김한정 캠프

더불어민주당 남양주시장 후보 결선을 앞두고 김한정 예비후보가 네거티브 중단과 원팀 경선을 제안하자, 경쟁 상대인 최현덕 예비후보가 "원칙적으로 동의한다"고 화답했다. 결선 투표를 앞둔 시점에서 양측이 모두 상호존중과 통합 메시지를 내놓으면서 경선 막판 분위기에도 관심이 쏠리고 있다.더불어민주당 남양주시장 후보 결선을 앞두고 김한정 예비후보가 네거티브 중단과 원팀 경선을 제안하자, 경쟁 상대인 최현덕 예비후보가 "원칙적으로 동의한다"고 화답했다. 결선 투표를 앞둔 시점에서 양측이 모두 상호존중과 통합 메시지를 내놓으면서 경선 막판 분위기에도 관심이 쏠리고 있다.김한정 후보는 21일 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고 "이번 경선은 누가 더 거칠게 공격하느냐를 겨루는 선거가 아니라, 누가 남양주를 바꿀 수 있는 사람인가를 선택하는 선거"라며 "네거티브를 즉각 중단하고 상호존중과 정책대결로 시민과 당원 앞에 서야 한다"고 밝혔다.이어 최현덕 후보를 향해 "네거티브 중단, 상호존중, 정책대결 원칙에 합의하고 깨끗한 결선을 치르기 위한 긴급 회동을 공식 제안한다"고 말했다.김 후보는 최근 자신을 둘러싼 일부 공세에 대해서도 반박했다. 그는 "과거 공천 과정에서 겪었던 부당한 음해 프레임이 이번 경선에서도 반복되고 있다"며 "사실과 다른 비방은 한 사람의 삶과 명예를 훼손하는 수준"이라고 주장했다.또 "계엄 반대 광장에 없었다는 비방은 사실과 다르다"며 "당시 해외 체류 중이었지만 미국 정계와 언론, 싱크탱크 등을 상대로 계엄의 부당성을 알리는 활동을 이어갔다"고 설명했다.김한정 후보는 정책 비전도 함께 제시했다. 그는 "왕숙신도시와 기존 진접·오남·별내, 화도·수동, 평내·호평이 함께 성장하는 균형발전을 이루겠다"며 "갑·을·병 어느 지역도 소홀함 없이 남양주 전체의 시장이 되겠다"고 강조했다.이에 대해 최현덕 후보는 같은 날 자신의 SNS를 통해 "처음부터 네거티브 없는 경선을 펼쳐온 저 최현덕은 김 후보님의 제안에 대해 원칙적으로 동의한다"고 밝혔다.다만 그는 "결선 투표가 이틀 앞으로 다가온 만큼 원활한 협의를 위해 양측 캠프의 책임 있는 선대본부장 간 사전 협의를 요청드린다"고 제안했다. 최 후보 측은 경성석 본부장을 협의 창구로 제시했다.최현덕 후보는 이어 미국 전 영부인 미셸 오바마의 발언인 "When they go low, we go high"("그들이 저급하게 나올 때, 우리는 품격 있게 대응한다")를 인용하며 "시민만 보고 앞으로 나아가겠다"고 밝혔다.더불어민주당 남양주시장 후보 결선 결과는 조만간 확정될 예정이며, 승자는 본선에서 국민의힘 후보 등과 맞붙게 된다.