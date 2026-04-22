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26.04.22 10:09최종 업데이트 26.04.22 10:09
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6.3 부산시장 선거 관련 KBS부산-한국리서치의 여론조사 결과(17~19일), 전재수 의원이 40%, 박형준 부산시장이 34%의 지지율을 기록했다. 부산 거주 만 18세 이상 1000명 대상 전화면접(CATI) 방식으로 진행됐으며, 응답률은 20.5%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트이다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위 누리집을 참조.KBS부산 뉴스 유튜브

6.3지방선거가 불과 40여 일 남은 상황에서 전재수 더불어민주당 의원과 박형준 부산시장의 지지율 격차가 좁혀졌단 여론조사 결과가 발표됐다. 국민의힘 공천이 마무리되면서 보수 지지층이 점점 결집하고 있다. 일각에선 북구갑 출마를 준비 중인 한동훈 전 대표가 전 의원을 강하게 견제하자 되레 박 시장이 반사이익을 보고 있단 평가도 나온다.

[KBS부산·한국리서치] 전재수 40%, 박형준 34%

최근 여론조사 분위기가 심상치 않다. 21일 KBS부산과 한국리서치의 여론조사(17~19일)를 보면, 부산시장 선거 지지율은 전 의원 40%, 박 시장 34%로 오차범위 안 접전 상황이었다. 부산시민 만 18세 이상 1000명에게 '이번 선거에서 누구에게 투표하겠느냐'라고 질문을 던진 결과다.

이번 조사는 3자 구도를 가정했는데, 정이한 개혁신당 예비후보는 1% 지지를 얻었다. 부동층(지지후보 없음·모름·무응답) 비율은 24%였다. 다만 당선 가능성에선 응답자의 선택이 전 의원으로 쏠렸다. 44%는 전 의원을, 33%는 박 시장의 우세를 예측했다. 표심을 정하지 못한 비율(없다·모름·무응답)은 23%에 달했다.

지방선거의 성격 규정에 대해선 모름·무응답이 15%인 가운데, 국정안정론(47%)과 견제론(39%)이 크게 엇갈렸다. 정당 지지도는 더불어민주당 38%, 국민의힘 31%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 2%, 그 외 1% 순으로 나타났다. 무당층은 23%였다.

후보 확정 이후 전 의원과 박 시장의 한 자릿수 경쟁은 벌써 이번이 두 번째다. 전 의원이 그동안 10%p대 격차로 앞서 나가면서 민심이 요동치는 모양새였지만, 공천이 정리되고 본선이 다가오자 변화의 조짐이 보인다. 수치상으론 지지층이 뭉치고 있는 셈이다.

[여론조사꽃] 전재수 49.9%, 박형준 41.2%

여론조사꽃의 6.3 부산시장 선거 가상 양자대결 조사결과(17~19일), 전재수 의원이 49.9%, 박형준 부산시장이 41.2%의 지지율을 기록했다. 부산 거주 만 18세 이상 1004명 대상 무선ARS 방식으로 진행됐으며, 응답률은 7.4%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트이다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위 누리집을 참조.김어준의 뉴스공장 유튜브

지난 13~14일 여론조사꽃이 실시한 가상 양자대결 조사에서도 전 의원과 박 시장의 지지율은 각각 49.9%, 41.2%를 기록했다. 오차범위 밖이지만 지지율 격차가 8.7%P에 그쳤다. 그나마 다자대결에선 전 의원 48.7%, 박 시장 38.7%, 정 예비후보가 2.9%로 나왔는데, 선두권인 두 사람 사이 거리는 딱 10.0%P였다.

여론조사꽃의 정당 지지도, 선거 평가 역시 KBS부산·한국리서치와 크게 다르지 않다. 민주당이 45.7%, 국민의힘이 40%를 받아 우열을 가리기 힘들었고, 나머지 조국혁신당·진보당·개혁신당 등은 1~3%P대였다. 지방선거 인식을 놓고선 응답자의 47.7%가 '국정안정론', 42.7%는 '견제론'에 힘을 실었다.

그나마 뚜렷한 차이는 이재명 대통령에 대한 평가다. KBS부산·한국리서치 조사에선 63%가 이 대통령의 국정운영을 긍정적으로, 27%는 부정적으로 반응했다. 여론조사꽃 조사에 참여한 응답자들의 긍정(59.1%) 비율도 부정(37.7%)보다 더 높았다. 반면 이를 풀이하면, 부산에선 여당이 이 대통령 평가만큼 지지율을 받지 못하고 있다는 뜻이다.

이런 현상을 고무적으로 본 박형준 부산시장은 박빙을 예상했다. 그는 하루 전 <경향신문>과의 인터뷰에서 "굉장히 긍정적인 신호다. 후보가 결정되고 시정 성과가 시민들에게 새롭게 알려지기 시작하면서 지지층들이 다시 결집하는 과정이라고 본다. 이제 우리 목표는 골든 크로스를 만드는 것"이라고 말했다.

반면 전 의원은 "여론조사는 하나의 참고사항일 뿐"이라며 확대 해석에 선을 그었다. 같은 날 JTBC <이가혁 라이브>에 출연한 그는 조사 결과에 일희일비하지 않겠다면서 "전재수 선거 캠페인의 시작과 끝은 간절하고 절박한 마음으로 부산 시민 한 분, 한 분의 마음을 얻겠다는 것"이라고 밝혔다.

박원석 전 정의당 의원 등 정치권에선 한동훈 효과가 영향을 주는 게 아니냐고 분석을 한다. 보궐선거가 확실시되는 부산 북구갑에 둥지를 튼 한 전 국민의힘 대표가 통일교 의혹 불기소 결론에도 전 의원을 연일 때리면서 박 시장이 반사이익을 봤다는 해석이다. 실제 박 시장도 이를 부정하지 않고 있다. 그는 침례병원 공공병원화 관련 국회 기자회견 이후 한 전 대표의 전 의원 비판 행보가 지지율에 도움 됐냐는 질문에 "나쁘지 않다"라고 답했다.

* 위의 기사에서 인용된 선거 여론조사 정보는 다음과 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.

1. KBS부산·한국리서치

- 조사의뢰 : KBS부산
- 조사기관 : 한국리서치
- 조사지역 : 부산광역시
- 조사기간 : 2026년 4월 17일~19일 (3일간)
- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1000명
- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접조사(CATI)
- 응답률 : 20.5%
- 표본오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트(P)

2. 여론조사꽃

- 조사의뢰·기관 : 여론조사꽃
- 조사지역 : 부산광역시
- 조사기간 : 2026년 4월 13일~14일 (2일간)
- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1004명
- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 ARS조사
- 응답률 : 7.4%
- 표본오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트(P)
#여론조사 #KBS부산 #여론조사꽃 #전재수 #박형준

6.3 지방선거
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