당무를 처리하고 공천을 하겠다"라고 덧붙였다.