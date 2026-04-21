울산시의회

사회대전환 울산연대회의, 노동당·정의당 울산시당이 21일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "6.3 지방선거에서 울산지역 '신호등(당색이 신호등)' 선거연대"를 선언했다.울산지역 노동당, 녹색당, 정의당이 2024년 총선과 2025년 대선에 이어 2026년 지방선거에서도 진보3당의 선거연대로 공동 대응할 것을 선언했다.사회대전환 울산연대회의(민주노동당 권영국 21대 대선 후보의 선거연대를 계기로 노동·사회·정치단체가 함께 결성)와 노동당·정의당 울산시당은 21일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "6.3 지방선거에서 울산지역 '신호등(당색이 신호등)' 선거연대"를 선언했다.선거연대에 따라 울산시의원 비례대표는 정의당 박민자 후보가, 울산 동구청장은 노동당·녹색당·정의당 진보단일후보 이장우 예비후보(노동당)가 결정됐다.특히 이들은 "이장우 후보는 이미 노동당·녹색당·정의당의 진보단일후보이고, '노동자 정치세력화'와 '보수정당 지지 행위 금지'를 규정한 민주노총·공공운수노조의 정치/선거방침을 준수해야 하는 후보로서, 민주당-기생정당과는 단일화에 임할 수 없음을 공식적으로 밝힌다"라며 진보당 박문옥 예비후보가 제안한 동구청장 후보 단일화에 나서지 않을 것임을 분명히 했다.사회대전환 울산연대회의는 "2026년 동구청장 선거에 집중하고, 나아가 2028년 총선은 동구와 북구에서 현장 중심의 올바른 노동자 정치세력화와 독자적인 진보정치의 진전을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.사회대전환 울산연대회의, 노동당·정의당 울산시당은 기자회견에서 "서울·전남광주 시장부터 전국 광역·기초의원까지 후보를 포진시킨 정의당은 울산시의회 의원 비례대표로 탈핵 운동을 해온 생활협동조합 활동가 박민자 후보가 출마한다"라며 "기후 위기와 불평등 해소, 노동·돌봄·탈핵의 가치를 비전으로 진보적 지방 자치와 분권을 실현하겠다"고 밝혔다.이어 "지역 현안에 대한 구체적인 대안을 제시하고, 시민 중심의 진보적 정책과 보수 양당정치 견제로 기울어진 시의회를 바로잡겠다"며 "울산시의원 비례대표는 정의당을 선택해 달라"고 호소했다.또 "울산대병원 노동자 이장우 후보는 공공운수노조 후보, 민주노총 울산지역본부 후보이자 노동당·녹색당·정의당 진보3당의 단일후보"라며 "진보3당이 선택한 울산의 전략적 집중 동구청장 선거에서 이장우를 선택해 달라"고 밝혔다.특히 이들은 "2002년 민주노동당 제1호 기초단체장이 당선된 곳은 울산 동구와 북구"라며 "독자적인 진보정치와 올바른 노동자정치의 재건을 위해 다시 동구에서 출발하겠다"라며 이장우 후보 지지를 호소했다.이들은 "윤석열의 비상계엄에서 보듯 내란은 특정 인물의 일탈로 끝나는 문제가 아니며 그것을 옹호하고 지지하는 정치·사회 세력이 존재한다는 점에서, 내란은 구조의 문제"라며 "그 출발점에는 거대 양당정치가 만들어낸 '민주주의의 약화'가 있다. 팬덤 정치, 패권 정치, 그리고 일상화된 혐오 정치가 내란 세력을 키운 토양이었다"고 지적했다.이어 "따라서 내란 청산은 단순한 인적 청산으로 끝나지 않는다"라며 "다시는 내란을 획책할 수 없도록 정치 환경을 만드는 것이 핵심이며 그것은 곧 민주주의를 더 깊고 넓게 만드는 일"이라고 덧붙였다.끝으로 이들은 "단일화로 선거승리 = 내란세력 청산이라는 주장은 또 다른 혐오 정치를 반복할 뿐이며, 장기적으로 민주주의를 약화시키고 결국 양극단의 대결 구조만 강화될 뿐"이라며 "진정한 내란 청산은 이 악순환을 끊는 것"이라고 밝혔다.또한 "단일화와 줄서기가 아니라 다양한 생각과 인물, 선택지가 경쟁하는 선거. 가치와 지향으로 연대와 연합이 이뤄지는 정치. 그러한 환경이 만들어질 때 비로소 내란과 같은 반민주적 시도는 뿌리내릴 수 없다"고 덧붙였다.