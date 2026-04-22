사진공동취재단

윤석열 대통령의 탄핵심판 선고일인 지난 2025년 4월 3일 서울 종로구 헌법재판소에서 윤 대통령 측 대리인단 윤갑근 변호사가 심판정으로 들어서기 앞서 발언하고 있다.그러나 한 차례의 구속 영장 기각이 추 의원에게 12.3 내란과 아무 관련 없음을 의미하는 것은 아니다. 계엄 당일 밤 윤석열과 2분간 통화하고, 본회의장으로 와 달라는 한동훈 대표의 요청을 묵살한 건 드러난 사실이다. 추 의원의 말을 곧이곧대로 믿더라도, 잘못된 판단으로 국민의힘 의원들이 대거 계엄 해제 표결에 참여할 수 없게 만든 잘못은 분명하다. 단지 구속 영장이 한 차례 기각되고, 사법적 판단이 나오지 않았다고 12.3 내란과 아무런 관련 없다는 듯 시장 후보 경선에 뛰어든 추 의원, 보기 불편하다. 3월 9일 결의문의 진정성을 의심받는 일을 국민의힘이 스스로 하고 있다.한편 국민의힘 충북도지사 경선에 참여한 윤갑근 변호사는 윤석열의 변호인이었다. 윤 변호사는지난해 1월 공수처의 윤석열 체포영장 집행과 관련해 "국가 원수인 대통령을 체포하려는 시도가 폭동이자 명백한 내란 행위"라고 주장한 바 있다.12.3 내란 이후 윤석열의 호위 무사를 자처한 변호인들은 법원과 공권력의 정당한 법 집행을 비난했다. 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브를 통해 윤 어게인 세력을 결집시킨 역할을 했던 것도 윤석열 변호를 맡았던 법조인들이 다수였다. 국민에게 이들 행위가 곱게 보이지 않는 건 의뢰인 변호를 넘어, 윤석열의 정치적 복귀를 도모하는 '구심점' 역할을 하고 있기 때문이다.윤 변호사는 국민의힘 충북도지사 경선에 참여해 김영환 현 지사와 본경선을 앞두고 있다. 윤 변호사의 출마는 감옥에 있는 윤석열의 적극적 권유가 작용했다. 윤석열의 무기징역 선고 다음 날, 접견 온 윤 변호사에게 '충북도지사 출마하시라. 나가서 싸워서 이기시라. 더 이상 적임자가 어디 있느냐'라며 직접 독려했다는 주장은 김계리 변호사가 SNS를 통해 밝힌 내용이다. 국민의힘 내부에서조차 윤 변호사의 컷오프 여부를 '절윤 의지의 시험대'라고 봤지만, 현실은 마지막 본경선만 앞두고 있는 상황이다.윤 변호사 출마 반대 진영에선 '옥중 정치'라는 비판이 나온다. 그러나 윤 변호사 측은 개의치 않고 오히려 '윤심의 계승자, 윤석열에 지명받은 인물'의 이미지를 적극 활용하는 모양새다. 윤 변호사가 최종적으로 충북도지사 국민의힘 후보가 될지는 알 수 없다. 그러나 '윤심' 후보가 도지사 최종후보 문턱에 있다는 사실만으로도, 국민의힘이 윤석열과 절연할 의지가 없다는 증표로 충분하다.6.3 지방 선거일이 다가올수록 절윤·내란 척결의 목소리는 커질 것이다. 다급해지는 국민의힘은 또다시 '절윤했다, 반성한다'라며 국민 앞에 무릎을 꿇을 수도 있다. 그러나 유권자가 그 말을 믿어 줄지는 두고 볼 일이다.