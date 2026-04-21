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26.04.21 16:09최종 업데이트 26.04.21 16:09
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충청권 4개 시·도 민주진보 교육감 예비후보들은 21일 대전시의회에서 '충청권 민주진보 교육감 후보 공동선언 기자회견'을 열고 "민주진보교육의 새 시대를 열겠다"고 밝혔다. 사진 왼쪽 부터 김성근(충북)·성광진(대전)·이병도(충남)·임전수(세종) 예비후보.오마이뉴스 장재완

"민주주의의 가치를 바로 세우고, 교육의 공공성을 강화하며, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 혁신 교육의 길을 함께 걷겠습니다."

충청권 4개 시·도 민주진보 교육감 예비후보들이 시·도 경계를 넘어선 '초광역 교육 협력'을 공식화하며 교육 대전환을 선언했다. 기후위기와 디지털 전환, 지역 소멸 등 복합 위기에 대응하기 위해 경쟁 중심 교육을 넘어 협력 기반의 '국민주권 교육'을 실현하겠다는 포부다.

성광진(대전)·임전수(세종)·이병도(충남)·김성근(충북) 교육감 예비후보는 21일 대전시의회에서 '충청권 민주진보 교육감 후보 공동선언 기자회견'을 열어 "충청권 교육 혁신 상설 협의회 구축을 통해 민주진보교육의 새 시대를 열겠다"고 밝혔다.

이들은 이날 발표한 공동선언에서 "지금 우리 교육은 기후 위기, 디지털 전환, 지역 소멸이라는 거대한 도전 앞에 직면해 있다"며 "경쟁과 서열 중심의 과거 교육으로는 우리 아이들이 살아갈 미래를 담보할 수 없다"고 진단했다.

그러면서 "이제 충청권 교육은 경계를 넘어 협력하고, 혁신을 통해 상생해야 한다"고 주장하며 초광역 협력의 필요성을 강조했다.

이어 이들 네 명의 후보들은 "우리는 '충청권 교육 혁신 상설 협의회'를 구축해, 어느 지역에 살더라도 우리 아이들이 차별 없이 최고의 교육을 받을 수 있는 '민주진보 국민주권교육의 새 시대'를 열겠다"고 약속했다.

'교육 공유 플랫폼' '서울대 10개' '생태 전환 교육' 3대 공약

충청권 4개 시·도 민주진보 교육감 예비후보들은 21일 대전시의회에서 '충청권 민주진보 교육감 후보 공동선언 기자회견'을 열고 "민주진보교육의 새 시대를 열겠다"고 밝혔다. 사진 왼쪽 부터 김성근(충북)·성광진(대전)·이병도(충남)·임전수(세종) 예비후보.오마이뉴스 장재완

이날 네 명의 후보들은 세 가지의 공동 공약을 발표했다. 그 첫째는 '교육과정·진로진학 공유 플랫폼 구축'이다. 이들은 충청권 4개 시·도의 교육 콘텐츠와 수업 자원, 진로·입시 정보를 통합하는 시스템을 구축해 학생들이 지역에 관계없이 맞춤형 교육 서비스를 받을 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

둘째는 '서울대 10개 만들기' 협력이다. 이재명 정부의 핵심 교육 정책과 연계해 충청권 거점 국립대를 연구중심대학으로 육성하고, 고교대학 연계를 강화해 지역 인재의 수도권 유출을 막겠다는 계획이다.

셋째는 기후위기 대응을 위한 '생태 전환 교육'이다. 공동 교육과정 개발과 함께 로컬푸드 급식, 학교 텃밭, 에너지 절감 시스템 등을 통해 탄소중립 교육을 실천하겠다는 구상이다.

그러면서 이들은 "충남, 충북, 대전, 세종은 하나다"라고 규정하고 "우리 네 후보는 각기 다른 지역에서 출마하지만, '배움이 튼튼한 학교'를 만들겠다는 심장은 하나로 뛰고 있다"고 밝혔다.

끝으로 이들은 "우리는 민주주의의 가치를 바로 세우고, 교육의 공공성을 강화하며, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 혁신 교육의 길을 함께 걷겠다"면서 "충청의 교육 혁신이 대한민국 교육의 표준이 될 수 있도록 우리 4명에게 힘을 모아달라"고 지지를 호소했다.

한편, 이날 공동선언에 참여한 충청권 4개 시·도 민주진보교육감 예비후보들은 지난해 11월 창립된 '충청민주혁신교육포럼'에 참여한 충남교육연구소, 충북교육의미래, 대전교육연구소, 세종교육연구원의 대표들이다.

이들은 충청민주혁신교육포럼 창립과 함께 각각의 지역에서 시민사회가 추진하는 민주진보교육감 후보단일화 경선에 참여해 선출됐다.

대전 성광진 예비후보는 강재구 교수와의 경선을 통해 단일후보로 선출됐고, 세종 임전수 예비후보는 유우석 후보와의 경선을 거쳐 단일 후보로 확정됐다. 충남 이병도 후보는 충남 시민사회추진위원회가 찬반 투표를 거쳐 이 후보를 단일후보로 선출했고, 충북 김성근 예비후보는 경선 참여자였던 강창수 전 전교조충북지부장이 사퇴하면서 충북 민주진보교육감 단일후보 추진위원회에 의해 추대됐다.
#민주진보교육감 #성광진 #임전수 #이병도 #김성근

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