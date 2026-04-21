양평군, 자료사진

오는 6월 3일 치러지는 민선 9기 양평군수 선거가 국민의힘 전진선 현 군수와 더불어민주당 박은미 후보의 양자 대결 구도로 확정됐다. 여야 모두 후보 선출 절차를 마무리하면서, 양평 정가는 본격적인 본선 경쟁 국면에 들어섰다.오는 6월 3일 치러지는 민선 9기 양평군수 선거가 국민의힘 전진선 현 군수와 더불어민주당 박은미 후보의 양자 대결 구도로 확정됐다. 여야 모두 후보 선출 절차를 마무리하면서, 양평 정가는 본격적인 본선 경쟁 국면에 들어섰다.국민의힘 경기도당은 지난 13일 경선을 거쳐 전진선 군수를 최종 후보로 확정했다. 전 군수는 1차 경선을 통과한 김덕수 경기도당 부위원장과의 결선에서 승리하며 재선 도전 기회를 잡았다.더불어민주당은 하루 앞선 12일 박은미 후보를 최종 후보로 발표했다. 박 후보는 이종인·김연호·조주연 예비후보와 치른 2차 경선에서 과반 득표를 기록해 결선 없이 본선행 티켓을 거머쥐었다.이번 양평군수 선거는 정치권 안팎에서 '현직 군수의 안정적 군정 운영'과 '새로운 리더십을 통한 변화 요구'가 맞붙는 선거로 평가된다. 전통적으로 보수 성향이 강한 지역이라는 점에서 현직 프리미엄이 주목받는 한편, 수도권 인접 지역으로 인구 구조와 민심 변화가 이어지고 있다는 점도 변수로 꼽힌다.전진선 군수는 현직 단체장으로서 행정 경험과 조직력, 정책 연속성을 핵심 강점으로 내세울 전망이다. 경찰공무원 출신인 전 군수는 양평경찰서장과 제8대 양평군의회 의장을 거쳐 지난 2022년 지방선거에서 민선 8기 군수에 당선됐다.전 군수 측은 재임 기간 추진해 온 교통망 개선, 생활 기반시설 확충, 관광자원 개발, 지역 균형발전 정책 등을 토대로 "지금은 성과를 이어가야 할 시기"라는 메시지를 강조할 가능성이 크다.특히 현직 군수라는 점에서 군정 운영 경험과 중앙·경기도 협력 네트워크, 지역 조직 기반은 경쟁력으로 평가된다.민주당 박은미 후보는 변화와 세대 전환, 생활밀착형 정책을 전면에 내세우고 있다. 지역 시민사회 활동과 양평미래연대 대표 등을 통해 지역 기반을 다져온 박 후보는 이번 선거에서 '양평 최초 여성군수'라는 상징성과 함께 새로운 리더십을 강조하고 있다.박 후보는 장기간 표류 중인 서울~양평 고속도로 조기 착공을 통한 지역경제 활성화, 수도요금 인하 등 생활비 부담 완화 정책, 청년·신혼부부 정착 지원, 소상공인 지원 확대 등을 주요 과제로 제시하고 있다.민주당 내부에서는 박 후보가 경선 과정에서 조직력과 확장성을 동시에 입증했다는 평가도 나온다. 보수 강세 지역이지만 변화 요구층과 중도층, 수도권 유입 인구 표심을 얼마나 흡수하느냐가 승부처가 될 전망이다.