광명시민신문

한주원 더불어민주당 경기도의원 광명시 제1선거구(광명123동·철산123동) 예비후보오는 6·3 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 경기도의원 광명시 제1선거구(광명123동·철산123동) 경선에 나선 한주원 예비후보를 만났다. 제8대 광명시의회 의원으로 현장을 누볐던 그가 이제는 '광명 민주당 최초 여성 도의원'이라는 타이틀을 걸고 경기도의회에 도전한다. 한 후보를 만나 출마의 변과 광명시의 미래 비전에 대해 들어보았다.한주원 예비후보는 광명의 현주소에 대해 "대규모 재개발과 재건축으로 외형은 빠르게 성장했지만, 시민의 삶의 질은 아직 그 속도를 따라가지 못하고 있다"고 진단했다. 출퇴근 교통 불균형, 부족한 돌봄 인프라, 촘촘하지 못한 안전망 등을 꼽았다.그가 시의원에서 도의원에 도전한 이유도 여기에 있다. 한 후보는 "시의원으로 현장에서 문제를 해결해 왔지만, 기초의원의 권한만으로는 분명한 한계가 있었다"며 "특히 교통과 돌봄, 안전 문제는 경기도 차원의 거시적인 정책과 막대한 예산이 뒷받침되어야만 풀 수 있다. 현장을 아는 사람으로서 도의회에 진출해 그 답을 만들어내겠다"고 강조했다.한 예비후보는 선거철 흔히 나오는 선심성 공약을 경계했다. 그는 "계획에도 없는 사업이나 실현 가능성이 낮은 공약으로 기대를 만들기보다, 결과를 만들어야 한다"며 "저의 제1공약은 경기도 예산을 끌어와 지역 현안을 해결하는 든든한 '가교 역할'을 하는 것"이라고 단언했다.이를 바탕으로 제1선거구의 굵직한 현안 해결을 약속했다. 주요 공약으로는 ▲철산 12·13단지, KBS우성아파트, 광명3구역, 연서·뱀수마을 등 신속한 도시정비 추진 ▲남부순환도로 진출입로 개설 및 광명대교 확장(신설)을 통한 교통난 해소 ▲119구급안전출동센터 확충 ▲살던 곳에서 돌봄이 가능한 통합돌봄 체계 구축(다함께 돌봄센터 및 어르신 주간보호시설 확대) 등을 내세웠다.또한 광명사거리역 중앙계단 에스컬레이터 조기 추진, 철산역 승강장 안전시설 강화, 구일역 연결통로 조기 착공, 개발제한구역 내 생활체육 인프라 확충 등 시민 피부에 닿는 인프라 개선도 빼놓지 않았다.한주원 예비후보는 치열한 당내 경선에서 내세울 본인만의 강력한 무기로는 세 가지를 꼽았다. 첫째는 광명시의원 경험이다. 한 후보는 "광명시의 사업 구조를 이미 완벽히 이해하고 있어, 도의회에 입성하자마자 경기도 특별조정교부금을 확보할 수 있는 논리와 설득력을 갖췄다"고 자신했다.둘째는 복잡한 상황일수록 핵심을 짚어내는 몰입도, 셋째는 문제의 본질을 파악해 끝까지 해결해 내는 실행력과 질문력이다. 그는 "정확한 진단 위에 예산과 정책으로 답을 만드는 일하는 도의원의 표본을 보여주겠다"고 말했다.