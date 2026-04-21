울산시의회

울산 동구의회 윤혜빈 의원이 21일 기자회견을 갖고 "지방선거 컷오프(경선 배제)에 따른 재심 신청 이후 후원금 계좌에 1원, 10원, 18원 등 소액 입금이 반복됐고 입금 내용에는 모욕, 조롱, 비방 문구가 담겼다"라고 밝혔다.울산 동구의회 윤혜빈 의원이 21일 기자회견을 갖고 "지방선거 컷오프(경선 배제)에 따른 재심 신청 이후 후원금 계좌에 1원, 10원, 18원 등 소액 입금이 반복됐고 입금 내용에는 모욕, 조롱, 비방 문구가 담겼다"라고 밝혔다.그러면서 "이것은 단순한 장난이 아닌 명백한 사이버 폭력이자 명예훼손, 업무방해에 해당하기에 경찰에 고소장을 제출했다"라고 덧붙였다.윤 의원은 이날 시의회 프레스센터에서 가진 회견에서 "후원금 계좌는 저를 믿고 응원해 주신 주민들의 마음이 모이는 공적인 공간"이라며 "그 공간을 훼손하고 한 사람의 명예와 정신을 무너뜨리는 행위는 결코 용납될 수 없다"라며 이같이 밝혔다.이어 "그동안 참고 참았지만 더 이상 침묵하는 것은 또 다른 피해를 키우는 일이라 판단했다"라며 "수사기관의 철저한 수사"를 촉구했다.또한 윤 의원은 "분명히 말씀드리지만 끝까지 버티고 책임을 묻겠다"라며 "주민이 주인인 정치, 그 원칙을 끝까지 지켜내고 당당히 맞서겠다"고 밝혔다.한편 윤혜빈 동구의원은 현역으로서 이번 지방선거 민주당 경선에서 공천 배제됐다. 이와 관련해 윤 의원은 "지난 3년 9개월 간 멈추지 않고 현장에서 일해왔고 '당이 아니라 사람을 보고 선택했다'라는 평가를 받고 싶었다"라며 "그러나 저는 최근 어떠한 납득할 만한 설명도 없이 공천에서 컷오프 됐다"러고 주장했다.이어 "그 상실감 속에서도 버티고 있던 중 후원회 계좌 소액 입금과 비방 문구가 발생했다"라고 설명했다.