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"요즘 아이들은 24시간 전원에 연결된 전자기기 같아요. 쉴 시간이 없습니다."

등교 중인 일본 초등학생들일본에서 부등교 아동이 주목받기 시작한 것은 1990년대에 들어서부터다. 당시만 해도 이들은 성격이나 가정환경에 결함이 있는 '문제아'로 여겨졌다. 그러나 이런 아동들의 숫자가 갈수록 증가하는 데다, 등교 거부의 원인도 다양해지자 일본은 이들을 '사회 문제'로 인식하게 됐다.2000년대에 들어 일본 정부는 해당 아동들에게 적극적으로 개입하기 시작했다. 가정환경이나 빈곤 같은 요인이 등교 여부에 영향을 미친다는 것을 알고, 상담사나 복지사 등을 학교 현장에 도입했다. 전문가의 도움을 받아 이들을 학교로 복귀시키려는 의도였다.그러나 이 같은 노력에도 불구하고, 2026년 현재까지도 부등교 아동은 계속해서 증가 중이다. 최근에는 그 연령대가 낮아지는 것이 새로운 문제로 지적된다. 작년만 해도 등교 초등학생 숫자는 전년 대비 5.6% 늘어난 13만 명인 것으로 집계됐다. 종래 중학생이 돼서야 두드러지던 현상이 초등학교 진학 직후부터 시작되고 있는 것이다.문부성에서 파악한 등교 거부 이유로는 "의욕이 없다", "생활 리듬이 깨졌다(아침에 일어나기 어렵다)"가 가장 많았다. 이어 "불안과 우울", "학업 부담", "교우 관계" 등이 뒤를 이었고, "가정 문제"와 "빈곤" 등의 응답도 있었다.이렇듯 다양한 배경을 가진 부등교 아동들이 늘어나며 일본 정부의 고민도 커져 가고 있다. 과거에는 아이들을 학교로 복귀시키는 것을 문제의 해결로 여겼지만, 이 같은 접근이 오히려 돌이킬 수 없는 결과를 낳는 사례가 생겨나고 있기 때문이다.우리 아이 학교를 통해서도 사태의 심각성을 엿볼 수 있다. 아이가 3학년에 진학한 후, 학교 보건실에서 아동 정신 건강에 대한 통신문이 발송되기 시작했다. 특히 여름 방학이 끝난 후에는 깜짝 놀랄 만한 내용의 통신문을 집으로 가져왔다.해당 문서에는 "방학 후 등교에 어려움을 겪는 아동이 많다"라며 "억지로 등교시키는 것이 극단적인 선택으로 이어지는 사례가 있으니, 아이가 등교를 거부하면 억지로 보내지 말고 학교로 연락해 달라" 적혀있었다. 초등학생과 극단적 선택이라니. 도무지 어울리지 않는 두 단어가 짝을 이루는 시대에 살고 있다는 것이 충격으로 다가왔다.요즘 아이들에게 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까? 아동 심리 전문가들은 "아이들의 전반적인 심리 건강이 무너지고 있다"라고 말한다. 이와 관련 현역 학교 상담 심리사로 일하는 지인에게서 고개를 끄덕일만한 이야기를 들었다.아이들에게도 감정을 정리할 시간이 필요한데 "요즘 아이들은 지나치게 바쁘다"는 얘기였다. 스마트폰의 보급으로 24시간 누군가와 연결되어 있는 것도 아이들의 정신적 피로를 더하고 있다. 이런 상태에서 작은 충격이라도 가해지면, 견디지 못하고 현실에서 도피하거나, 최악의 경우 스스로 '삶의 전원을 끄는 선택'을 하게 된다는 이야기였다.이를 의식한 듯, 일본 정부는 기존의 제도를 수정·보완한 새로운 계획을 발표했다. 지난 2023년부터 문부과학성의 주도로 시행되고 있는 '코코로(마음을 뜻하는 일본어) 플랜'이다.