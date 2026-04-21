이장호

여주시의원 가선거구 선거에서 치열하게 경쟁 중인 왼쪽부터 더불어민주당 김길성·국민의힘 조장연, 무소속 조정오, 국민의힘 박두형·더불어민주당 이하정 예비후보가 나란히 섰다.휠체어를 이용하는 장애인 당사자인 조정오 여주시 장애인 자립생활 지원센터 소장이 6·3 지방선거 여주시의원 가선거구에 무소속으로 출마를 선언했으나, 예비 후보직 사퇴를 선언했다."당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록"을 슬로건으로 내건 제46회 장애인의 날인 지난 20일 오전 11시 30분, 경기도 여주시 장애인 자립생활 지원센터 교육실에서 열린 사퇴 현장은 일반적인 정치인의 고별식과는 사뭇 다른 풍경이었다.조정오 후보 곁에는 여주시의원 가선거구에서 경쟁 중인 더불어민주당 이하정·김길성 예비후보와 국민의힘 박두형·조장연 예비후보가 나란히 섰다. 무소속으로 출마한 조 후보의 진심에 공감한 여야 후보들이 정파를 넘어 한자리에 모인 것이다.조 후보는 사퇴문을 통해 "단순히 정치적 지위를 얻기 위함이 아니라 누군가에게는 목숨을 건 투쟁이 되어야 하는 '이동의 자유'를 외치기 위해 출마했었다"고 밝혔다. 이어 "저의 호소에 모든 후보가 '모두가 당당한 여주, 장벽 없는 이동권 선언' 협약서에 서명으로 응답해 주었다. 출마를 통해 이루고자 했던 목표는 이미 달성했다"며 사퇴 배경을 설명했다.조 후보는 평소 "장애인을 특별 대우해 달라는 것이 아니라 남들처럼 평범하게 이동하고 교육받을 수 있는 환경을 만들어달라는 것"이라고 강조해 왔다.특히 그는 최근 간담회에서 보도블록의 1~2cm 단차, 끊어진 점자 유도블록, 저상버스 승강장 부재 등을 언급하며 휠체어를 이용하는 장애인뿐 아니라 보행기를 이용하는 어르신, 아이를 태운 유아차를 끄는 보호자와 어린이 등 교통약자가 걷는 길에서 겪는 현실의 어려움을 가감 없이 전달한 바 있다.이날 현장에 참석한 4명의 정당 후보는 조 후보의 뜻을 이어받아 차기 시의회 입성 시 교통약자 이동권 확보를 최우선 정책 과제로 다룰 것을 약속했다. 이들은 정당을 떠나 여주시가 '유니버설 디자인(Universal Design)'이 적용된 무장애 도시로 거듭나야 한다는 데 뜻을 모았다.