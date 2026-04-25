퍼블릭 도메인

"왜 어떤 현상이 존재해야 하는지에 대하여 유일하게 가능한 이유는 그런 현상이 실제로 욕망된다는 것이다. 모든 욕망은 그 정도로 명령적이다. (…) 진리에 대해 '그것이 참이기 때문에 유용하다' 아니면 '그것이 유용하기 때문에 참이다'라고 말할 수 있을 것이다. 이 두 구절은 정확히 같은 것이다."

프리츠 칸 <인간-기계> 책 표지(2009)프리츠 칸의 <인간-기계> 표지 그림에 그가 묘사한 기계로서의 인간 해부도가 실려 있다. 원래는 몸 전체 해부도인데, 표지에는 머리 부분이 실려 있다. 눈의 기능은 카메라 원리로 설명한다. 청각은 안테나를 통해 다양한 소리를 수집하는 모습으로 나온다. 뇌의 위쪽은 서가에 다양한 분야의 책이 촘촘하게 꽂혀 있다. 시각과 청각 등 다양한 감각을 통해 얻은 정보를 기억 장치에 저장하는 과정을 상징한다.단순 저장만이 아니라 기계 장치를 통해 언제든지 필요한 정보를 꺼내 쓴다. 뇌의 앞쪽에서는 몇 사람이 토론하고 있어서 정보의 사용을 넘어 다양한 상황에 맞게 응용하여 처리하는 능력을 보여준다. 코로 들어온 냄새는 입자 상태로 분류하여 각각의 특성에 맞게 뇌로 전달한다. 입으로 들어온 음식은 컨베이어 벨트에 연결된 분쇄기를 통해 잘게 부수어져 옮겨진다.위 그림에서는 가려져 있지만, 몸으로 들어가서 보면 제일 먼저 심장과 만난다. 심장에서 붉은색과 푸른색으로 나누어진 혈액 입자가 펌프 기계를 통해 동맥과 정맥으로 드나든다. 바로 옆의 폐로는 코를 통해 들어온 공기가 입자 형태로 분해되는데, 산소와 다른 물질로 구분되어 필요한 기관에 보내진다. 섭취된 음식물은 컨베이어 벨트의 도움을 받아 위장으로 전달된다. 이 모든 과정을 이어주는 각종 기계가 원활하게 움직일 수 있도록 모터를 비롯한 동력 체계가 작동하고 있다. 인간은 거미줄처럼 연결된 다양한 기계 장치의 종합이다.칸의 그림은 인간에 대한 왜곡된 이미지거나 슬픈 자화상이기는커녕 축복의 메시지처럼 보인다. 산업현장에 울려 퍼지는 기계와 망치의 힘찬 소리를 통해 경제발전을 예찬하듯이, 모터에 의해 몸의 각 기관이 돌아가고, 입자화된 요소들이 관을 타고 이동하는 인체 기계는 역동적인 이미지를 전달한다. 1920년대 산업혁명과 과학기술의 비약적 발전에 품은 희망을 인체 기계를 통해 다시 확인하는 듯하다.보초니와 칸의 기계주의 경향은 20세기 초반에 미국을 출발점으로 하여 점차 영향력을 확대하던 실용주의 문제의식과 일부 닿아 있다. 19세기 후반에 미국에서 시작되어 현재까지 현대철학의 중요한 한 부분으로 자리 잡은 경향이다. 실용주의 철학을 확립한 윌리엄 제임스는 <실용주의>에서 다음과 같이 주장한다.그에 의하면 인간의 선택과 행동 동기는 욕망이다. 내부에서 비롯되는 욕망은 명령이라고 할 만큼 거스르기 어렵다. 과거에 수많은 철학이 강조한 사고방식, 즉 미리 정해진 고상한 의무에 따라 행동해야 한다는 윤리 철학 권고는 실현을 기대할 수 없다. 인간은 유기체로서 자신을 실현하려는 본능적 욕구가 있기 때문이다.욕망은 존재한다는 사실에 의해서 스스로 정당성을 지닌다. 욕구 충족의 가능성을 부정하는 어떤 철학도 인간에게 적용되기 어렵다. 욕구를 수용하고, 욕구와 관련된 행위 결과를 추적해야 한다. 욕구 충족을 이끌어주지 않는 진리나 가치는 폐기되거나 무시될 필요가 있다. 현실적 욕구에 가장 큰 의미를 부여하는 현대 과학기술문명을 뒷받침하는 철학으로 작용한다.진리를 유용성에서 찾는 점도 주목할 필요가 있다. 어떠한 철학적인 결론이 삶에 유용한 영향을 미치지 않는다면 의미가 없다. 실질적인 생활 개선에의 기여 여부가 진리와 직결된다. 기존의 사변적인 철학은 현실 유용성과 무관하다는 점에서 진리와 거리가 멀다. 철학의 핵심은 앎 자체가 아니라, 실질적 생활 개선을 가져오는 현실의 힘이다.다분히 과학기술 발전을 매개로 급격한 자본주의 산업화로 치닫던 미국의 사회 분위기를 반영한다. 기계 문명을 매개로 자본주의의 중심지로 맹렬하게 발돋움하고 있던 미국인의 정서에서는 공허한 사변적 이론보다는 유용성을 강조하는 실천적 사고가 필요했다. 일을 간소화시켜 인간의 노력을 덜어줌으로써 당장 만족할 만한 결과를 이끌면 올바른 철학이 된다. 실용주의는 미국에서 급속하게 권위를 획득했고, 점차 유럽으로 영향력을 확대했다.실용주의 철학은 한편으로 특유의 과학주의 문제의식에 기반을 두고 맹렬하게 확대되던 자본주의 산업화와 기계 문명에 대한 친근한 정서를 가졌다는 점에서, 다른 한편으로 인식에 있어서 윤리적 가치판단을 배제하는 경향이 다분하다는 점에서 미래주의 미술의 등장을 자극하는 역할을 했다.보초니와 칸의 그림은 기계 문명이 생산과 생활 등 각 분야에 걸쳐 폭발적으로 발전·확장되고 있던 사회 분위기의 연장선에 있다. 다른 한편으로 여전히 절대적 진리 규명에 몰두하던 근대 형이상학을 넘어 영향력을 확대하던 실용주의 철학에 대한 적극적인 수용이기도 하다.