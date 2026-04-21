이진민

20일 오전 조상지 탈시설장애인當 서울시의원 예비후보(종로구 제2선거구)가 출마 기자회견을 준비하며 AAC(보완대체의사소통) 목소리로 출마 선언문을 듣고 있다.모든 과정을 지켜본 이씨는 이제 안다. 조 예비후보가 준비 시간은 걸려도, "뭐든 빠르고 거침없이 해내는" 사람이라는 것을 안다. 탑승객으로 빼곡한 4호선 칸에서 조 예비후보는 이어폰을 꽂고 AAC(보완대체의사소통) 목소리로 출마 선언문을 듣고 또 들었다. 잠시 심각한 표정을 짓다가도, 지나가는 탑승객과 눈이 마주치면 고개를 들고 찬찬히 얼굴을 바라봤다.지하철 환승을 거쳐 1시간 10분 만에 광화문 해치마당에 도착했다. 조 예비후보를 향해 활동가들이 몰렸다. 일명 '목소리 보좌관'인 박동녘(34)씨와 서한영교(44)씨는 조 예비후보와 마이크 색깔부터 볼륨까지 신중하게 고민했다. 두 사람은 AAC 연설문 음성을 제작했다.이들은 "뇌병변장애인에게도 다양한 목소리가 존재한다"며 "그냥 기계음으로 텍스트를 읽는 것이 AAC의 전부가 아니"라고 설명했다. 그래서 이번 연설 음성에는 조 예비후보의 숨소리와 휠체어 끄는 소리까지 삽입했다. AAC 음성을 틀고 연설을 준비하던 조 예비후보는 정면을 응시했다가 다시 손을 치켜드는 등 연습에 매진했다.멀찍이서 조 예비후보의 분투를 촬영하는 이상진(23)씨는 '촬영 보좌관'을 맡았다. 그는 서울장애인권영화제 자원활동가로서 지난해 '감독 조상지'와 인연을 맺었다. 이씨는 "(조 후보가) 영화에 대한 애정이 대단한 감독이자 열정적인 사람"이라고 평했다. 이번 출마 과정을 촬영한 영상 역시 '조 감독'의 차기작으로 제작될 예정이다.사람들로 북적이는 현장을 보며 활동가들은 "이 정도면 선거 캠프까지는 아니더라도 선거 텐트는 되지 않냐"며 농담을 던졌다. 회견을 앞둔 조 예비후보는 의상을 바꿨다. 죄수복 차림으로 등장한 그는 "함부로 장애인을 가두지 말라는 의미와 우리들은 죄인이 아니라는 의미를 함께 전하는 퍼포먼스"라고 설명했다.