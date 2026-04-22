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* 위의 기사에서 인용된 선거 여론조사 정보는 다음과 같다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.

1. KBS부산·한국리서치

- 조사의뢰 : KBS부산

- 조사기관 : 한국리서치

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 4월 17일~19일 (3일간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1000명

- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접조사(CATI)

- 응답률 : 20.5%

- 표본오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트(P)

2. 여론조사꽃

- 조사의뢰·기관 : 여론조사꽃

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 4월 13일~14일 (2일간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1004명

- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 ARS조사

- 응답률 : 7.4%

- 표본오차 : 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트(P)

여론조사꽃의 6.3 부산시장 선거 가상 양자대결 조사결과(17~19일), 전재수 의원이 49.9%, 박형준 부산시장이 41.2%의 지지율을 기록했다. 부산 거주 만 18세 이상 1004명 대상 무선ARS 방식으로 진행됐으며, 응답률은 7.4%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트이다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위 누리집을 참조.지난 13~14일 여론조사꽃이 실시한 가상 양자대결 조사에서도 전 의원과 박 시장의 지지율은 각각 49.9%, 41.2%를 기록했다. 오차범위 밖이지만 지지율 격차가 8.7%P에 그쳤다. 그나마 다자대결에선 전 의원 48.7%, 박 시장 38.7%, 정 예비후보가 2.9%로 나왔는데, 선두권인 두 사람 사이 거리는 딱 10.0%P였다.여론조사꽃의 정당 지지도, 선거 평가 역시 KBS부산·한국리서치와 크게 다르지 않다. 민주당이 45.7%, 국민의힘이 40%를 받아 우열을 가리기 힘들었고, 나머지 조국혁신당·진보당·개혁신당 등은 1~3%P대였다. 지방선거 인식을 놓고선 응답자의 47.7%가 '국정안정론', 42.7%는 '견제론'에 힘을 실었다.그나마 뚜렷한 차이는 이재명 대통령에 대한 평가다. KBS부산·한국리서치 조사에선 63%가 이 대통령의 국정운영을 긍정적으로, 27%는 부정적으로 반응했다. 여론조사꽃 조사에 참여한 응답자들의 긍정(59.1%) 비율도 부정(37.7%)보다 더 높았다. 반면 이를 풀이하면, 부산에선 여당이 이 대통령 평가만큼 지지율을 받지 못하고 있다는 뜻이다.이런 현상을 고무적으로 본 박형준 부산시장은 박빙을 예상했다. 그는 하루 전 <경향신문>과의 인터뷰에서 "굉장히 긍정적인 신호다. 후보가 결정되고 시정 성과가 시민들에게 새롭게 알려지기 시작하면서 지지층들이 다시 결집하는 과정이라고 본다. 이제 우리 목표는 골든 크로스를 만드는 것"이라고 말했다.반면 전 의원은 "여론조사는 하나의 참고사항일 뿐"이라며 확대 해석에 선을 그었다. 같은 날 JTBC <이가혁 라이브>에 출연한 그는 조사 결과에 일희일비하지 않겠다면서 "전재수 선거 캠페인의 시작과 끝은 간절하고 절박한 마음으로 부산 시민 한 분, 한 분의 마음을 얻겠다는 것"이라고 밝혔다.박원석 전 정의당 의원 등 정치권에선 한동훈 효과가 영향을 주는 게 아니냐고 분석을 한다. 보궐선거가 확실시되는 부산 북구갑에 둥지를 튼 한 전 국민의힘 대표가 통일교 의혹 불기소 결론에도 전 의원을 연일 때리면서 박 시장이 반사이익을 봤다는 해석이다. 실제 박 시장도 이를 부정하지 않고 있다. 그는 침례병원 공공병원화 관련 국회 기자회견 이후 한 전 대표의 전 의원 비판 행보가 지지율에 도움 됐냐는 질문에 "나쁘지 않다"라고 답했다.