뉴스피치 김이연심 기자

이날 최민호 후보는 ‘행정수도 완성을 위한 초당적 협력’ 제안을 구체화하며 지역 정치권의 응답을 강력히 촉구했다.과거 내란 동조 의혹 및 탄핵 관련 입장에 대한 비판에 대해서도 기존 입장을 재확인했다. 그는 "당시 계엄 시도 자체가 잘못됐다는 생각에는 변함이 없으며, 탄핵에 반대했던 것은 국정 중단으로 인한 국가적 위신 추락을 우려했기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "개인적인 정치적 입장과 별개로 헌재의 판결 직후 시장으로서 이를 수용한다고 발표했다"며, "법적 결론에 승복하는 것이 법치주의 국가의 일원으로서 마땅한 자세"라고 덧붙였다.최 후보는 이날 7일간의 '세종종주 131km'를 완수한 소회를 전하며 "참회와 혁신의 결의로 시작한 종주를 통해 시민의 목소리와 정치의 책임을 다시 확인했다"고 밝혔다. 그는 "입술이 갈라지고 발바닥에 콩알만한 물집이 잡히는 천근만근의 고행이었지만, 마을회관에서 만난 주민들의 격려 속에서 내면은 더욱 단단해졌다"며, "행정수도 완성과 세종의 미래를 개척하는 일은 누구나 시작할 수는 있어도 아무나 끝낼 수는 없다는 의지를 확인했다"고 강조했다.이 같은 다짐을 구체화하기 위한 공약 발표 계획도 이어졌다. 최 후보는 오는 23일 나성동 선거사무소 '아리아리캠프'에서 첫 공약 발표를 시작하고, 이후 매주 월요일과 목요일마다 분야별 정책인 '시민과의 약속'을 순차적으로 공개할 방침이다.그는 "나열식 공약이 아니라 '이건 우리 집 이야기다'라고 체감할 수 있는 민생 정책을 상세히 설명하고 정책과 예산 순위를 분명히 하여 책임지는 정치를 보여주겠다"며, "시민과의 약속을 반드시 실천해 결과와 책임으로 세종 미래를 열어나가겠다"고 밝혔다.