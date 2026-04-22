박종현
- 김경수 전 지사는 40대(57%)와 50대(49%), 60대(43%)의 강력한 지지를 받았고 박완수 현 지사는 70세 이상(47%)의 지지가 확고했다. 2030세대는 김경수 10%-박완수 8%, 김경수 25%-박완수 30%로 사실상 동률인 상황이고 부동층이 많았다. 김 전 지사는 권역별로도 대부분 우세한 상황이었는데, 원래 보수세가 강한 서부내륙권에서도 오차범위 내로 추격하고 있었다(김경수 29%-박완수 34%).
- 지난 1~2월 여론조사만 해도 김경수 전 지사와 박완수 현 지사는 대부분의 가상 대결에서 오차범위 내에서도, 아주 바싹 붙은 접전이었다. 그런데 3~4월 들어서는 오차범위 내여도 격차가 약간 벌어지는 흐름이 생겼고, 이번 조사에서는 오차범위 밖 우세 결과가 나왔다. 특히 김 전 지사는 최대 승부처인 창원권에서 38% 지지를 얻어 박완수 현 지사(28%)보다 여유있게 앞섰다. 창원은 박 지사의 국회의원 시절 지역구도 있던 곳이라 지지세가 어느 정도 있는 곳, 동시에 인구도 가장 많은 곳이고 늘 경남도지사를 적중했기 때문에 창원의 선택이 주목되고 있다.
# 최대 변수는 단일화... 진보도, 보수도 고심하는 울산
- 민주당으로선 울산 시장 선거도 기대해볼 만한 분위기가 감지되고 있다. 민중의소리-STI 조사에 따르면, 김상욱 민주당 후보와 김두겸 국민의힘 후보가 양자 구도로 맞붙었을 때, 김상욱 42.4%-김두겸 38.4%로 오차범위 내 김상욱 우세였다. 없음 13.4%, 모름 5.8%. 이곳은 진보당 김종훈 후보 지지세도 만만찮은 곳이다. 하지만 김종훈 대 김두겸 구도에서는 김종훈 34.6%-김두겸 36.3%로 김종훈 후보가 오차범위 내에서 뒤지는 것으로 나타났다. 없음 22.9%, 모름 6.2%
* 4월 17~18일 울산 성인 1001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).