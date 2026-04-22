봉주영

- 특히 이번 선거가 어떤 성격인지를 묻는 질문에는 '국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다' 47%-'정부 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다' 39%였다. 20대(국정안정론 25%-정권견제론 45% 모름/무응답 30%)와 70세 이상(33%-50%, 17%)에서는 정권견제론, 30대(49%-33%)와 40대(62%-26%), 50대(61%-31%)에서는 국정안정론이 우세했고 60대에서는 47%-46%로 팽팽했다. 지난번에 부산 선거의 첫번째 관전포인트로 꼽았던 '6070 유권자'의 중요성을 다시금 환기시켜주는 결과인 셈이다. 한편 이재명 대통령 국정운영 평가는 전체적으로는 긍정 63%-부정 27%이었고, 20대(45%-35%)와 60대(63%-29%), 70세 이상(53%-33%)에서도 잘 나왔다.- 현재까지 여론조사 추세를 보면, 영남권에서도 대통령 국정운영 긍정 의견이 60%를 넘기는 등 여권으로서는 기대해볼만한 분위기가 자꾸 커지고 있다. 하지만 실제 정당 지지도나 후보 지지도를 뜯어보면, 민주당이나 민주당 후보 지지도가 대통령 국정평가와는 다소 괴리가 존재한다. 이 같은 흐름이 향후 민주당 우세가 더욱 강해지는 요인이 될지, 아니면 보수층이 결집하는 요인이 될지 여부가 지방선거의 승패에 영향을 미칠 가능성이 있다.- 부울경뿐 아니라 '중원' 대전충남권에서도 민주당 우위는 계속 확인되고 있다. 20일 공표된 TJB-조원씨앤아이 조사에 따르면, 허태정 전 시장(민주당 후보)과 이장우 현 시장(국민의힘 후보)의 재대결이 벌어지는 대전 선거판세는 허 전 시장이 초반 승기를 잡은 모습이다. 허 전 시장은 후보 적합도, 당선 가능성 모두 오차범위 밖에서, 상당한 격차로 앞서나갔다.* 4월 18~19일 대전 성인 800명 무선전화면접. 표본오차 ±3.5%(95% 신뢰수준).