장재완

민주당 기초단체장 후보 경선 결선에서 승리해 최종 공천권을 따낸 황인호(왼쪽) 대전 동구청장 후보와 전문학 대전 서구청장 후보.더불어민주당 대전 동구청장 후보 경선에서 황인호 후보가 승리해 공천이 확정됐다. 또한 대전 서구청장 후보 경선에서는 전문학 후보가 확정됐다.더불어민주당 대전광역시당은 지난 20일과 21일 이틀 동안 진행된 동구청장과 서구청장 후보 경선 결선 결과를 21일 밤늦게 발표했다. 그 결과 동구에서는 황인호 후보가 윤기식 후보를 제치고 승리했다. 또한 서구에서는 전문학 후보가 신혜영 후보를 제치고 최종 후보로 확정됐다.민주당 대전 동구청장 후보로 확정된 황인호 후보는 1차 경선에서 윤기식·남진근 후보와 경쟁, 결선에 진출했고, 결선에서 윤기식 후보를 앞서며 공천권을 따냈다.황 후보는 현암초, 대전동중, 보문고, 충남대 사회학과를 졸업했으며, 연세대 대학원 사회학과 석사, 배재대 대학원 관광축제문화유산경영학 박사를 취득했다. 그는 대전 동구의회 의원 4선과 동구의회 의장, 대전시의원과 시의회 부의장, 민선 7기 동구청장을 지냈다.민주당 대전 서구청장 후보로 확정된 전문학 후보는 민주당 대전시당 공천관리위원회의 심사에서 컷오프됐으나, 재심을 신청해 인용되면서 7명이 치르는 1차 경선에서 신혜영 후보와 함께 결선에 진출한 뒤, 결선에서 승리해 최종 후보로 확정됐다.전 후보는 대전중·서대전고·한남대를 졸업했고, 충남대 평화안보대학원에서 국제학 석사를 취득했다. 대전서구의원, 대전광역시의원, 박범계 국회의원 사무국장, 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 사무처장, 제20·21대 이재명 대통령 후보 중앙선거대책위 선임팀장, 황명선 국회의원실 보좌관, 민주당 당대표 특별보좌관 등을 지냈다.한편, 이로써 민주당은 대전지역 5개 구청장 후보를 모두 확정됐다. 가장 먼저 정용래 현 유성구청장이 단수 후보 추천으로 공천을 확정했고, 이후 중구청장 후보에 김제선 현 청장, 대덕구청장 후보에 김찬술 후보, 동구청장 후보에 황인호 후보, 서구청장에 전문학 후보가 각각 경선을 통해 공천을 확정했다.