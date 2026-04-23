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일본 오사카 시내에서 한 여성이 자전거 앞 뒤에 아이를 태우고 철도 건널목을 건너고 있다.김용국
셋째, 유아들의 이동 수단으로도 자전거를 자주 이용한다. 일본에는 마마차리(엄마를 뜻하는 '마마'와 자전거를 뜻하는 '차리'의 합성어)로 불리는 주부용 자전거를 흔히 볼 수 있다. 마마차리는 앞뒤로 어린이 시트나 짐받이가 장착된 것이 특징이다. 이 자전거를 이용해서 유치원 등·하원, 장보기, 외출 등 일상적인 생활을 한다. 어느 날은 마마차리를 탄 주부 열 명 정도가 모여서 점심을 먹은 뒤 각자 아이들을 태우고 돌아가는 모습을 본 적도 있다.
심지어는 한겨울에 어느 여성이 앞뒤에 자기 아이들을 태우고 도로를 건너는 광경도 보았다. 한국이라면 아마도 위험하다고 경악하거나 아이들이 가엾다며 주변에서 혀를 찼을지도 모를 일이다. 이 얘기를 하자, 어느 일본 여성은 웃으며 "나는 아들이 셋인데, 젊었을 적 앞뒤에 하나씩 애를 태우고, 하나는 업고 겨울에 자전거를 탄 적도 있다"는 '무용담'을 들려줬다.
한국이라면 아찔한 장면으로 뉴스에 나올 법하지만, 일본인들은 자연스럽게 받아들인다. 몇 가지 이유를 생각해 볼 수 있겠다.
한국은 아이를 유치원이나 어린이집에 데려다주면서 골목이나 도로에 잠시 자동차를 세우는 것이 가능한 문화다. 일본은 이것을 민폐로 본다. 자동차를 이용하려면 별도의 주차장을 찾아야 한다. 주차장에서 아이를 데려오고 다시 차로 돌아가는 데 걸리는 시간과 주차 비용도 감수해야 한다. 자전거로 이동하는 것이 오히려 더 편할 수 있다. 어느 일본인은 "최근에는 교통이 편리한 도심에서는 경제적 이유로 아예 자동차를 사지 않는 사람이 늘고 있다"라며 그것도 한 원인이 될 수 있겠다고 말했다.
그리고, 아직도 일본은 '육아는 엄마가 담당한다'는 인식이 강하다고 한다. 최근에는 맞벌이가 늘고 가정 내 문화도 예전보다 많이 달라졌다고 하지만, 그렇다고 엄마의 책임이 줄었다고 볼 수는 없다. 그래서 아이들을 맡기고 데려오는 것은 기본적으로 엄마의 몫이다.
그나마 다행이라면 도로로 다니는 마마차리에 자동차나 사람들이 다소 우호적인 분위기라는 점이다. 난폭 운전으로 자전거를 위협하는 자동차를 본 적은 없다. 아이를 둘, 셋씩 태운 자전거로 거리를 다니는 것을 한국에선 상상할 수 없지만, 이방인 입장에서 섣불리 위험하다고 얘기할 수는 없을 것 같다.
전기자전거 증가 추세
내가 지내는 지역 주변은 경사진 길이 많다. 특히 경사가 심한 오르막길을 자전거로 오를 때는 있는 힘을 다 짜내서 페달을 밟아야 한다. 어느 날 헉헉거리면서 오르막길을 올라가는데 바로 뒤에서 20대 여성이 유유히 페달을 밟으면서 나를 앞질러 간다. 무력감을 느낀다.
역시 일본은 자전거 문화가 발달해서 누구나 근육도 좋고, 자전거를 잘 타는구나, 라고 생각하는 찰나. 자전거에 달린 뭔가가 눈에 띄었다. 배터리가 달린 전기자전거였다. 그 뒤에 알게 됐지만 여성들이 타는 자전거의 상당수가 전기자전거였다. 매장에 가보니 전기자전거는 최소한 100만 원 이상이었고, 마마차리의 가격은 그 이상이었다.
일본 거리를 다니다 보면 자전거로 신공을 발휘하는 이들을 자주 볼 수 있다. 제일 충격적인 장면은 1미터가 넘은 폭설이 내린 삿포로에서 유유히 자전거를 타던 남성이었다. 좁은 인도에서 사람 피해 가기, 한 손에 우산을 들거나 빵을 먹으면서 자전거 타기, 스마트폰 영상 보면서 자전거 타기, 한밤중에 라이트 없이 다니기는 이젠 익숙해졌을 정도다.