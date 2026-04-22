로이터 연합뉴스

7일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 앞에서 이란에 대한 군사 행동 반대 시위가 벌어지는 가운데 한 시위자가 도널드 트럼프 미국 대통령 가면을 쓰고 있다.여론도 같은 방향으로 움직였다. 여론조사기관 유고브(YouGov)에 따르면 영국에서는 전쟁 개시일에 이란을 우호적으로 본 응답이 6%에 그쳤다. 그런데 같은 날, 이스라엘과 이란 사이에 전면전이 벌어질 경우 영국이 어느 편도 들지 말아야 한다는 응답은 50%였고, 이스라엘을 지지해야 한다는 응답은 19%에 머물렀다.며칠 뒤 영국의 대이스라엘 방공 지원에 대한 조사에서도 반대가 49%, 찬성이 25%였다. 이란에 대한 호감이 커졌다는 뜻은 아니다. 그러나 적어도 전쟁이 시작된 뒤 서방의 대중 여론이 반이란 전선으로 힘 있게 결집하지 않았다는 뜻은 분명하다.민간인 피해는 이런 전환을 더 빠르게 밀어붙였다. 2025년 6월 20일 유엔 인권 전문가들은 이스라엘의 이란 공격과 그에 따른 상호 공습이 다수의 민간인 사상자를 낳았다고 하며 즉각적인 적대행위 중단을 촉구했다. 이 성명은 병원과 주거지역, 핵시설, 에너지 시설이 공격받는 상황이 국제질서를 위협한다고 경고했다. 당시 잠정 집계로 최소 224명이 사망했고 약 90퍼센트가 민간인으로 보고됐으며, 뒤이어 안보리 문서에는 430명 사망, 3500명 이상의 부상 수치가 제시됐다.정권 비판은 논리와 도덕의 언어를 필요로 하지만, 폭격과 사망자 숫자는 훨씬 더 즉각적인 감정과 반응을 낳는다. 그래서 국제사회는 이란 정권의 억압을 잊지 않더라도, 적어도 먼저 말해야 할 문제를 달리 설정하게 된다.바로 이 지점에서 미국 전략의 한계가 드러난다. 미국이 진정으로 노린 것은 단순한 타격이 아니었을 것이다. 더 넓은 반이란 국제연합을 만들고, 이란 정권의 비민주성과 폭력성을 더욱 부각시키고, 외부 압박을 통해 내부 균열을 키우는 것이 전략적 목표였을 가능성이 높다.그러나 실제 결과는 정반대였다. 국제기구의 공개 담론은 이란 인권보다 휴전과 민간인 보호를 더 중시했고, 비서방 국가들은 이란의 주권을 옹호했으며, 서방 대중도 군사개입 확대에 적극 동의하지 않았다. 군사적 성과가 있었다고 해도 정치적 정당화와 국제연합 형성에서는 기대와 다른 결과가 나온 셈이다.그렇다면 문제는 단지 전쟁이 실패했다는 데서 끝나지 않는다. 미국이 정말 이란을 변화시키고 핵 위험을 줄이며 중동 질서를 다시 설계하려 했다면, 지금과는 전혀 다른 전략이 필요했을 것이다.이번 전쟁은 미국의 전통적 개입주의 기준으로 보아도 미숙했고, 도널드 트럼프 대통령이 내세운 미국 우선주의의 기준으로 보아도 자기 모순적이었다. 패권국의 전략도 아니었고, 고립주의의 절제도 아니었다. 어느 이론에도 충실하지 못한 채 두 논리의 약점만 한데 끌어모은 전쟁에 가까웠다.만약 진정한 목표가 이란의 핵 위험을 제거하고 체제 변화를 유도하는 것이었다면, 먼저 필요한 것은 국제적 정당성 확보였다. 유엔과 동맹, 지역 국가들을 묶어 이란을 다시 한번 규범 위반 국가로 분명히 고립시키고, 군사행동이 불가피하다면 그 목적과 범위를 제한하며, 동시에 민간인 피해를 최소화할 사후 계획과 외교적 출구를 함께 제시해야 했다.더 나아가 이란 내부 사회와 반체제 세력이 외부 공격 때문에 오히려 침묵하지 않도록, 압박과 지원의 경로를 정교하게 분리해야 했다. 그러나 실제 전쟁은 그런 복합 설계 없이 타격이 먼저 나갔고, 그 결과 이란 체제의 억압성보다 공격의 적법성과 민간인 피해가 더 앞에 놓이게 됐다.