이정선 후보 측 제공

전남광주통합특별시 교육감선거 후보 단일화에 합의한 이정선·김해룡·고두갑(왼쪽부터) 예비후보.전남광주통합특별시 교육감 선거에 나선 고두갑·김해룡·이정선 예비후보가 단일화에 합의했다.세 후보는 21일 광주광역시교육청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 여론조사 결과를 100% 반영해 단일후보를 정하고, 당선 뒤에는 공동정부 성격의 협력 체계를 꾸리기로 했다고 밝혔다.단일화 여론조사 기관은 중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 2곳을 추첨으로 정하고, 광주 440명과 전남 560명 등 총 1000명의 유효 표본을 적용하기로 했다.여론조사 업체 2곳이 수행한 조사 결과를 소수점 둘째 자리까지 합산한 뒤 평균을 내 가장 높은 후보를 단일 후보로 정하기로 했다.오차 범위 안에 들어가는 접전이 나오더라도 결과를 받아들이겠다고 세 후보자는 합의했다.이들은 이달 중 후보를 단일화할 계획이다.앞서 전교조 지부장 출신 장관호·정성홍 후보도 여론조사 100% 방식의 단일화에 합의하고 실무 협의를 진행 중이다.이에 따라 전체 8명의 예비후보 중 5명이 늦어도 내달 초에는 2명으로 압축될 전망이다.남은 3명의 후보는 김대중 전남교육감, 강숙영 전 전남교육청 장학관, 최대욱 전 한국교총 부회장이다.이 가운데 최 전 부회장은 완주하는 대신 유력 후보로 꼽히는 김 교육감과 연대를 모색 중인 것으로 알려졌다.