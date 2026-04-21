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최민호 예비후보가 21일 세종시청 브리핑실에서 열린 기자회견에서 131km 도보 종주를 마친 소회를 밝히고 있다.뉴스피치 김이연심 기자
7일간 세종시 24개 읍·면·동 구석구석을 누비며 민심을 청취한 국민의힘 최민호 세종시장 예비후보가 '행정수도 완성을 위한 초당적 협력' 제안을 구체화하며 지역 정치권의 응답을 강력히 촉구하고 나섰다. 지난 13일 종주 과정에서 제안했던 '범정치권·범시민연합체' 구성의 연장선이다.
최 예비후보는 21일 세종시청 브리핑실에서 열린 기자회견에서 131km 도보 종주를 마친 소회와 함께, 행정수도 완성에 대한 강력한 의지를 재확인했다.
특히 내일(22일) 국회 국토교통위원회 법안심사소위에서 행정수도 특별법이 '1호 안건'으로 상정된 점을 강조하며 정치권의 전향적 태도를 촉구했다. 해당 법안은 그간 후순위로 밀려 두 차례 무산된 바 있으나, 이번에는 우선 심사 대상으로 올라 통과 기대감이 높아진 상황이다.
최 후보는 "2004년 헌법재판소 판결로 세종시가 22년간 표류했던 역사를 반복해선 안 된다"며 단순한 특별법 통과를 넘어 개헌안에 행정수도 지위를 명문화해야 한다고 주장했다. 이를 위해 더불어민주당 조상호 후보, 조국혁신당 황운하 후보, 강준현·김종민 의원 등 지역 정치권을 향해 "이달 말까지 SNS나 언론 등을 통해 참여 여부를 공표해달라"며 압박 수위를 높였다.
일각에서 제기하는 '선거용 제스처, 진정성 부족' 지적에 대해서는 "비판을 위한 비판"이라며 일축했다. 최 후보는 "이미 2023년부터 행정수도 완성을 선언하고 지역 국회의원들과 협의체를 논의해온 노력의 연장선"이라며 "지금은 개헌 논의에서 세종시가 빠져 있는 절박한 골든타임이기에 목소리를 높이는 것"이라고 강하게 반박했다.