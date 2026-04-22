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6일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 이란 관련 기자회견 도중 총으로 겨냥하는 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스
20세기 미국의 세계 지배는 생산력과 군사력, 달러 체제, 제도 설계 능력이 서로 맞물려 돌아가며 떠받친 질서였다. 그러나 그 질서가 더는 예전 같은 효능을 내지 못하게 되자, 미국이 마지막에 움켜쥔 것은 새로운 세계 구상이 아니라 트럼피즘이라는 괴물이었다.
이 괴물은 하나의 얼굴로 나타나지 않았다. 입으로는 불개입을 말했고, 표정으로는 고립주의를 흉내 냈으며, 옷차림만 보면 반신자유주의의 탈을 쓴 듯했다. 그러나 실제 몸짓은 정반대였다.
손은 더 멀리 뻗어 남의 질서를 뒤흔들었고, 발은 더 거칠게 타국의 땅을 짓밟았으며, 목소리는 동맹을 설득하기보다 충성을 다그쳤다. 물러서겠다고 말하면서 더 난폭하게 들어왔고, 부담을 줄이겠다고 외치면서 더 위험한 방식으로 개입했으며, 낡은 세계화를 비판하면서도 결국은 더 노골적인 힘의 위계만 드러냈다.
그래서 트럼피즘은 하나의 노선이라기보다, 쇠퇴하는 패권이 자기 모순을 봉합하지 못한 채 밖으로 분출한 기형적 형상에 가깝다. 그것은 사상이라기보다 증상이고, 전략이라기보다 발작이다.
이번 전쟁은 그 증상의 가장 선명한 사례다. 미국은 이란을 때렸지만, 이란을 고립시키는 데는 실패했다. 이란이라는 국가를 힘으로 약화시키는 데는 성과를 거두었을지 몰라도, 이란이라는 문제를 국제사회에서 더 외롭고 더 취약한 위치로 몰아넣는 데는 실패했다.
결과는 미국이 구상한 질서가 아니라, 미국이 통제하지 못하는 반작용 쪽으로 흘러가고 있다. 인권 탄압, 비민주적 통치, 핵 불투명성으로 비판해 온 이란을 향한 국제적 시선도, 전쟁이 시작되자 선제공격의 적법성, 주권 침해, 민간인 피해, 확전 위험 쪽으로 옮겨갔다.
공습 후 달라진 국제사회 반응
전쟁 전의 이란은 분명 국제사회의 비판 한가운데에 있었다. 유엔 총회는 2024년 말 이란 인권 결의를 80대 27, 기권 68로 채택했고, 유엔인권이사회는 2025년 4월 이란 관련 감시와 조사 메커니즘을 24대 8, 기권 15로 연장했다.
국제원자력기구 이사회도 전쟁 하루 전인 2025년 6월 12일 이란의 핵 안전 조치 불이행을 19대 3, 기권 11로 판단했다. 유럽연합 역시 2025년 4월 기준으로 232명, 44개 기관에 인권 제재를 적용하고 있었다. 이 수치들은 전쟁 전 이란의 위치를 분명히 보여준다. 이란은 동정의 대상이 아니라, 제도화된 비판과 압박의 대상이었다.
그러나 공습이 시작되자 국제사회의 반응은 눈에 띄게 달라졌다. 2025년 6월 16일, 카타르 외교부가 공개한 공동성명에서 20개 아랍·이슬람권 국가는 6월 13일 이후 이스라엘의 대이란 공격을 "단호히 거부하고 규탄한다"고 밝혔다. 이들은 국제법 위반, 국가 주권과 영토 보전 침해, 분쟁의 평화적 해결 원칙 훼손을 함께 거론했다.
다음 날인 6월 17일에는 걸프협력회의가 제네바 유엔인권이사회 회기에서 이스라엘의 이란 영토 공격을 규탄했다. 이어 6월 24일 브릭스(BRICs, 브라질·러시아·인도·중국·남아공을 주축으로 한 신흥 경제국 연합체)는 공식 공동성명에서 6월 13일 이후 이란 영토에 가해진 군사 공격이 "국제법과 유엔헌장 위반"이라고 못 박았다.
전쟁 전까지 이란을 문제 국가로 지목하던 외교 언어가 전쟁 후에는 공격 중지와 주권 침해 비판의 언어로 옮겨간 것이다. 이 변화는 비서방 국가들에만 국한되지 않았다. 서방도 이란 인권 문제를 전면에 내세워 공세적으로 비판하기보다, 우선 자제와 민간인 보호, 외교 복귀를 강조하는 쪽으로 움직였다.